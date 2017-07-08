كندا تصادر شحنة نفطية غير أصولية للإقليم

خبير يقترح عبر (الزمان) مواصلة تخفيض الإنتاج لرفع الأسعار عالمياً

بغداد – شيماء عادل

اقترح الخبير النفطي حمزة الجواهري خفض صادرات النفط الى اقل من الحالي بأتفاق مع منظمة الاوبك والدول المنتجة الاخرى لرفع اسعار الخام , لافتا الى ان العراق لم يحقق المستوى الذي يطمح اليه, فيما امرت المحكمة الاتحادية في كندا بمصادرة شحنة من الخام من اقليم كردستان بطلب من وزارة النفط . وقال الجواهري لـ (الزمان) امس ان (العراق لم يحقق المستوى الذي يطمح اليه من الانتاج بسبب وجود عوامل تتعلق بالبنى التحتية لاسيما وان الانتاج الحالي يبلغ 4 ملايين و50 الف برميل و من المفترض ان يكون الانتاج 4 ملايين و550 حسب الاتفاق مع اوبك). مشيرا الى ان (رفع اسعار النفط عالميا يتطلب اجراء اتفاق مع الاوبك والدول المنتجة الاخرى بتخفيض الانتاج لان التخفيض الحالي لم يعط اي نتيجة).

احتياطات الخام

وكان الوزير جبار اللعيبي قد اكد حق العراق بالوصول الى مستوى يتناسب مع احتياطه من الخام . وقال اللعيبي في تصريح امس انه (من حق العراق الوصول بإنتاجه النفطي إلى مستوى يتناسب مع احتياطيه من النفط).

من جهة اخرى اعلن مصدر في الوزارة عن ان الشحنة النفطية من الاقليم التي تمت مصادرتها من قبل كندا تقع ضمن دعاوى وزارة النفط.

وقال المصدر في تصريح امس ان (الشحنات النفطية التي تمت مصادرتها من قبل كندا تقع ضمن دعاوى الوزارة بشأن الشحنات التي تخرج دون موافقة الحكومة المركزية). مبينا ان (هناك ملاحقة قانونية لاي سفينة تقوم بتحميل النفط من الاقليم وبيعه في الاسواق السوداء دون علم الوزارة), وأظهرت وثائق قضائية أن المحكمة الاتحادية في كندا أمرت بمصادرة شحنة حجمها721 الفا و915 برميلا باعها الاقليم على متن ناقلة تسمى نيفرلاند ابحرت في طريقها الى سواحل الولايات المتحدة تنقل نحو 650 الف برميل خرجت من البحر المتوسط بعد مغادرة ميناء جيهان حيث يتم شحن نفط إقليم كردستان من قبل التجار وتظهر مسارات الناقلة أنها تتجه نحو الساحل الشرقي للولايات المتحدة على الرغم من أنه لا يزال بإمكانها تغيير وجهتها كونها لم تعط تعليمات إبحار نهائية.

وكانت الوزارة قد أقامت دعوى ضد مؤسسة يطلق عليها اسم فيتول لتجارة السلع للمطالبة بمبلغ قدره 32.5 مليون دولار. ولم يتسن لـ(الزمان ) الحصول على معلومات بشان الشحنة المصادرة بالرغم من الاتصال بالمتحدث الرسمي للوزارة عاصم جهاد.