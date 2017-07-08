بغداد تتوعّد مطلقي العيارات النارية بالمحاسبة الشديدة

مقتل شخصين بإشتباك مسلحين بين عائلتين في دهوك

بغداد – محمد الصالحي

هددت قيادة عمليات بغداد بمحاسبة مطلقي العيارات النارية في المناسبات، فيما اكدت عزمها انشاء كراجات في سيطرتي الصقور والـ 75 بأطراف العاصمة بهدف تقليل الزخم، وشددت قيادة عمليات الرافدين على حماية منفذ الشيب في محافظة ميسان وتطبيق القانون بحق من يتجاوز على حرمته.

وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي في تصريح امس (وجهت بمنع اطلاق النار في الاعراس او التشييع او المناسبات الاخرى لاي سبب كان). مهددا (باعتقال المخالف كون هذه العملية غير حضارية وتتسبب بقتل واصابة المواطنين).وفي شأن اخر اكد الربيعي انه (سيتم ايضاً إنشاء كراجات في سيطرتي الصقور والـ 75 لنقل المواطنين الوافدين عبرهما الى داخل بغداد بانسابية عبر حافلات مكيفة). لافتاً الى أن (هذه العملية جاءت من اجل تقليل الزخم الحاصل بالسيطرات)،. وتأتي هذه الاجراءات بالتزامن مع المعارك التي تقودها القوات المشتركة لطرد عناصر تنظيم داعش من على الاراضي والتي تسببت بإزدحامات شديدة في مداخل العاصمة بغداد لمنع دخول عناصر مشبوهه اليها.

محال تجارية

الى ذلك قال مصدر امس ان (عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية للمواد الانشائية في منطقة النصر والسلام اسفرت عن اصابة اربعة مدنيين). وفي الانبار قال عضو مجلس المحافظة الانبار فرحان محمد الدليمي في تصريح أمس ان (مخيم الـ 18 كيلو غربي مدينة الرمادي، يحتاج إلى تحصينات أمنية وعمل سياج منظم وترتيب بوابة المدخل ومسكها من قبل جهة أمنية مختصه كون هذا المخيم يستقبل النازحين الجدد من المناطق الغربية الامر الذي يتطلب اجراءات امنية غير المسبوقة على خلفية قيام انتحاري قبل اقل من اسبوع باستهداف بوابة مخيم الـ 60 كيلو في ناحية الوفاء).واضاف أن (الحكومة المحلية لاتعتزم اغلاق أي مخيم في الوقت الحاضر لحين الانتهاء من عمليات تحرير مناطق عنه وراوه والقائم).

مخيمات نازحين

واوضح أن (منظمات انسانية زارت مخيمات النازحين في الانبار وابدت استعداداتها للتوفير كافة المستلزمات عند بدأ عملية تحرير المناطق الغربية للمحافظة). وفي ميسان قال قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم الدبعون في بيان أمس ان (القيادت جادة في حماية منفذ الشيب الحدودي في الحدود الشرقية لمحافظة ميسان وتأمين القوة الامنية اللازمة لإدامة وانسيابية عمله وتعزيزها ومتابعتها وتطبيق القانون بحق كل من يتجاوز على حرمة هذا المنفذ الحيوي ويسيء الى امنه وقوانينه ويحاول عرقلة النشاط الاقتصادي الذي يشهده المنفذ يوميا).واضاف ان (هذا المنفذ هو احدى البوابات الاقتصادية المهمة للبلد وهو لكل العراقيين وعلى الجميع حمايته من اي خرق او اعتداء وعدم السماح بالتدخل في عمله وانسيابية نشاطه التجاري وتطبيق القانون بكل قوة ومنع حدوث اي تجاوزات ومحاسبة المقصرين في اداء واجباتهم او الذين يبدون تساهلا مع المعقبين وغيرهم من الذين لا يحترمون القوانين الادارية والكمركية والأمنية).ووجه الدبعون بحسب البيان (بـتأمين محيط المنفذ والطريق الخارج منه باتجاه ناحية المشرح وتسيير الدوريات فيه وانتشار المفارز ليلا وحتى الصباح وتفتيش العجلات الصغيرة ومنع دخول اي قطعة سلاح الى داخل حرم المنفذ الحدودي).وشدد على (رصد من يتسبب بإثارة المشاكل والتبليغ عنه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وابداء المساعدة للمواطنين القادمين والمغادرين والمراجعين وتسهيل امورهم الادارية والامنية وعكس الصورة الجميلة لمنفذ الشيب الحدودي الذي يتمتع بوضع أمني وإداري جيدين). واعرب الدبعون عن امله بان (يكون المنفذ وبهمة الجميع منفذا نموذجيا من بين كل منافذ العراق).

إشتباك مسلح

وفي دهوك قال مصدر امس ان (اشتباكا مسلحا اندلع بين عائلتين في منطقة عقرة بمحافظة دهوك). مبينا أن (الاشتباكات أسفرت عن مقتل شخصين).واضاف أن (الاشتباكات جاءت على خلفية مشكلة على اراض). وفي اربيل قال مصدر أمس ان (فرق الإنقاذ انتشلت جثتين لشابين غرقا في أحد الأنهار بمنطقة خليفان بأربيل بعد أن كانا يسبحان فيه).وأضاف أن (الجثتين نقلتا الى دائرة الطب العدلي لاتخاذ اللازم). مبينا أن (المعلومات الأولية تفيد بأن الشابين لم يكونا يجيدان السباحة).