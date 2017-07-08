نينوى لـ (الزمان): 50 بالمئة نسبة الضرر بالساحل الأيمن والإعمار يتطلب سنوات

ترقب شعبي لإعلان بيان التحرير الكامل للموصل

بغداد – محمد الصالحي

يترقب الشعب العراقي اعلان بيان النصر النهائي على تنظيم داعش وتحرير الموصل بشكل كامل من قبضة داعش، فيما لم يتبق سوى عشرات الامتار بيد عناصر اغلبهم من جنسيات أجنبية. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (المتبقي امام قطعاتنا في محور جهاز مكافحة الارهاب هي مناطق الميدان والقليعات).واضاف( اما في محور الجيش منطقة الشهوان ، وتصل القطعات الى ضفة نهر دجلة الغربية ليكتمل الواجب). وتابع ان ( قواتنا ما زالت مستمرة بتقدمها لتحرير ما تبقى من أجزاء الموصل القديمة ولم يتبقَ إلا عشرات الأمتار القليلة وتصل قطعاتنا إلى ضفة النهر من الجهة الغربية ويتم فرض السيطرة على ما تبقى من المدينة القديمة).وأشار إلى أن (القوات مستمرة بعملية التقدم وما زال هناك قتال، لكن قطعاتنا تحقق تقدما وانتصارات كبيرة). وكانت وسائل اعلام قد نشرت بيانًا صادرًا عن قيادة العمليات المشتركة يؤكد السيطرة على المدينة القديمة بالكامل . الى ذلك اعلن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله عن تحرير منطقة دكة بركة وجامع شيخ الشط في مدينة الموصل القديمة.وقال في بيان إن (قطعات الجيش العراقي حررت، اليوم، منطقة دكة بركة وجامع شيخ الشط – بكر أفندي – في مدينة الموصل القديمة من الساحل الايمن وكبدت عناصر عصابات داعش خسائر كبيرة).وأعلن يار الله العمليات امس ايضًا عن تمكن الشرطة الاتحادية من تحرير باب الطوب وسوق الصاغة وشارع النجفي في الموصل القديمة وأضاف (بذلك تكون قد اكملت المهام المنوطة بها في المدينة القديمة). وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان ( الفرقة 9 قتلت الإرهابي المدعو ابو زيد الذي يحمل صفة أمير بداعش مع سبعة من مرافقيه قرب جامع شيخ الشط في الموصل القديمة). واضافت ان ( القوات المشتركة تمكنت من قتل 35 عنصرا في داعش والقبض على ستة آخرين حاولوا التسلل من الموصل القديمة باتجاه الساحل الأيسر). فيما اعلنت قيادة عمليات قادمون يانينوى مقتل احد قيادات داعش سعودي الجنسية اثناء هروبه. وذكرت في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (قوات شرطة نينوى تمكنت من قتل احد قيادات داعش الإرهابي الملقب ابو حفصة السعودي اثناء محاولته الهروب من الساحل الايمن الى الايسر عبّر نهر دجلة). وقال مسؤول إعلام قيادة الشرطة الاتحادية عبد الرحمن الخزعلي في تصريح امس ان (قوات الشرطة الاتحادية قتلت 83 داعشيا واعتقلت آخرين في عمليات تحرير الموصل القديمة وكذلك تدمير ثلاث مضافات).وأشار إلى أن (الشرطة عثرت على معمل لتفخيخ السيارات ونفق كبير لتنقل عناصر داعش بين الأحياء).وأضاف أن (قواتنا نجحت في نقل عشرات المدنيين الفارين إلى مخيمات النزوح وقدمت لهم الماء والدواء والطعام).

انتفاضة داخلية

ومن جانبه كشف القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني عن قيام داعش بتنفيذ عمليات اعدام يومية بحق المدنيين داخل قضاء تلعفر بتهمة التخابر فيما ابدى تفاؤله بحدوث انتفاضة داخلية ضد التنظيم.واضاف الحسيني في تصريح أمس ان (ان معركة تحرير المدينة وبحسب جغرافيتها وتضاريسها المتموجة ووجود القلعة الكبيرة وسط تلعفر التي تشرف على أغلب مناطقها، تحتاج إلى طيران الجيش والقوة الجوية، بل سيكون صنع النصر بنسبة 50 بالمئة من معركة التحرير هو لجهود الطيران الحربي).ولفت إلى ان (تلعفر جاهزة تماما للتحرير)، مرجحا (حدوث مواجهات وعمليات قتل وتصفية لداعش من داخل المدينة مع إعلان انطلاق عمليات تحريرها).وقال مصدر أمس ان (ثلاث ضربات جوية استهدفت بشكل متعاقب رتلا لقيادي بارز عربي الجنسية في اطراف تلعفر غرب الموصل، ما اسفر عن مقتل 12 مسلحا بينهم مسؤول ديوان القضاء).واضاف ان (المراكز الصحية لداعش في تلعفر مستنفرة منذ يوم امس بسبب الاصابات الكثيرة في صفوف التنظيم نتيجة الضربات التي كانت دقيقة للغاية).فيما أعلنت وزارة الداخلية عن تحرير الصحفيين والضباط الذين كانوا محاصرين من تنظيم داعش في قرية الإمام في صلاح الدين وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن في بيان تلقته ( الزمان) أمس (تم تحرير الزملاء الصحفيين والضباط الذين كانوا معهم). لافتا إلى أنه (تم قتل القناص وإنهاء الموقف).وأضاف أن (العملية كانت بإشراف قائد عمليات صلاح الدين وحضور ميداني لقائد شرطة صلاح الدين ونائب الفرقة 16). ونعت نقابة الصحفيين العراقيين الصحفيين حرب هزاع مراسل قناة صلاح الدين ومصور القناة سؤدد فارس اللذين استشهدا خلال تغطيتهما لتقدم القوات الامنية جنوب الموصل. وقالت في بيان تلقته(الزمان)، امس ( لقد كان الزميلان مثالاً للمهنية إثناء تأديتهما لواجبهما الصحفي رفقة زملائهما من الصحفيين والإعلاميين الذين يرافقون القطعات العسكرية في تصديها البطولي لعصابات داعش الإجرامية ونقل الصورة الحقيقية لانتصارات القوات العراقية في قواطع القتال لتحرير الأراضي والمدن من دنس داعش الإرهابي)، داعية الصحفيين والإعلاميين إلى (ضرورة توخي الحيطة والحذر وإتباع إجراءات السلامة المهنية إثناء عملهم). وجاء استشهاد هزاع وفارس بعد ان وقع الفريق الصحفي في كمين لعناصر داعش أثناء تغطيته المعارك في قرية أمام غربي. في هذه الاثناء، قدّر مجلس محافظة نينوى نسبة الضرر الذي لحق بالساحل الايمن بـ 50 بالمئة مؤكدا ان تنظيم داعش تعمد تدمير المباني الحكومية والبنى التحتية واحداث اكبر قدر من الدمار انتقاما من الاهالي. وقال نائب رئيس المجلس نور الدين قبلان لـ (الزمان) أمس ان (تنظيم داعش دمر نحو 50 بالمئة من البنى التحتية والمباني الحكومية والمنازل في ايمن الموصل). مبينا أن (تلك النسبة اولية وقابلة للزيادة والنقصان بسبب استمرار الاعمال العسكرية في اجزاء من المدينة). واضاف ان (اللجنة المشكلة من مجلس المحافظة قدرت نسبة الضرر في الساحل الايسر لمدينة الموصل بنحو 20 بالمئة وسيتم الشروع باعادة اعمار البنى التحتية والمباني الحكومية حسب الاولوية).وتابع ان (اعادة اعمار المناطق واعادة الحياة الى طبيعتها بحاجة الى سنوات عدة في حال توفرت الاموال الكافية من قبل الحكومة وبمساعدة دولية) .