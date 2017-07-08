الروسي أرشافين ثالثاً والفرنسي ويلتورد رابعاً

لاكازيت يزيح أوزيل من صدارة الأغلى في تاريخ المدفعجية

{ لندن – وكالات: أصبح المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت أغلى لاعب في تاريخ نادي أرسنال الإنكليزي، بعدما بلغت صفقة انتقاله من نادي أولمبيك ليون الفرنسي رقماً قياسياً لم يسبق لـ المدفعجية أن دفعوه طوال تاريخهم في سوق الانتقالات وبحسب ما أعلن عنه من قبل وسائل الإعلام الفرنسية والإنكليزية، فإن انتداب لاكازيت كلف خزينة أرسنال ما يصل إلى 52 مليون جنيه إسترليني، في عقد تبلغ مدته 5 أعوام ليكون اللاعب الأغلى في أرسنال، وذلك بحسب أرقام تقرير لصحيفة الميرور البريطانية، رصدت من خلاله الانتدابات العشرة الأغلى في تاريخ النادي. وقبل توقيع صفقة لاكازيت، ظل المايسترو الألماني مسعود أوزيل هو أغلى صفقة أبرمتها إدارة أرسنال، بعدما تعاقد معه نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 42 مليون باوند إسترليني خلال الميركاتو الصيفي من عام 2013. ويُعد لاعب الوسط الروسي أندري أرشافين ثالث أغلى لاعب في تاريخ النادي اللندني، بعدما انتدبه من نادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي نظير 15 مليون جنيه إسترليني في الانتقالات الشتوية لعام 2009 . وفي المركز الرابع جاءت صفقة المهاجم الفرنسي سيلفان ويلتورد القادم من نادي بوردو الفرنسي لقاء 13 مليون جنيه إسترليني في عام 2000، تلتها خامساً صفقة الفرنسي تيري هنري، الذي يعتبر المهاجم الأفضل في تاريخ النادي اللندني، بعدما بلغت قيمة استقطابه 11 مليون جنيه إسترليني من نادي يوفنتوس الإيطالي. وحلت سادساً صفقة لاعب الوسط الهولندي دينيس بيركامب من نادي إنتر ميلان الإيطالي الذي سرحه نظير 7.5 ملايين باوند في صيف عام 1995، تأتي سابعاً صفقة المهاجم الإنكليزي إيان رايت القادم من نادي كريستال بالاس مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني في عام 1991، أي قبل إطلاق نسخة الممتاز من الدوري الإنكليزي. وتعتبر صفقة الحارس الإنكليزي دافيد سيمان في صيف عام 1990، أول صفقة تم تصنيف صاحبها كأغلى لاعب في تاريخ النادي، بعدما كلفت قيمة انتقاله من نادي كوينز بارك رينجرز إلى نادي أرسنال ما يقارب من مليون و 300 ألف باوند إسترليني. وبإلقاء نظرة بسيطة على أصحاب الصفقات الأغلى في تاريخ أرسنال، يتضح لعشاق الغينرز أن جميعها كانت ناجحة وأصحابها حققوا نتائج جيدة مع النادي اللندني، حيث ساهموا في تقديم الإضافة الفنية للفريق، ليتحولوا إلى إيقونات قبل الاعتزال وأساطير بعده، باستثناء الروسي ارشافين الذي فشل في التأقلم مع الأجواء الإنكليزية ليعود أدراجه إلى روسيا، حتى ان إنجازات المدفعجية وخاصة ألقابه الثلاثة في بطولة الدوري الممتاز أعوام 1998 و 2002 و 2004 كانت بتأثير بالغ من اللاعبين الأغلى في تاريخه قبل أن تتراجع نتائجه في السنوات العشر الأخيرة.