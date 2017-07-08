جولة كروية ممتازة تنطلق اليوم

لقاء ساخن بين النفط والجوية لحسم اللقب والوسط يبحث عن الثأر

الناصرية – باسم الركابي

سيكون كل من النقط المتصدر 70 نقطة والجوية الثالث 64 مستعدان بقوة لخوض اهم لقاءتهما في المرحلة الثانية اذا لم تكن بدوري الموسم عندما يلتقيان اليوم الاحد التاسع من تموز الجاري في افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر

وكل منهما يريد تأكيد امكانية وترسيخ احراز اللقب عبر نتيجة الفوز والتي قد تنهي احلام احدهما في الصراع المشتعل الذي زاد منه الفوز المهم الذي حققه النفط على البطل ليعكس دلالات قوته واطماعه في حسم الامور امام الحصول على اللقب الاول امام تحديات المباراة التي تنتظر المزيد من الجهود من لاعبي الفريقين حيث العروض الفردية للأسماء الواعدة التي كشفت عن نفسها في النفط التي تريد ان تصنع انتصارا جديدا بل الاهم والمرور دون توقف تحت انظار جمهور الجوية الذي سيدعم فريقه بقوة

وينتظر ان يقدم لاعبو النفط افضل المستويات امام اخطر مهمة كما ظهرت بالفاعلية العالية وتمكنت من قهر الزوراء وعكس الانطباع العام عن الفريق واحقية الفوز من خلال وجود اللاعبين القادرين على صنع اللعب والانتصار في مواجهة صعبة والفوز فيها سيحسن من حاسة شم رائحة اللقب الذى يرى نفسه الاقرب اليه في اطار السعي للفوز ولان النتيجة الايجابية قد تحسم الموقف وتخطى اصعب مهمة سترفع الفارق وتسبب في احباط محاولات الجوية عبر القوة الهجومية التي يتمتع فيها النفط لتي سجلت للان56 هدفا فيما يظهر الدفاع الافضل مع الجوية عندما تلقيا 15 هدفا مع فارق ثلاث مباريات للجوية ومؤكد النفط سيلعب بشعار لأخيار غير الفوز في ظل حالة الاستقرار التي عليها والدفعة القوية بالفوز على الزوراء

كما تريد وجوه النفط التي فرضت نفسها مع ان تحسم مستقبل الفريق بعدما وضعت الادارة ثقتها بهم وهم للان يواصلون تقديم مبارياتهم بثقة وصنعت عشرين انتصارا وتنتظر ان تخرج من الاختبار الحقيقي اليوم مرفوعة الراس وبعدها يمكنها الحديث عن اللقب اكثر من اي وقت كان

قوة الصقور

في وقت يضم الجوية هو الاخر مجموعة لاعبين نجحت في الاستفادة من اخر مبارياتها المؤجلة وتامل ان تمر اليوم من مواقع النفط بسلام في مهمة لاتبدو سهلة تحت ضغط جمهورهم الذي لايقبل بغير الفوز من اجل استمرار الفريق من خلال تقليص الفارق الى ثلاث نقاط ومن ثم الاستفادة من فارق المباريات الثلاث لتسهيل المهمة فيما يتعلق بأحراز اللقب الذي يتطلب من اللاعبين بذل المزيد من اللعب الجماعي وعكس المهارات الفردية وتقديم الاداء المطلوب واللعب بأوراق رابحة ولان الفوز اليوم سيقرب الفريق من معانقة اللقب لكن بشروط منها تحقق الانتصارات في بقية المباريات التي تشكل التحدي الحقيقي لمهمة المدرب باسم قاسم ونظرة الانصار والوسط الكروي التي تغيرت صوب المدرب بعد تحسن موقف المنتخب الوطني (103 ) وهو تحول مهم ما يضيف اليه ان يقود الجوية للنتيجة الاهم لابل لاهم انتصار في مهمة تشكل عبء عليه واللاعبين الذي يقدرون طبيعة المباراة التي قد تكون مفترق طريق مع ان الجوية كان قد فاز في ملعبه على النفط في المرحلة الاولى وهو اليوم في وضع ربما افضل بعد الوصول الى نهائي بطولة الاتحاد الاسيوي والنتائج الاخيرة الايجابية في الدوري المحلي امام تطلعات الخروج بكل القاب مشاركاته للموسم الحالي حيث الكاس التي تستأنف الشهر المقبل والذي كان النفط قد خرج بلقبها الموسم الاخير

صفوف متكاملة

وسيلعب الفريقان بصفوف متكاملة بعدما نجح الجوية من الفوز على البحري الاربعاء الماضي ما زاد من حظوظه في مواصلة الصراع على اللقب قبل ان تفشل رغبتهم في تعثر النفط امام الزوراء لتقليص الفارق لكن يبقى الامل متوقف على جهود اللاعبين في تقديم المستوى المطلوب وما يزيد من صعوبة اللقاء لان النفط ات من فوز مهم على حساب البطل

وينتظر ان ترتق المباراة الى مستوى تطلعات الفريقين والمراقبين في تقديم المستويات العالية ولان الامور لا تظهر عادية امام تطلعات الحصول على كامل النقاط عبر الدخول في اجواء المباراة المنتظرة

ديربي النجف

و في نفس الوقت سيشهد ملعب الوسط ديربي المدينة بين الوسط في الموقع الرابع 64 نقطة والنجف الثامن 48 وكلاهما يتطلع للفوز لأهميته في تحسين موقعيهما حيث الوسط وبالفوز وخسارة الجوية قد يتقدم موقعين مرة واحدة ويذهب وصيفا في وقت سيحتل النجف موقع الامانة السابع تحت انظار جمهوره الكبير الذي سيتابع المباراة بقوة لاسباب معروفة وتكرار النتيجة الاولى ومواصلة التفوق على قدرات الوسط التي تختلف عن النجف في الكثير من التفاصيل

ومؤكد ان عماد محمد يخطط للإطاحة بجيرانه امام تزايد طلبات الانصار في تحقيق النتيجة التي تمثل اهمية استثنائية وسيكون للفوز طعما خاصا جريا على العادة ولو ان النجف تراجع في المباريات الاخيرة لكنه اعد العدة للقاء اليوم لاعتبارات معروفة ولان الفوز يمثل الشيء الكثير وان يدون في سجله لابل النتيجة ألاهم قبل طي صفحة الموسم الذي يامل الفريق ان ينهيه في الموقع السابع عبر نتيجة اليوم وما تبقى له من مباريات في المسابقة في وقت يبحث الوسط الذي يضم تشكيلة قوية استعادت الثقة بنفسها بعد فوزين مهمين على فريقي الحسين والطلاب اما تطلعات الثار للخسارة الاولى والتقدم الى الموقع الثاني ولوبشكل مؤقت اذا ما اتت خدمة النفط في التغلب على الجوية لان كل شيء في النجف يرتبط بالفوز بعد خسارة اللقاء الاول كما يظهر الوسط افضل من النجف ولان هاتف شمران يبحث عن نتيجة الموسم بعد ابعاده بسرعة عن تدريب فريقه الاول ما يجعله الطلب من اللاعبين تقديم ما في وسعهم لتحقيق فوائد النتيجة الكثيرة والاهم تحقيق الفوز تنكيرا بادارة النجف وضربها بقوة في عبور فريقها وحسم المهمة للوسط الذي سيلعب بخيار الفوز تحت انظار جمهور الغريم ولان شمران يبحث عن تحقيق الفوز في اخر ثلاث مباريات لكن الاولوية للتغلب على الغريم تحت اي مسوغ كان وبانتظار هدية النفط

الجولة الرابعة عشر

ونسلط الاضواء على مباريات الاسبوع الماضي عندما واصل فريق النفط تمسكه بالصدارة بقوة بعد الخطوة الكبيرة التي حققها بالفوز على الزوراء بهدفين دون ردفي اللقاء الذي ضيفه ملعب الشعب نهاية الاسبوع الماضي ضمن مباريات الجولة الربعة عشر من المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده الى 70 نقطة فيما تجمد رصيد الزوراء 59 نقطة في الموقع الخامس

ويدين النفط بالفوز الى اللاعبين ايمن حسين الذي افتتح التسجيل د63 قبل ان يعززه مصطفى جودة بعد دقيقتين ليخرج باهم فوز له خلال الموسم بعدما تخطى البطل واحد الفرق الجماهيرية التي عجز من الفوز عليها في مبارياته السابقة وليترك بصمة في مسلسل النتائج الايجابية التي زادت الى عشرين تظهر ابرزها الاخيرة لاكثر من سبب منها تاكيد جدارته في الصدارة وقطع الشكوك في عدم قدرة الفريق في فك شفرة الفرق الجماهيرية وتوسيع الفارق مع ابرز ملاحقيه الشرطة الى اربع نقاط والجوية والوسط الى ست ولان النتيجة المذكورة تعدحدث الاسبوع بعدما نجح النفط في تحقيق الفوز عن جدارة واستحقاق ومع اقترابه من حسم اللقب امام اربع جولات متبقية في الدوري ابرزها مباراته اليوم مع الجوية والفوز فيها ستكون نقطة التحول في الاقتراب كثيرا من تحقيق هدف الموسم ومشوار المشاركة التي تسير كما يحدد ملامحها حسن احمد الذي يقدم الفريق بأفضل صورة وحال من كل الجوانب بعدما اعتمد على جهود اللاعبين التي ظهرت في الحالة المطلوبة منذ البداية واستغلال الحالة الفنية المتدنية للزوراء الذي قدم اداءا مملا ولايليق به كبطل ويتطلع الى المنافسة على اللقب او احد المواقع المهمة في التسلسل الفرقي بعد الاحباط من النتيجة المذكورة التي زادت الطين بلة وعرقلت من مهمة الفريق قبل ان تنعش امال النفط الذي استمر متواجد في افضل المواقع امام طموحات التطلع لانهاء الموسم

لقد حقق النفط اجمل واغلى نتيجة له في الموسم وهو يحث الخطى لحسم المهمة التي يسير بها بثبات وثقة عاليتين من جولة لاخرى والفوز جاء في وقته كما خطط له جهازه الفني الذي يريد التواصل مع النتائج عندما يلعب اليوم مع الجوية في اخطر مباراة للفريقين وفي نتيجة قد ترسم ملامح البطل المنتظر حيث بقيت للنفط اربع مباريات عندما يلتقي الجوية غد الاحد و بعدها يخرج لكربلاء ثم ينتظر ويستقبل نفط الجنوب ويختتم مباريات الموسم عندما يحل ضيفا على الامانة

تراجع الميناء

وتضاءلت حظوظ الميناء البصري في المنافسة على احد مواقع مثلث الترتيب بعدما تعادل سلبيا مع جيرانه نفط الجنوب ليرفع رصيده الى 56 في نفس موقعه السادس والجنوب الى 36 ليتقدم عاشرا ليفشل الميناء في تعويض خسارة الجنوب الاولى والاخرى التي عاد بها من كربلاء وبقية له اربع مباريات عندما يضيف الامانة يوم غد في البصرة ويخرج للنجف وللطلبة ثم يختتم الموسم في تضيف الشرطة واصبحت المهمة غاية في الصعوبة بعدما تعثر في مبارياته الاخيرة وفرط بالعديد من النقاط التي زادت من مشاكل تحسين الموقع بوجه المدرب غازي فهد امام تدني المستوى كما تظهر مبارياته الأخيرة هي الاخرى صعبة ويظهر امام موقف مخيب وصعوبة في وقت يكون نفط الجنوب قد حصل على نقطة مهمة من الغريم وهي الاخرى في اسبوع بعد تعادل من الجوية قبل ان يتقدم للموقع العاشر من خلال عمل مهم لكتيبة عادل ناصر الذي نجح في تغير المسار عبر مباريات الارض والبحث جار عن تعزيز الموقف للبقاء في موقعه حتى نهاية الدوري بعدما لعب 31 مباراة وله خمس متبقية

قهر البحري

ونج الجوية في قهر ابحري عندما تغلب عليه بهدفي امجد راضي وحمادي احمد في الشوط الثاني من المباراة التي شهدت فرحة كبيرة لجمهور الفريق الذي يامل ان يستغل الفريق مباريات المقبلة واضافة نقاطها لسجله في مواصلة الصراع من اجل الحصول على اللقب بعدما بقي البحري في موقعه الخامس عشر وسعى الى الوصول الى هدف المشاركة حيث البقاء امام اخر اربع مباريات ورفع كربلاء رصيده الى 30نقطة بعد تعادله مع فريق الحسين ويضيف نقطة مستفيدا من مباريات الارض وهذا المهم في ان يجري التعامل بهذه الكيفية مع الامور وان تقدم نفسك بثقة بين جمهورك في اغلب مباريات الارض في وقت نجح فريق الحسين في العودة بنقطة امنت له استعادة موقعه السادس عشر الذي افتقده قبل ايام بعد خسارته امام الوسط لكنه لازال يشعر بخطورة المهمة امام مبارياته المتبقية عندما ينتظر الدور الحالي ثم يخرج الى نفط الجنوب ويضيف الامانة ويستقبل النجف وتظهر مباريات صعبة

خسارة للطلاب

وتلقى الطلاب الخسارة العاشرة في ملعب نفط الوسط بهدف لهدفين ويدين اصحاب الارض بالفوز الى صاحب الهفين مؤيد العجان في الدقيقتين 48 و64 ما زاد من هم الفريق في التراجع والبقاء في موقعه التاسع المتأخر الذي لايليق به بعدما تراجع بشكل سريع في المرحلة الثانية لم يقدم ما ينتظر منه ي بعدما فشل في تدبير الامور معالجة الاوضاع التي تدهورت وافتقد لروح المنافسة

نجاح الحدود والكهرباء

ونجح الحدود في تحقيق الفوز على الكرخ بهدفين دون رد ليعمق من جراح الكرخ المهدد بترك المسابقة والهبوط للدرجة الاولى بعدما تلقي الخسارة العرين

وتعادل النجف الامانة من دون اهدف في اللقاء الذي وجده انصار النجف لايخرج عن الخسارة امام تراجع النتائج في الفترة الاخيرة

وصعد الكهـــــــــــرباء من اماله بالبقاء بعد الفوز المهم الذي عاد به على حــــــــــساب السماوة الذي يواجه شبح الهــــــــبوط امام مبارياته المقبلة الصعبة والفشل في اللقاء المذكور الذي عقد الامور بعداكثر .