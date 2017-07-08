إئتلاف الوطنية يرفض النشاطات المشجّعة على الطائفية والإنغلاق

إجتماع الخميس في منزل المشهداني يحدّد الخطوط العريضة لمؤتمر القوى السنية

بغداد- عبد اللطيف الموسوي

اعلن النائب محمود المشهداني عن عقد مؤتمر القوى السنية يوم الخميس المقبل تحت اسم مؤتمر بغداد الوطني بحضور الوزراء والنواب الحاليين والسابقين للمحافظات والمناطق المحررة من تنظيم داعش .وقال المشهداني في بيان إن (مؤتمر بغداد الوطني سيعقد يوم الخميس المقبل الموافق 13 تموز 2017 في بغداد بحضور الوزراء والنواب الحاليين والسابقين للمحافظات والمناطق المحررة من عصابات داعش الارهابية اضافة للشخصيات الأكاديمية والدينية والعشائرية)، مشيرا الى أن (اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستقوم بتوجيه الدعوات الرسمية للرئاسات الثلاث اضافة للشخصيات المعنية بهذا الموتمر). واوضح المشهداني ان المؤتمر (سيتدارس مرحلة ما بعد داعش وإعادة النازحين والاستقرار لتلك المناطق). وفي وقت لاحق من يوم أمس أعلن المشهداني عن مشاركة 22 نائباً بالمؤتمر وكان النائب كامل الغريري قد افاد بعقد اجتماع في منزل المشهداني للاتفاق على مؤتمر جامع للقوى الوطنية يحمل اسم مؤتمر بغداد، مؤكدًا حضور الاجتماع اكثر من 20 نائبا وشخصية وطنية. واكد النائب عن تحالف القوى العراقية مشعان الجبوري موعد انعقاد المؤتمر واشار الى الاتفاق على ذلك خلال اجتماع عقد بمنزل المشهداني. واضاف في تصريح ان برنامج المؤتمر وتفاصيله ستعلن قريبا وانه سيعقد تحت شعار (من اجل دولة المواطنة لا دولة المكونات).

مستقبل الدولة

وتابع ان (المؤتمر سيرحب بجميع الشخصيات الفعالة التي تؤمن بهذا العنوان لمستقبل الدولة العراقية)، مشيرًا الى ان (لجنة تحضيرية تشكلت من خمسة اشخاص تتولى توجيه الدعوات للشخصيات السياسية في داخل العراق وخارجه التي ترفض المرجعيات السياسية الطائفية). واكد ان (المؤتمر سيكون حاليا للعرب السنة الذين يتبنون مغادرة دولة المكونات كي نذهب في ما بعد الى رحاب المؤتمرات الوطنية وفق المشروعات والبرامج السياسية وليست المكونات). ورجح ان (يزداد عدد المشاركين في المؤتمر خاصة ان البعض ابلغونا بأنهم معنا لكن لم تسنح لهم الفرصة لحضور الاجتماع الذي عقد في منزل المشهداني). وافاد بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في الدائرة الاعلامية لمجلس النواب الاحد المقبل (بحضور جميع الشخصيات المؤمنة بهذا المشروع لاعلان اسم المؤتمر وبرامجه وتفاصيله). ورفض النائب عن ائتلاف الوطنية حامد المطلك فكرة عقد المؤتمر لأنه (يشجع على الطائفية والانغلاق). وقال في تصريح ان (اي مؤتمر يعقد في الداخل او الخارج خاص بطائفة او قومية معينة مرفوض وينبغي عدم حضوره ومحاسبة المؤتمرين كون هذه المؤتمرات تشجع على التخندق والانغلاق وإثارة النعرات الاثنية).واضاف ان (رأس المشكلات التي عانى منها العراق منذ سقوط النظام الى الان يكمن في التشجيع على التشرذم واثارة النعرات الاثنية والطائفية لاغراض الحصول على الاصوات والتأييد للوصول الى السلطة). مشيرًا الى ان (هذا المؤتمر هو واحد من المؤتمرات المشجعة على الطائفية والانغلاق ويجب رفضه وعدم حضوره من كل الكتل السياسية ألسنية).ودعا المطلك الى (تشجيع المؤتمرات الجامعة لبناء دولة المؤسسات والمواطنة الحقيقية).