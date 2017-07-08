ماتا يتحدّث عن صفقة الشياطين المرتقبة

{ لندن – وكالات: تحدَّث الإسباني خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد، عن الصفقة المرتقبة التي يعتزم النادي إبرامها خلال الساعات المقبلة. كانت تقارير بريطانية، أشارت إلى أنَّ البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون، اجتاز الفحص الطبي بمانشستر يونايتد الخميس الماضي، في مدينة لوس أنكلوس الأمريكية، تمهيدًا لانتقاله إلى أولد ترافورد بـ75 مليون جنيه إسترليني. وقال ماتا في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبريس البريطانية عن ماركا الإسبانية امس السبت: لعبنا سويًا في لندن مع تشيلسي، ورأيته يُقدَّم موسمًا جيدًا مع إيفرتون، كما سجَّل الكثير من الأهداف هذا العام. وتابع: في حال قدومه بنهاية المطاف، فسيكون عونًا لنا في تسجيل الأهداف، وسيساعدنا على حصد لقب الدوري الإنكليزي. وسجَّل لوكاكو 25 هدفًا في البريمييرليج، وكان قريبًا من أن يحرز لقب هدَّاف البطولة، الذي توج به هاري كين، مهاجم توتنهام بتسجيل 29 هدفًا.