ديالى: وفاة عامل بناء جراء إرتفاع درجات الحرارة

محطة أمريكية تضع العراق من بين أكثر الدول سخونة

بغداد – قصي منذر

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تجاوز معدل درجات الحرارة العظمى في العراق الى 50درجة مئوية،فيما تستمر اجواء العراق تحت تاثير امتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليكون الطقس اليوم الاحد في المناطق كافة صحواً حارا مع ظهور قطع من الغيوم في المنطقتين الشمالية والوسطى وترتفع درجات الحرارة عن اليوم السابق لتصل العظمى في بعض اقسام المنطقة الجنوبية الى اكثر 50درجة مئوية .فيما عد مرصد اميركي العراق وايران والكويت من بين الدول الاكثر حرارة بالعالم، في حين احتلت مناطق في القارة القطبية الجنوبية الاكثر برودة بالعالم.واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس (استمرار تأثير أمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الاحد في المناطق كافة صحواً حارا مع ظهور قطع من الغيوم في المنطقتين الشمالية والوسطى وترتفع درجات الحرارة عن اليوم السابق لتصل العظمى في بعض اقسام المنطقة الجنوبية الى 50درجة مئوية)، واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 50 والصغرى 23 درجة وحركة الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 5-10كيلو متر ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات)،واوضح البيان أنه (يستمر تأثر اجواء العراق بأمتداد المنخفض الموسمي ليكون الطقس يوم غد الاثنين في المناطق كافة صحوا وحارا مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق لتكون درجات الحرارة العظمى 50 مئوية في أماكن متعددة منهما)،وتابع انه (يزداد تأثر اجواء العراق بامتداد المنخفض الموسمي ليكون الطقس يوم الثلاثاء المقبل في المناطق كافة صحوا وحارا مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق لتكون درجات الحرارة العظمى 50 مئوية في أماكن متعددة منهما)، واضاف البيان ان (طقس الاربعاء المقبل سيكون في المناطق كافة صحوا وحارا مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق). فيما أحتل العراق وايران والكويت الاكثر حرارة بالعالم، في حين احتلت مناطق في القارة القطبية الجنوبية الاكثر برودة بالعالم امس السبت. وقالت محطة بلاسيرفيلي في كاليفورنيا الأمريكية، في جدول اصدرتها عن أعلى درجات الحرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية، حيث بين الجدول ان مدينة العمارة احتلت المرتبة الاولى من اصل 15 مدينة مدرجة بالجدول باعلى درجات الحرارة بالعالم بدرجة حرارة تبلغ 51.6 درجة مئوية تيلها الكويت بدرجة حرارة ايضا 51.6 درجة مئوية، فيما جاءت منطقة الحسين بûالبصرة ثالثا بدرجة حرارة تبلغ 51.5 درجة مئوية ومن ثم الكوت الحي بدرجة حرارة تبلغ 51.4 درجة مئوية ومن ثم بالمرتبة الخامسة مدينة بدرة في واسط بدرجة حرارة 51. درجة مئوية وسادسا مدينة الناصرية بدرجة حرارة ايضا 51.2 درجة مئوية وسابعا عبادان الايرانية بدرجة حرارة تبلغ 50،9 درجة مئوية). واعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، عن تسجيل اول حالة وفاة بسبب الحرارة منذ خمس سنوات، مؤكدة انها وجهت العمال بمختلف المهن بضرورة الوقاية واتخاذ سبل الابتعاد عن التعرض لاشعة الشمس المباشرة. وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي في تصريح امس ان (نتائج التقرير الطبي الخاص بتشريح جثة احد عمال البناء توفي بشكل غامض يوم الثلاثاء الماضي في منطقة حمرين بينت ان الحرارة العالية هي سبب الوفاة)، واضاف ان (وفاة العامل بسبب الحرارة هي اول حالة تسجل منذ خمس سنوات وان المديرية وجهت العمال من المهن كافة على ضرورة الوقاية واتخاذ سبل الابتعاد عن التعرض لاشعة الشمس المباشرة)، ويذكر ان الشاب المتوفي في مقتبل العمر يعمل في قطاع البناء بظروف غامضة في حمرين وسط تكنهات بان الحرارة ربما تكون سببا في وفاته ما دفع الصحة الى اجراء تحقيق واخضاع الجثة للتشريح لبيان سبب الوفاة الحقيقي.