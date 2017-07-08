سعدون حسن شخصية رياضية نادرة

مهندس يصبح بطل العراق بالتنس

شخصية رياضية نادرة الوجود من حيث الخُلق والأدب والابداع والتألق في كل مراحل حياته الرياضية والوظيفية والإدارية . تفوق في الدراسة والرياضة ويشار له دائما ” بالبنان . تخرج من كلية الهندسة قسم الميكانيك ووصل الى منصب معاون مدير عام في الصناعة . لكن هذا لم يمنعه من مزاولة لعبة التنس . أصبح بطل الجامعات العراقية لعدة سنوات .. تم استدعاؤه لمنتخب العراق وشارك في العديد من البطولات العربية والاسيوية واستطاع ان يرفع علم العراق عاليا في كل هذه المشـــــــــاركات .

ضيف الصفحة اللاعب سعدون حسن كابتن منتخب العراق سابقا بلعبة التنس فاهلا وسهلا به

{ كابتن سعدون قد لايعرف القارئ الكريم الكثير عن حياتك الرياضية وكيف كانت البداية من لعبة التنس

– أنا مواليد بغداد 1956

بكالوريوس هندسة ميكانيكية من الجامعة التكنولوجية عام 1978 وحالياً خبير أستشاري هندسي

مارست لعبة التنس في عمر 11 سنة في عام 1967 على يد المدرب المرحوم محمد محسن في نادي الكهرباء .

بعد حوالي ثمانية أشهر تحولت الى نادي العلوية ( أسسه الأنكليز عام 1924 ) وكان هناك المدرب المرحوم علوان كاظم وكان في النادي العشرات من اللاعبات واللاعبين الأجانب من مختلف الجنسيات وبدأت مسيرتي الطويلة مع لعبة التنس مع هذا النادي النموذجي .. وأتذكر أن أول مضرب تنس خشب حصلت عليه في ذلك الزمن كهدية فقد كان من نوع (دنلوب ) الأنكليزي وكان فيه كسر في أحدى جانبية فربطناه بسلك قوي وبدأنا نتدرب

{ هل تتذكر اول بطولة محلية شاركت فيها

– أول بطولة محلية لي وإنا بعمر 16 عاماً فهي بطولة العراق للدرجة الثانية التي حصلت على لقبها ومن المفارقات في اليوم النهائي للبطولة وأنا بالصف الرابع الثانوي ( علمي ) في ثانوية قتيبة للبنين لم يسمح لي بترك الدروس فأضطر أصدقائي بالصف أن يحملوني نحو جدار سياج المدرسة قبل الحصة الأخيرة لأخرج من فوق السياج وأذهب لألعب المباراة النهائية هذه مع اللاعب الكابتن يوسف عريبي وأفوز لأنتقل مع لاعبي الدرجة الأولى بعدها .

وبعمر 18 سنة في عام 19744 كنت ضمن منتخب العراق الأول مع لاعبين كبار سبقونا في هذا المجال منهم المرحوم حسين كاظم وعباس علي وناظم حسو والمرحوم سالم عبيد وحلبوص اسود وكاظم خلف وسامي عبد الكريم وفيصل محمود ومصطفى عبد الكريم .

{ اهم مشاركاتك المحلية والعربية والاسيوية

– حصلت على بطولة العراق بالتنس للأعوام من 1978 ولغاية 19833 بمنافسات قوية مع لاعبين كبار ومنهم البطل يوسف عريبي الذي كان المنافس الأول .فزت بأكثر البطولات في الفردي والزوجي والزوجي المختلط ومنها بطولات العراق المفتوحة بالتنس التي يسمح للأجانب المشاركة فيها .

تم أختياري ككابتن للمنتخب الوطني من عام 1978 ولغاية عام 1986 وتوقفت عن خوض المسابقات في منتصف عام 1988 .

مثلت خلال مسيرتي الرياضية اندية : العلوية والجيش والقوة الجوية والشرطة

المشاركات في البطولات الخارجية وعدد من الألقاب “:

– عام 1977 : المشاركة في الدورة الرياضية العربية المدرسية في ليبيا وحصلنا على المركز الثاني بالفرقي مع زميلي يوسف عريبي ويوخنا كوركيس

– عام 1978 : البطولة العربية الثانية بالتس في بغداد ، المركز الثاني بالزوجي بعد الفريق الجزائري مع زميلي المرحوم حسين كاظم .

– عام 1980 المشاركة في بطولة آسيا بالتنس في بانكوك – تايلاند

– عام 1980 المشاركة في البطولة العربية الثالثة في تونس

– عام 1982 : المشاركة في بطولة فلسطين العربية الأولى في بغداد

– عام 1984 : المشاركة في البطولة العربية الرابعة في الخرطوم – السودان

– عام 1985 : المشاركة في بطولة الشرطة العربية في الرباط- المغرب وحصلنا على المركز الثالث

– عام 1987 : المشاركة في بطولة بغداد الدولية بالتنس في بغداد والحصول على المركز الرابع بالفردي والثالث بالفرقي (مع زملائي كاظم حسين ومرتضى عبد الكريم وجبار محمود )

{ بعد اعتزالك اللعبة سنة 1988 هل اتجهت للتدريب أو العمل الاداري

– بعد اعتزالي اللعب اتجهت للعمل الاداري لانه يناسبني وعندي خبرة من خلال عملي الوظيفي ولهذا دخلت في الانتخابات وحصلت على أعلى الأصوات في تشكيلة الإتحاد العراقي المركزي للتنس وعملت كأمين سر للإتحاد لغاية بداية 1992 .

في عام 1990 أشتركت بدورة للإتحاد الدولي للتنس عن بطولات كأس ديفيز العالمية بالتنس حيث أقيمت في البحرين

في عام 19900 ترأست وفد العراق الى بطولة كأس ديفيز العالمية بالتنس في البحرين الذي ضم مجدي يعقوب مدرباً واللاعبين الأربعة علي حسين وكاظم حسين وفارس عبد الحسن وعباس حسين .

أصبحت عضو الأرتباط بين الإتحاد االعراقي المركزي للتنس مع الإتحاد الدولي للتنس ( آي تي أف ) منذ عام 1988 ولغاية1990

{ كيف ترى واقع التنس في العراق سابقا وحاضرا ومستقبل

– لعبة التنس عريقة في العراق حيث دخلت من قبل البريطانيين منذ عام 1916 ولعبت في البصرة وانتشرت بشكل أولي في عام 1920 في البصرة وبغداد وتأسس أول إتحاد مركزي للتنس عام 1959 من قبل المرحوم جورج باكوس .

عانت لعبة التنس منذ منتصف الثمانينات بعد خروج الأجانب من العراق لظروف الحرب مع أيران وثم خلال فترة الحصار الظالم على العراق منذ نهاية عام 1990 فبدأت مغادرة عدد من لاعبات ولاعبي المقدمة في العراق وتوقفت المشاركات الخارجية لغاية الأحتلال الأمريكي للعراق في نيسان 2003 فهاجر عدد آخر من اللاعبين واللاعبات وتقلصت ملاعب التنس خاصة في بغداد حيث فقدت بغداد لوحدها حوالي 28 ملعب تنس مع ضمور تنس البصرة يقابلها تحسن وتقدم بسنوات لاحقة بعد عام 2005 في تنس أربيل ودهوك وكربلاء وديالى وضعف تنس بغداد .

يحتاج تنس العراق لنهضة شاملة كبقية رياضات العراق التي تأثرت كثيراً خلال السنوات الأربعة عشر الأخيرة وهبطت المستويات رغم أن أكثر رياضات دول المنطقة أصبحت نتائجهم افضل من عندنا نتيجة تخطيطهم السليم

{ تعتبر انت من الذين يحافظون على ارشيف التنس العراقي هل أصدرت كتابا عن رياضة التنس واهم البطولات التي شارك فيها العراق

– من خلال بحث وأستقصاء ومقابلات أستمرت لسبعة سنوات قمنا بجمع المعلومات والصور الكثيرة لتأليف كتاب بعنوان ( التنس العراقي ، صفحات من تاريخة وخطفات من مسيرته الطويلة ) وهو حالياً بعدد 334 صفحة معزز بعشــــــــــــــرات الصور التاريخية والحديثة وبإنتظار أصدار الطبعة الثانية المضافة له بعد أن قام الإتحاد العراقي المركزي للتنس ممثلاً برئيسه الأستاذ آسو عادل محي الدين بإصدار الطبعة الأولى في بغــــــداد

{ هل تم تكريمكم من قبل اتحاد التنس باعتباركم من رواد اللعبة

– حصلنا في 4 حزيران الحالي على وسام التميز الرياضي من رابطة الرياضيين الرواد في العراق

والمغتربين في العالم وكذلك تم تكريمنا من قبل الإتحاد العراقي المركزي للتنس في آب 2015 في بغداد بحفل خاص ومنحنا درع الإتحاد مع أخينا الكابتن الرائد البطل يوسف عريبي الذي يعيش في المانيا .

تم أختيارنا في نيسان 2017 من قبل إتحاد بغداد الفرعي للتنس كرئيس للجنة خبراء التنس التي تضم أعضاء خبراء من داخل العراق وخارجه وهم كاظم خلف ويوسف عريبي والدكتور عماد عبد الكريم وجاسم حسن وكاظم حسين .

{ بصراحة كيف ترى واقع اللعبة الان وهل جاء وقت التغيير بالنسبة للأشخاص المسؤولين عن اللعبة

– نقول بتجرد ولا نجامل بأن التغييرات مطلوبة لنهضة لعبة التنس في العراق يجب أن تحصل في الإتحادات بتغيير قانون الإنتخابات النافذ ووجود أستشاريين مختصين بلعبة التنس في وزارة الشباب والرياضة وفي اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وتفعيل دور الإتحادات الفرعية في المحافظات وعودة لعبة التنس لأندية الوزارات والمؤسسات كالكهرباء والنفط والقوة الجوية والشرطة والصناعة وتطور الدراسة الأكاديمية للعبة التنس في كليات التربية الرياضية المنتشرة في الجامعات والأهتمام بالعنصر النسوي بأعلى مستوى مع ضرورة تطور تدريب التنس بزيادة معرفة وقدرة المدربين المحليين بالدورات في الخارج خاصة الشباب منهم وكذلك الأستفادة من أمكانيات المدربين العراقيين الدوليين المغتربين و خبراء اللعبة من القدماء بجعلهم أستشاريين رسميين للعبة . نقول توجد حاجة كبيرة لإنشاء ملاعب تنس قياسية ودولية وهذا قد أصبح حلماً .

الكل يقول الوضع المالي (التخصيصات ) والوضع الأمني وهكذا يسكت المطالبين بالنهوض .

كلام حق يقال عن نادي الجيش الرياضي الذي أحتضن لاعبي المقدمة في العراق وعدد من اللاعبين منذ عام 2008 ولايزال هو النادي الرائد الأول وثم يليه نادي الصيد ونادي الأمانة

{ كلمة اخيرة قل فيها ماتريد

كنت اتمنى أن أرى مسؤولا في الدولة يحضر يوماً لرعاية مباراة تنس نهائية كما كان في سنوات سابقة عبر تاريخ التنس العراقي .

وأتمنى أحتضان كل أهل الخبرة بلعبة التنس مطلوب للغاية . إضافة لأستخدام التكنولوجيا في المخاطبات ومنها الأيميل ووجود مواقع على الأنترنيت لمؤسسات التنس ومتابعة التقدم العالمي بشكل مستمر والتواصل مع أكاديميات عالمية والبحث عن راعين يدعمون اللعبة .. وأشكر جريدة الزمان على هذا اللقاء الجميل متمنيا لكم مزيد من التالق والابداع