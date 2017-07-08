محافظ البصرة ينفي بالوثائق شبهات حكومية ضده بالفساد

الصدر يوجّه أعضاء الطاقة البرلمانية بالتحقيق في ملف الكهرباء وزيارة المحطات

النجف – سعدون الجابري

البصرة – الزمان

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس أعضاء لجنة الطاقة النيابية عن كتلة الأحرار بالتحقيق في ملف الكهرباء والقيام بجولات ميدانية على جميع المحطات للمساهمة بمعالجة الأزمة.وقال المتحدث باسم الصدر ، جعفر الموسوي في بيان أن الصدر وجه أعضاء لجنة الطاقة النيابية عن كتلة الأحرار للتحقيق في ملف الطاقة ووجه أيضا بالقيام بجولات ميدانية على جميع محطات الطاقة بالعراق والإسهام في معالجة مشكلة الكهرباء.وكان الصدر قد استدعى نواب كتلة الاحرار الاعضاء في لجنة الطاقة البرلمانية حسين العواد وعواد العوادي ومازن المازني الى الحنانة بشكل فوري للتحقيق في اسباب تردي الطاقة الكهربائية بحسب بيان لمكتبه الخاص اوضح ان هذا الاستدعاء يأتي انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية، واستناداً الى معطيات الواقع المؤسف والمعقد الذي يكتنف ملف الطاقة الكهربائية الذي عانى منه المواطن لسنين طوال بالرغم من الميزانيات الهائلة التي رصدت للنهوض بواقع الكهرباء في العراق. واضاف البيان انه(بتوجيه ومتابعة مباشرة من الصدر ، فقد تبين أن لجنة الطاقة البرلمانية المكونة من 17 عضواً لم تقم بدورها الرقابي المطلوب خصوصاً في هذا الملف الحساس الذي يمس حياة المواطن العراقي بجميع مستوياتها)، لافتًا الى ان (ذلك جاء مع وجود كم هائل من ملفات الفساد في هذا الموضوع الذي بات يمثل مشكلة وطنية كبرى تستدعي من الجميع الوقوف الحادّ والحازم والسريع لايجاد الحل المناسب لها)، مشيرا الى انه (من المؤسف أن لجنة الطاقة البرلمانية تضم ثلاثة اعضاء ينتمون الى كتلة الاحرار).وتابع ان (الامر استدعى أن يوجّه الصدر باستدعاء هؤلاء النواب فوراً الى الحنانة والتحقيق معهم في الموضوع المذكور)، داعيًا جميع الجهات السياسية الى(اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق النواب والمسؤولين التابعين لها من ذوي العلاقة بموضوع الطاقة الكهربائية). وفي الشأن الكهربائي ايضًا، نفى محافظ البصرة ماجد النصراوي شبهات الفساد التي طالت العقد الذي أبرمه مع شركة خليجية لشراء الطاقة الكهربائية ، متهمًا رجل أعمال لبنانيًا بعرقلة المشروع وتشكيل لوبي لفرض السيطرة على مشاريع المحافظة.وقال النصراوي خلال مؤتمر صحفي امس، إن (البصرة فيها لوبي متمثل برجل أعمال لبناني ورجل ينتمي الى كتلة سياسية معروفة فضلاً عن مسؤول محلي آخر، وبين هؤلاء مصالح مشتركة)، مضيفاً أن (هذا اللوبي حاول السيطرة على المشاريع في البصرة، وحاولنا منعه مرات عديدة).وتابع أن(عقد شراء الطاقة الكهربائية الذي وقعته قبل أيام مع شركة داو الجميح لا ينطوي على أي فساد، وسوف أتوجه الى محكمة النزاهة لإيضاح كل الحقائق وتقديم الوثائق التي تثبت ذلك)، مشيرًا الى أن (رجل الأعمال المذكور طردته شركة داو الجميح، ولذلك تعاقبت البصرة ، وهو يضغط على الشركة لارجاعه، وقد قام من خلال مسؤولين بالتأثير على موظفين وتنفيذ حملات تسقيط وتخويف لمنع توقيع العقد، ولدي تسجيلات سوف أقدمها للقضاء وأعلن عنها في الوقت المناسب).ومضى قائلًا أن (بعض الموظفين في ديوان المحافظة تعرضوا الى تهديدات وضغوط من أجل ألا يمرروا عقد شراء الطاقة، كما تعرض بعض أعضاء مجلس المحافظة الى الابتزاز)، مؤكداً أن (رجل الأعمال مع شركائه يقفون خلف المؤامرة التي اتعرض اليها ، وهم الذين قدموا وثائق مزورة ضدي الى السيد عمار الحكيم، وبعد أن ثبت للهيئة القيادية في المجلس الأعلى انها مزورة طالبت بتحويلها الى هيئة النزاهة لتأكيد بطلانها).وكشف عن تعرضه لتهديدات بالقتل ، ولذلك قام بـ(توثيق تسجيلات فيها تفاصيل دقيقة يحتاجها الشعب العراقي ليعرف كيف تقلب الموازين في البلاد).

من جهتها، أنهت وزارة الكهرباء عقد الشركة المذكورة. وقال مدير توزيع كهرباء الجنوب محمد عبد الامير حسين في مذكرة ان الوزير وافق على انهاء عقد شركة داو الجميح الاماراتية لصيانة وتأهيل الشبكة في مناطق مديرية توزيع كهرباء شمال البصرة لعدم مباشرتها بالعمل منذ توقيع العقد ولحينه وبالرغم من كثرة المراسلات معها واخرها كتاب الانذار.وكان النصراوي قد نفى في وقت سابق اتهامات مكتب رئيس الوزراء بشأن وجود شبهات فساد في ملف مشروع شراء الطاقة، وارفق الوثائق التي تثبت صحة كلامه. وقال في بيان ان (العقد الذي وقعناه مؤخراً ورفض من لجنة الطاقة الوزارية انما جاء بموافقات رسمية من الحكومة الاتحادية، حيث ارسلت محافظة البصرة كتاباً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء تبين فيه الحاجة الماسة لشراء الطاقة وجاءت الموافقة بكتابهم المرفق، وكذلك خولنا وزير الكهرباء وارسل كتاباً نرفقه ايضاً يبيّن الحاجة الماسة لشراء الطاقة والتزام الوزارة بالتمويل، وتم ابرام العقد بناء على ذلك وكتب في العقد انه مشروط بالتزام وزارة الكهرباء وفعلاً التزمت الوزارة بالتمويل بناء على الكتاب المرفق أيضا). وكان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء قد أفاد في بيان برفض لجنة الطاقة الوزارية المشروع في اثر اجتماع لها الخميس وانها حولت الملف الى النزاهة لوجود شبهات فساد.وتساءل النصراوي (كيف يكون في الملف فساد ويحال لهيأة النزاهة ولم تتم المباشرة به ولم يصرف عليه اي مبلغ ؟).وتابع (اما بالنسبة للتسجيل الصوتي المفبرك الذي نشر مساء الاربعاء ، فقد علمنا به من خلال وسائل الاعلام واصدرنا صباح الخميس بياناً رسمياً وضحنا فيه ذلك بالتفصيل كونه مفبركًا ومقطعًا، وأقمنا دعوى قضائية ضد من نشر ذلك التسجيل الصوتي المدمج وهو مدير مكتب رئيس مجلس محافظة البصرة واخوه صباح البزوني)، على حد قوله. واكد ان(الكلام في التسجيل المدمج ليس فيه اي دلالة على الفساد وانما اسماء ذكرت فقط، وحسب القانون هذا القرص لا يذهب الى هيأة النزاهة انما الى محكمة النشر لكي يتم التأكد من صحته ورسميته). وتظاهر العشرات بالقرب من مجلس البصرة للمطالبة باطلاق سراح البزوني

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