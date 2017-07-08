أنت في العراق – محمد الحطاب

كيف تعرف انك في العراق؟ ..اذا رأيت الرجال الشرفاء يبذلون الارواح وينزفون الدماء في سبيل الدفاع عن الانسانية والوطن والمقدسات فاعلم انك في العراق ….اذا رأيت الناس بمختلف الوانهم ، شيبهم وشبابهم ونسائهم واطفالهم يملأون الشوارع والطرقات زحفا نحو قبله الاحرار حيث كربلاء فاعلم انك في العراق…. اذا رأيت الناس يبذلون الطعام ويكرمون الضيف من دون مقابل فاعلم انك في العراق .. اذا رأيت الناس يقتلون ويفجرون وتستباح دماؤهم لا لشيء الا لحبهم للنبي وآله فاعلم انك في العراق.. اذا رأيت طوابير الشهداء من شباب العراق تزدحم عند ابواب النجف الاشرف فاعلم انك في العراق … اذا رأيت الرجال الاخيار الشرفاء من ابناء الحشد المقدس يقاتلون في صدور عارية ويهزمون الدواعش فاعلم انك في العراق ..اذا رأيت فرق الاعلام الحربي تصول وتجول في ساحات القتال لتوثق انتصارات جند الله فاعلم انك في العراق…….اذا رأيت ورأيت وهن كثر يطول ذكرهن فاعلم انك في ارض المقدسات ودولة الامام المهدي عجل الله فرجه.

مقتنيات شهيد

هذا ما كان في جيب الشهيد المجاهد كريم شامي العقابي من اهالي محافظة ميسان المقاتل في قوات سرايا الجهاد اللواء(17 حينما استشهد قبل أيام حيث وجد في محفظته مبلغ 1500 دينار قط لاغير وكتاب (حرز التاج وطلسم امير المومنين).. فكم انت عظيم عند ربك ايها الشهيد البطل .

الى رحمه الله تعالى واسكنك فسيح جناته.

شهيد رابع

وزفت عائلة الشهداء ابنها الرابع شهيدا قربانا للوطن والمقدسات فلقد تلقينا بقلوب مؤمنةً بقضاء الله وقدره نبأ استشهاد الشهيد البطل عبد الله فرحان الغريباوي المياحي .

لقد قدمت هذه العائلة اربعةً من الشهداء قرباناً للوطن والمقدسات بعد ان ألتحق بركب شهداء العائلة ابنها الشاب البار الذي نال وسام الشهادة في قاطع عمليات قادمون يا نينوى فتغمده الله بواسع رحمته والهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .