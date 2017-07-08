تركيا الحديثة وحزب العدالة والتنمية – عماد الطائي

حتى فترة قصيرة كنا نظن ان الاسلاميين قليلو خبرة في الحكم والعمل السياسي لتأتي التجربة التركية وتغير نظرة الناس

شهدت تركيا طوال الخمسة العقود الماضية العديد من الانقلابات العسكرية المدعومة من دول الغرب لمنع وصول الاسلاميين للحكم

كان اولها سنة 1960 على الرئيس عدنان مندريس عندما ارجع تدريس اللغة العربية في المدارس وتم الانقلاب عليه واعدامه!!

وانقلاب اخر في 1971 وانقلاب اخر في 1980 الذي ادى الى اعدام 50 الف شخص واعتقال 650 الف شخص ووقوع 299 حالة وفاة بسبب التعذيبو30 فضلوا المنفى وبعدها جاء الرئيس اربكان الذي كان يعتبر اول رئيس يسمح للأسلاميين بالعمل السياسي ومن ضمنهم اردوغان وتم الانقلاب عليه هو الاخر. عاشت تركيا في هذه السنوات ظروفاً قاسية جداً من محاربة للحريات وللأسلام والحريات والحجاب واللغة العربية وازمة اقتصادية حادة ادخلت تركيا في انهيار اقتصادي بسبب الديون الكبيرة وفي عام 2002 صعد حزب العدالة والتنمية الاسلامي للحكم بعد نجاح ساحق في الانتخابات . وحتى الرئيس اردوغان لم يسلم من الانقلاب العسكري في تموز 2016 لكنه فشل هذه المرة بسبب تعاطي الشعب التركي مع الحكومة ونزوله للشارع بالملايين .وكانت الجوامع حتى الصباح لا تنفك عن النداء للناس للخروج الى الشارع بسبب ثقة الشعب بالحكومة التي اوصلت تركيا لمصاف الدول المزدهرة. حيث على مدار 14 عاماً تحولت تركيا من مدين للبنكَ الدولي الي دائن له وتضاعف الدخل القومي من 1880 الف دولار في السنة الى 25000 للفرد الواحد.

وتراجعت البطالة وقفزت من المركز 116 اقتصادياً بين الدول الى المركز 16 وقد وضع حزب العدالة والتنمية برنامجاً صعباً للوصول للريادة والازدهار .

وعلى مستوى التعليم دخلت 6 جامعات تركية على تصنيف افضل الجامعات العالمية ودخلت 2 اخر على تصنيف افضل 400 جامعه في العالم

وعلى صعيد الصناعات العسكرية هي على الصنيف العاشر عالمياً ومن ابرز المنتجات العسكرية المروحية المقاتلية T129 وطائرة الاستطلاع والسفينة الحربية

والطرادات الحربية والمدرعات والدبابات واجهزة التشويش واضحت تركيا مع العدالة والتنمية الاسلامية دولة غنية في ظل الاستقرار السياسي والرؤية الواضحة

وفي تركيا اكثر من مليونين لاجئ سوري وصرفت عليهم تركيا اكثر من 25 مليار دولار استلم اردوغان الحكم في تركيا وصادراتها كانت 23.5 اما الان فتجاوزت 235 مليار في 2015 فقط.

ووضع خطة لتفريغ 300 الف عالم للبحث العلمي في 2023 وفي عهد حزب العدالة والتنمية تم صنع اول دبابة وفرقاطة عسكرية واول طائرة بدون طيار واول قمر صناعي

والناتج القومي لتركيا في سنة 2014 حوالي تريليون ومائة مليار دولار وهو يساوي مجموع الناتج المحلي لأيران والسعودية والامارات

وعندما اشتدت الازمة في اوروبا رفعت رسوم الجامعات بينما في تركيا تم جعلها مجانية للجميع .

ومنذ عام 2002 وحزب العدالة والتنمية الاسلامية نصيبه في الانتخابات كل مرة هو اكثر من 50 بالمية ونصيب حزب اتاتورك العَلماني اقل من 27 بالميةوالبقية للأكراد..انها الثقة التي زرعها حزب العدالة في نفوس الشعب التركي التي كسبته.

هكذا نقل حزب العدالة والتنمية الاسلامي تركيا من الضياع والديون الى الريادة والتفوق في كل المجالات وعلى كافة المستويات.