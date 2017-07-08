أليك يا زهرة ألحياة وبهجتها- خالد الخزرجي

لا تشكو غدر الزمان .. فالزمان ساعات وايام تمضي تحكي قصة حياتنا

أشكو نفسك .. وقلبك أشكو أحساسك وعاطفتك .. فأنهم لم يحسنوا أختيار من كنت تعتقدين هو فارس أحلامك وأملك .. أسألي نفسك كيف هانت عليها أنياب ذئب بهيئة بشر .. وكم ذئب جائع متجمل بثياب أنسان يملأ ألدنيا ..حاراتها مناطقها أسواقها ..يحفظ بلسانه ألمختبىء بين أنيابه كلمات جميلة .. تتقبلها قلوب بريئة متعطشة لكلمات تحرك عواطفها وأحاسيسها …؟؟

أنني حائر وخائف عليك وعلى غيرك يازهرة ألحياة ويا زينة ألدنيا .. من تلك ألذئاب ..لأنني أعلم بانك مخلوق خلقه ألله من طينة كل جزيئاتها عواطف وحنان وأحاسيس .. كبوصلة تتحرك .. تميل ..تتجه نحو جميل ألكلام وسحره … هكذا أنت دون أصطناع ..فأعذريني أن عاتبتك يوما ..لأنك أخطأت عنوان حقيقة

وخيال وصدق وحب مزيف .. فلا تبالي وتحزني من معدن بخس صدئ طل نفسه بلون ذهب ليخدع ناظريك .. ولمَ ألحزن على ذئب ينام قرير ألعين .. متنعما على آلام جروحك وأهاتها ألتي مزقتها أنيابه ؟.

عودي ألى رشدك .. فألحب رجولة وشهامة وغيرة وشجاعة .. غيبها أنسان أليوم

غيبها ألطمع وألجشع .. غيبتها ملذات ألحياة … غيبتها بطون لا تشبع من تلك ألملذات ..

أخشى من يوم نبحث فيه عن رجولة حقيقية صادقة .. ولا نجدها..