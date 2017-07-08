العبادي يدعو المجتمع الدولي إلى بناء ما دمره داعش

معصوم والجبوري يبحثان توفير الخدمات وإعادة النازحين

بغداد – تمارا عبد الرزاق

صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على تعديل قانون الحراس الليليين ومفوضية حقوق الانسان .

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (معصوم صادق على قانون الحراس الليليين ومفوضية حقوق الانسان الذين صوت عليها مجلس النواب في وقت سابق).

واضاف ان معصوم سبق وان صادق على قانون تشغيل الخرجيين الاوائل رقم 67 للعام الجاري الذي شرع تكريما للجهد الاستثنائي المبذول من قبل الطلبة الاوائل ودعما للحركة العلمية في البلاد للارتقاء بالوظيفة العامة). فيما بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع معصوم عددا من الملفات المهمة وابرز التطورات السياسية والامنية.

تطورات سياسية

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء بحث ابرز التطورات السياسية والامنية على الساحة المحلية وعددا من الملفات المهمة بالاضافة الى الانتصارات التي تحققها القوات الامنية في الموصل ضد داعش التي اوشكت على نهايتها).

مبينا ان (الجانبين استعرضا الاستعدادات لمرحلة ما بعد داعش والعمل على اعادة النازحين الى ديارهم بعد توفير الخدمات الاساسية بالاضافة الى مناقشة اقرار القوانين المهمة التي تسهم في رسم خارطة طريق لمستقبل البلد بعد تحرير الارض من الارهاب). فيما دعا الجبوري قادة الكتل السياسية الى انجاز القوانين المهمة ضمن السنة التشريعية الأخيرة .

واكد خلال ترؤسه اجتماعاً مع قادة الكتل السياسية في البرلمان امس (ضرورة الاتفاق على خارطة طريق من اجل اقرار القوانين المهمة خلال السنة التشريعية الاخيرة على ان تلتزم الكتل النيابية بحضور الجلسات لغرض تأمين النصاب القانوني).

مبينا (حرص البرلمان على انجاز التشريعات والقوانين واستكمال موضوع الاستجوابات وتقديم الاسئلة المكتوبة والشفهية).

من جهة اخرى بعث نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي برقية تهنئة الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقه ورئيس الحكومة ووزير الخارجية الجزائريين بمناسبة العيد الوطني . واشاد علاوي خلال البرقية التي تلقت (الزمان) نسخة منها امس (بحكمة بوتفليقة وسعيه الحثيث لتعزيز الاعتدال والامن وبسط الاستقرار في الجزائر).

لافتا الى ان (التمسك بروح الأسرة عزز وارسى ثوابت الوحدة الوطنية ورسخ دور الجزائر في البناء المتميز على الصعد العربية والاسلامية والدولية), داعيا (بموفور الصحة لبوتفليقة ودوام العزة والازدهار للشعب الجزائري الشقيق). وقد بعث علاوي برقيتي تهنئة مماثلتين الى رئيس الحكومة عبد المجيد تبون و وزير الخارجية عبدالقادر مساهل الجزائريين. .

من جهة اخرى اصدر مجلس الوزراء عددا من التوجيهات بشأن توفير الطاقة الكهربائية لمحطات المياه كما ناقش تجهيز الطاقة للمواطنين في جميع المحافظات مشيرا الى التصويت على تأسيس مجلس تنسيقي مع السعودية .

وقال بيان اول امس ان (المجلس عقد جلسته وناقش برئاسة العبادي عدد من القوانين وجرى خلال الاجتماع التطرق الى مشكلة الكهرباء حيث تم اصدار عددا من التوجيهات بشأن توفير الطاقة الكهربائية لمحطات المياه وكذلك تجهيزها للمواطنين في المحافظات).

واضاف انه (وافق على تأسيس المجلس التنسيقي العراقي – السعودي بالاضافة الى اصدار السندات والقروض الخارجية فضلا عن اقرار توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس بشأن موضوع الكفالات السيادية) مبينا ان (المجلس صوت على التعديل الاول لقانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016 وكذلك على التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015والطعن في المادة 2 من قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم).

معالجة تجاوزات

واوضح البيان انه (تم اقرار توصيات لجنة تشجيع المنتوج الوطني كما صوت على قوانين معالجة التجاوزات السكنية والاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وكذلك قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول بالاضافة الى الموافقة على انشاء معمل انتاج مادة زيت الطعام).

من جهة اخرى اوعز العبادي بتكثيف الجهود لإعادة اعمار واستقرار المناطق المحررة من خلال اشراك المجتمع الدولي لبناء ما دمره داعش محذرا من محاولة شق الصف الوطني في ايام الانتصارات .

وقال العبادي عقب جلسة المجلس (اوعزنا بتكثيف جهود اعمار واستقرار المدن من خلال دعوة المجتمع الدولي للمساهمة في بناء ما دمره داعش) واضاف (نطمح الى تحويل العراق الى نقطة التقاء اقليمي ودولي) واكد (لقد نجحنا في افشال مخططات داعش واثبتنا ان اهل الموصل معنا ضد الارهاب بكل اشكاله) مشيرا الى ان (الانتصارات التي تحققت هي بدماء الشهداء والجرحى وتضحياتهم وبسالتهم في الميدان) .

وافاد ان (جميع القرارات الميدانية محلية خالصة وضعت حماية المدنيين في المقدمة) لافتا الى ان (ما يثار عن حل الحشد او اضعافه مجرد اكاذيب وعمل مخابراتي دولي ونحرص على ابعاد القوات الامنية بصنوفها كافة عن العمل السياسي) وحذر العبادي من (محاولة شق الصف الوطني في ايام الانتصارات كون الفتنة في هذا الوقت لا تصب الا في مصلحة داعش).

معربا عن رفضه (عقد اي مؤتمر سياسي خارج العراق برعاية مخابرات دولة اجنبية ). مبينا ان (العمل جار من اجل حل ازمة التجاوزات السكنية دون التشجيع على استمرارها) .

وتابع ان (الحكومة نجحت بالحفاظ على مستويات اسعار المواد الغذائية وتمكنت من الايفاء بالالتزامات تجاه شبكة الحماية الاجتماعية والفلاحين رغم الضائقة المالية),مؤكدا (سعي العراق الى محاولة ايقاف النزاع المسلح في سوريا واي مطالبة بقتال داعش خارح الحدود العراقية غير دستورية).