المطبات الصناعية

منافع إنسانية وأمنية

أصبحت منافع المطبات الصناعية في شوارع العاصمة بغداد لها ضرورة انسانية امنية على حياة المواطنين وخدمة للمصلحة العامة وخدمة للانسان العراقي.. نأمل الاكثار من وضع هذه المطبات في الاحياء والمحلات السكنية والتي يوجد فيها شوارع خدمية وفرعية خدمة للصالح العام للحفاظ على ارواح المواطنين من حوادث المرور ولسير بعض سائقي السيارات المتهورين الرعنين بسرعة طائشة والتي تسبب أضرارا للبشر في حالات الدهس .

ينبغي من امانة بغداد الاكثار منها ومتابعة التي تتهالك لابدالها بأخرى جديدة وتسلط الضوء على مديريات وقواطع المرور في بغداد الرصافة والكرخ وكذلك للطرق الخارجية لمتابعة سير المركبات والعجلات في الشوارع الفرعية والخدمية مع وضع كاميرات اتوماتيكية مستمرة للمراقبة والسيطرة على سواق السيارات خاصة الخارجين عن القانون لمحاسبتهم , شاهدنا في الولايات المتحدة الامريكية وفي كافة الولايات الامريكية وايضاً احدى الدول الاوربية (النمسا) فيها النموذج والنظام المروري الذي تيتهج له النفوس , اضافة الى ماجاء اعلاه بوجود علامات واشارات مرورية في الشوارع العامة والفرعية والشوارع الخدمية بوضع علامات يحترمها المواطنون والوقوف في المحددات لعبور المواطنين كما لاحظنا اثناء تنقلاتنا في ولايات اميريكية علامات stop يحترمها سواق السيارات يقف امامها ويلتفت يميناً ويساراً وحتى الخلف وبعد يستمر في المسير لوجود سيطرات متابعة عن طريق الاقمار الصناعية تسجل مخالفات سواق السيارات ويتم الابلاغ عنها ويتم حجزهما فوراً وتنفيذ الغرامات المرورية واما عند انتهاء دوام المدارس تكون السيارات جداً حذرة عند مشاهدة عبور الطلاب من الاماكن المحددة للعبور والسائق المخالف يعرض نفسه لاشد العقوبات في السجن والحجز والغرامة المالية معاً حيث يقف السائق على مسافة اكثر من 50 متر بعيداً عن مناطق عبور الطلبة …

سرعة جنونية

شاهدنا بعض السواق في بغداد حصراً يتباكون من المطبات الصناعية لايحبذونها لكونهم يقودون السيارات بسرعة جنونية رعناء كأن الشارع لهم وليس للآخرين ممن يقودون السيارات بصورة هادئة شتان بينهما .. فحالات الفوضى كثيرة في الشوارع التي يسببها السواق في السير بسرعة جنونية رعناء .. المعروف عن المطبات الصناعية وضعت لتنبيه السواق أضافة الى ذلك يتطلب أعادة النظر في تخطيط وهيكلة تحديد السرعة للحركة المرورية داخل الاحياء والمحلات السكنية مع وضع رقابة مرورية في الاحياء السكنية في ظل التقنيات الحديثة ومن الضروري ان يكون هناك رقابة ذاتية الكترونية على الشوارع وكافة الطرق للتخفيض من حدة سرعة السيارات .. كما يجب اعادة هيكلة الشوارع مداخل ومخارج شوارعها للاحياء مغلقة وليست عابرة تفادياً للحوادث ولتكون الحركة انسابية نأمل دراسة للحالة اعلاه لكي تكون المدن مغطاة الكترونياً والتوجه لتكون المدن ذكية كما هو الحال في الدول المتقدمة وفي الكثير من بلدان العالم التي تم مشاهدته من قبلنا في الدول الامريكية .. يقتضي وضع لوحات ارشادية في الشوارع والاحياء السكنية وكافة الطرق الداخلية والخارجية منها .. كما لا ننسى المطبات لها منافع توقف حوادث السيارات المرورية في آن واحد .. وكلنا شاكرين امانة بغداد للاكثار من وضع هذه المطبات في الاحياء والمحلات السكنية في شوارعها .ينبغي على مديرية المرور العامة ودوائرها في بغداد التعاون التام مع امانة بغداد خدمة للمصلحة العامة لأنجاح هذه الخطة للحد من ظاهرة الحوادث المرورية مع تقليل المخالفات الحاصلة من سواق السيارات الذين يقودون السيارات بسلارعة جنونية رعناء مع تشديد العقوبات الصارمة بحق المخالفين منهم .. وفق مواصفات وابعاد هندسية في وضع هذه المطبات في الشوارع الداخلية ضمن الاحياء السكنية وفق السرعة المحددة لكل شارع وتخصيص اماكن العبور مع محاسبة المواطنين المخالفين في العبور من الاماكن المحددة ضمن ترفك لايت حتماً وهذه الدراسة التخطيطية هي خدمة للصالح العام للبلاد .. اي يتم تقسيمات الشوارع والاراضي المتاحة مرورياً خدمة للسلامة العامة للمشاة وتقليل اطوال الشوارع السكنية وتقليل تقاطعاتها المتاحة للسيارات وتخصيص ممرات وارصفة آمنة للمشاة حيث يكون الرصيف للمشاة وليس لغيرها وليس لأصحاب المحلات وباعة الارصفة الذين يفرشون بضائعهم اضافة الى قيام اصحاب المطاعم بالاستيلاء على الرصيف لغرض مأكولاتهم وليس داخل محلاتهم الذين يبيعون فيها والمقاهي وكل المتجاوزين اصحاب المحلات والاسواق على الارصفة عليه يجب فرض غرامات كبيرة جداً على المخالفين مع ازالة التجاوزات للسماح للمشاة السير في الارصفة وليس في الشوارع كما يتطلب من مديريات المرور والقواطع فرض غرامات مرورية على السيارات الواقفة على الرصيف للحد من هذه المخالفات .. والتأكيد على سواق السيارات الالتزام بالضوابط السير والمرور وعدم قيادة السيارات بسرعة جنونية ورعونة والتهور والتي تسبب في ازهاق ارواح المواطنين الارواح البريئة بسبب حوادث المرور المروعة منها حوادث الدهس ..

احياء سكنية

يتطلب الاكثار من المطبات الصناعية في شوارع الاحياء السكنية والتي اثبتت جدوى نفع تلك المطبات الاصطناعية والتي يتم تنفيذها من قبل امانة بغداد مشكورة للجهود الاستثنائية المبذولة من قبل الامانة الحريصة على ارواح المواطنين والنظام العام وبالتعاون الجاد من مديرية المرور العامة والمديريات المنتشرة في بغداد وقواطع المرور المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة .. مع الايعاز لوضع علامات مرورية تحذيرية لتنبيه سواق السيارات ..

آملين نجاح هذه التجربة الفريدة في العراق الشامخ وفق الله الجميع لخدمة الشعب والعراق المنتصر بعون الله مع تحياتنا لكل العاملين لخدمة المصلحة العامة .

صائب بشي – بغداد