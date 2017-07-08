الزراعة تدعو القطاع الخاص للإستثمار في الصناعات الغذائية

بغداد – داليا احمد

دعت وزارة الزراعة شركات القطاع الخاص للاسثمار الزراعي في مجال الصناعات الغذائية من خلال انشاء المخازن المبردة الثابتة للاستفادة من المنتجات الفائضة خلال الموسم الزراعي وخاصة في محصولي الطماطة والبطاطة.

وقال الوكيل الاداري للوزارة مهدي سهر الجبوري في بيان تلقته ( الزمان )امس ان (الوزارة تقدم للمستثمرين جملة من التسهيلات لاقامة هذه المخازن المبردة ومنها تخصيص قطع اراض زراعية وتوفير القروض لانشاء وتطوير المشاريع من خلال قروض المبادرة الزراعية ،اضافة الى توفير قروض البنك المركزي العراقي المخصص لمشاريع القطاع الزراعي).

منتوج زراعي

واضاف ان (الفائدة من انشاء المخازن المبردة لحفظ المنتجات الزراعية وامكانية نقلها الى المحافظات الاخرى التي تواجه شح في المنتوج الزراعي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب الزراعي واستقرار الاسعار).

فيما دعا الوكيل الاداري لوزارة الصناعة والمعادن الى اعادة تأهيل مصانع تعليب كربلاء والمصانع الاخرى في المحافظات والتي ستسهم بشكل كبير في سحب فائض المنتجات الزراعية والاستفادة منها في الصناعات الغذائية الزراعية).

موضحا ان (الصناعة ستعمل على استقرار اسعار المنتجات وتشجيع المنتج المحلي من اجل الوصول للاكتفاء الذاتي).

على صعيد اخر اعلن الجيوري عن ان قروض المبادرة الزراعية والبالغة قيمتها 198 مليار دينار ستطلق قريبا بعد اكمال الاجراءات الخاصة مع وزارتي المالية والتخطيط.

ونقل البيان عن الجبوري القول ان (هذه المبالغ المدورة والمستردة ضمن قروض المبادرة الزراعية للاعوام 2014ـ 2015ـ 2016 وأعادتها كقروض الى المزارعين), واضاف ان (هذه المبالغ المدورة تشمل كل المحافظات بما فيها المحررة من اجل دعم وتطوير القطاع الزراعية بشقية الحيواني والنباتي).

واشار الى ان (قروض المبادرة الزراعية للحكومة لعام 2008 ومنذ دخولها حيز التنفيذ ادت الى نهوض القطاع الزراعي النباتي والحيواني واعادة الفلاحين الى اراضيهم الزراعية التي هجرت سابقا نتيجة العجز المالي مما ادى الى انتعاش القطاع الزراعي).

وتعرف المبادرة الزراعية بانها عبارة عن قروض هدفها الرئيس دعم الزراعة بصوره عامة وتوافر الظروف والسلف لتمكين المزارعين والفلاحين من تغطية تكاليف المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وتشمل الاغراض الزراعية كافة من خلال تخصيص مبالغ وايداعها في صناديق متخصصة تهدف إلى دعم مشاريع وزارة الموارد المائية ومشاريع وزارة الزراعة وذلك بتوافر السيولة النقدية للفلاحين على شكل قروض ميسرة بدون فوائد فضلا عن النهوض بالقطاع الزراعي الذي يعد الرافد الاقتصادي المهم للبلد وتعد المبادرة الزراعية تمثل عملا طارئا مؤقتا هدفه النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة من من خلال منح قروض المبادرة على اختلاف انواعها عن طريق المصرف الزراعي التعاوني .

واكد مدير عام المصرف الزراعي التعاوني ضرورة حماية المنتج المحلي لتفعيل القطاع الزراعي، ولاسيما بعد ان ارتفعت معدلات الانتاج النباتي والحيواني عبر قروض المبادرة الزراعية التي قاربت الـ 92 الف مشروع.

موارد المصرف

وقال في تصريح سابق ان (المصرف يدعم الفلاحين بنوعين من القروض الاول من موارد المصرف الذاتية لجميع الاغراض الزراعية الحيوانية والنباتية والساندة للقطاع الزراعي اهمها المكاتب الزراعية، العيادات البيطرية ،ومحال التجهيزات الزراعية).

واضاف انه ( لابد من حماية المنتج المحلي لتحقيق ديمومة في انتاج السلع المحلية لاسيما ان المبادرة الزراعية حققت الجدوى الاقتصادية من المشاريع التي تم اقراضها عبر المبادرة الزراعية، وان خطط المصرف تتضمن تنمية البساتين وتطويرها 100 بالمئة في عموم مناطق البلد لتفعيل انتاجها ورفد الاسواق المحلية بانواع عديدة من الفواكه). مشيرا الى ان ( قروض المبادرة الزراعية تقدم عن طريق صناديق اقراض تخصصية لتنمية الثروة الحيوانية والنخيل والمكننة ووسائل الري الحديثة وصندوق قروض المزارعين والفلاحين الذي كان يسمى صندوق قروض صغار الفلاحين. اضافة الى صندوق قروض المشاريع الكبرى واستحداث صندوق قروض المشاريع التحويلية وصندوق تنمية المرأة الريفية وكذلك صندوق قروض ابناء العراق الذي يقدم القروض الى السجناء السياسيين كما ان قروض المبادرة تقدم الى المشاريع المقترحة من قبل الوحدات الزراعية في عموم المحافظات. يذكر ان المصرف الزراعي يعد من اقدم المصارف العراقية حيث تم انشاؤه العام 1935 بهدف دعم التنمية للقطاع الزراعي في العراق من خلال تقديم قروض مالية منذ ذلك الوقت الى الان .