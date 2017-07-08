إزالة الألغام وبرامج إعادة الإستقرار أولويات أساسية لدى واشنطن

مبعوث ترامب: نعارض إستفتاء كردستان ونعمل على عراق فدرالي موحّد

بغداد – قصي منذر

اكد مبعوث الرئيس الامريكي لشؤون التحالف الدولي بريت ماكغورك التزام بلاده بـ(عراق ديمقراطي فدرالي موحد)، كاشفًا عن ابلاغه اقليم كردستان رفض واشنطن الواضح للإستفتاء، مشيرًا الى لقاء قريب بين العراق وصندوق النقد والبنك الدوليين لتمويل برامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة.وقال ماكغورك خلال مؤتمر صحفي بالسفارة الامريكية لدى بغداد امس انه التقى رئيسي الوزراء والبرلمان حيدر العبادي وسليم الجبوري على ان يتوجه الى اربيل مساء امس لمناقشة عدد من المواضيع.واكد أن (التحالف يعمل وفق اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، ونحن ملتزمون فيها وملتزمون بعراق ديمقراطي فدرالي موحد ومزدهر)، مضيفًا (ابدينا اعتراضنا الواضح على اجراء استفتاء الاستقلال في كردستان ونحن نحث على الحوار وعدم تشتيت التركيز على النصر ضد داعش). وبشأن العمليات العسكرية، قال (لا اريد ان استبق القوات العراقية، لكن نحن في المراحل النهائية لهزيمة داعش في الموصل ولم يبق سوى 250 مترا)، مستدركًا (ما زال امامنا الكثير لاتمام العمل ضد داعش، والآن من الصعب على مقاتلي داعش التنقل بين العراق وسوريا)، مشيدا بالقوات الامنية العراقية وقال انها (تكبدت خسائر في الارواح والمعدات من اجل الحفاظ على المدنيين، ونحن نشيد بذلك). وتابع ان (الانتربول وجهات استخبارية تعمل على ملاحقة داعش في انحاء العالم والتعرف عليهم ومعاقبتهم) ، لافتًا الى أن (اولوياتنا الآن هي ازالة الالغام والعبوات وإعادة الخدمات الاساسية لاعادة النازحين في الموصل).

وافاد بـ (وجود 352 مشروعًا لاعادة الاستقرار جارية الآن في غرب الموصل)، كاشفًا عن (لقاء الحكومة العراقية مع قوات التحالف وصندوق النقد والبنك الدولي الاسبوع المقبل لمناقشة الدعم). وبشأن تحرير المناطق المتبقية لدى داعش، قال ماكغورك (بالنسبة لتلعفر، فإن المعركة ضد داعش لم تنته بعد وسنساعد القوات العراقية لاستعادتها، ولطالما كانت منطقة حساسة وسنتعامل بحذر ودقة معها)، مضيفًا (ليس لدينا وقت محدد لعمليات الحويجة وتلعفر، وهذا الامر عائد للحكومة العراقية ونساندها في ذلك). واوضح ان (التحالف لا يستطيع ضرب صواريخ باليستية فهذا غير تكتيكي ويخالف قوانين الامن الدولي)، مشيرًا الى أن (التحالف الدولي يعمل على تأمين الحدود وعدم عبور الارهابيين من سوريا الى العراق). وبحث الجبوري وماكغورك المستجدات الامنية والسياسية في المشهد العراقي وتعزيز التعاون في مواجهة الارهاب بين البلدين. وقال بيان لمكتب الجبوري ان الاخير استقبل امس ماكغورك بحضور السفير دوغلاس سيليمان وجرى خلال اللقاء (بحث المستجدات الامنية والسياسية في المشهد العراقي، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في مواجهة الارهاب والتطرف، وكذلك في المجالين الاقتصادي والاستثماري). ونقل البيان عن الجبوري قوله ان (نهاية داعش باتت وشيكة وهي خطوة مهمة على طريق الاستقرار، لكنها لا تعني انتهاء قضية الارهاب بشكل تام، لذا فنحن نؤكد ان امامنا عمًال يتعلق بالتأهيل الفكري وهو لا يقل اهمية عن التحرير الجغرافي)، مشيدًا بـ(جهود الولايات المتحدة الامريكية في مساندة العراق خلال حربه ضد عصابات داعش الارهابية). وافاد البيان بأن(الطرفين اتفقا على اهمية تعميق الحوار المثمر واعتماده لحل كافة المشاكل وتذليل كل العقبات، وان زيادة التوتر والشحناء ستضيع كل فرص الاستقرار).

من جهته، اكد ماكغورك ان بلاده (مستمرة في مساندة العراق في حربه ضد الارهاب، وانها داعمة لكل الجهود الرامية نحو تفعيل التعاون الاقتصادي اقليميا ودوليا).