الحرب السعودية الإيرانية

أعجبتني جداً إجابة بوتين (سوف لن يبقى أحد على قيد الحياة) عندما سأله المخرج (اوليفر ستون) عن المنتصر ما إذا اندلعت الحرب بين روسيا وامريكا!!

وتصورت لو سُئل نفس السؤال بفارق طرفي الصراع، السعودية وايران بدل امريكا وروسيا ربما كان ليجيب: (سوف لن يبقى احد على قيد الحياة في الشرق الاوسط)!

نعم.. لا سمح الله اذا ما اندلعت الحرب بين السعودية وايران ستكون مختلفة تماماً عن الحرب العراقية الايرانية في مطلع الثمانينيات، فإيران لم تعد تلك الدولة الفتيّة التي قبل ان تستنشق نسيم التحرر فاجأها صدام بحربٍ احرقت الاحضر واليابس وصفّرت خزينتها واحتياطاتها وأذاقت كلا الطرفين الويل والثبور في وقت كان العالم يقف متفرجاً وكأنه يأكل الفشار في صالات السينما على وقع احداث دموية يصنعها مخرج هوليودي محترف.. ايران مختلفة الآن، لا ينكر احد نفوذها العسكري في اكثر من بلد في الشرق الاوسط، ولا ينكر احد استطاعتها بأمر واحد وقبل ان تبزغ شمس الصباح ان تقلب الحكم في ثلاث دول شرق اوسطية معروفة، لا داعي لتسميتها، وأنّ من السهل عليها -كرشفة ماء- ان تفجّر ثورة دموية وحرباً أهلية بفتوىً واحدة في العديد من دول العالم!

ايران الآن ليست دولة سياسية فحسب بل هي بمثابة قطب الرحى في المنطقة.

اما السعودية فإن دولاراتها ونفطها تكفي بل اكثر من ان تكفي لشراء ذمم جيوش دول الشرق الاوسط وتوريطها في حرب مذهبية لا هوادة فيها وما حلفهم ضد اليمن الا غيض من فيض، ولو ادركت السعودية انها ستصرف آخر سنت وآخر قطرة من نفطها وآخر عجوة من نخيلها لمحاربة ايران لفعلت!

هذا يعني إننا – مواطنو كوكب الشرق- اما ان نموت بنيران الحرب -ضحايا او شهداء- وإما أن نموت جوعا!

وتعددت الأسباب والموت واحدُ!!

محمد جواد شبر