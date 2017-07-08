تحالف القوى ينفي إقالة المساري من رئاسة الكتلة

الحكيم والجبوري: العراق بحاجة إلى مصالحة مجتمعية

بغداد – الزمان

بحث رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تطورات الوضع الأمني والسياسي وسير المعارك في مدينة الموصل . ونقل بيان عن الجبوري قوله خلال اللقاء انه (لابد أن نعزز مفهوم الشراكة، وتحقيق الإجماع الوطني في القضايا المهمة كون الشعب ينتظر من النخبة السياسية المبادرة والعمل الجاد لمواجهة التحديات المطروحة)، مؤكدا (اهمية تكثيف الحوارات بين الكتل السياسية حيال العديد من الملفات المهمة، خاصة بعد مرحلة داعش وبث روح الطمأنينة للمواطن وإشراك جميع المكونات في القرار العراقي).واضاف ان (الوقت أصبح مناسباً للشروع بمشروع المصالحة المجتمعية باعتبارها الحل الامثل لاعادة الامن والاستقرار في البلاد، لاسيما في المناطق التي كانت تحت سيطرة الارهاب).

قوات امنية

مشيرًا الى انه (بعد كل ما تحقق من انتصارات عظيمة على أيدي القوات الامنية في معركة الموصل ضد الإرهاب فإننا إزاء واجب التفكير والتخطيط للمرحلة القادمة والاستعداد لاستحقاقاتها الوطنية وتأهيل المناطق المنكوبة للاندماج في الحياة من جديد). بدوره، جدد الحكيم تأكيد (حاجة العراق الى معالجات تنموية واجتماعية واقتصادية)، وبحسب الحكيم فقد دعا الجانبان مجلس النواب الى (اقرار القوانين المهمة وذات التماس المباشر مع المواطن العراقي فضلا عن القوانين التي تمس هيكل الدولة واستكمال البناء، واشارا الى اهمية استثمار الجهات البحثية في الجامعات والمؤسسات لانضاج مشاريع القوانين).وجرى خلال اللقاء بحث(مستجدات الاوضاع الامنية والسياسية في العراق والمنطقة وقرب اعلان النصر النهائي على داعش الارهابي في الموصل وانطلاق مشروع التسوية الوطنية).الى بحث رئيس منظمة بدر هادي العامري مع الحكيم ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي في لقاءين منفصلين الانتصارات المتحققة وخلق أجواء سياسية مستقرة.وقال بيان لمكتب العامري ان الاخير استقبل في مكتبه الحكيم رئيس والمالكي كلا على حدة وبحث معهما (الوضع السياسي والامني وخصوصا الانتصارات الاخيرة التي يحققها رجال القوات الامنية والحشد الشعبي وادامة زخم الدعم المتواصل لهؤلاء المقاتلين على الاصعدة كافة فضلا عن خلق اجواء سياسية مستقرة حتى تحرير اخر شبر من العراق). من جهة اخرى، قدّم النائب طالب الخربيط استقالته من مجلس النواب احتجاجًا على مقتل احد ابناء الانبار في نقطة تفتيش.وكتب الخربيط في كتاب استقالته (اني النائب طالب الخربيط، اتقدم بهذا الطلب لقبول استقالتي من مجلس النواب، حتى لا اكون شاهد زور على خيانة بلدي)،مضيفًا (انا اديت القسم، فلماذا لا يحترم المواطن العراقي ويقتل بدم بارد وباستهتار من الحكومة)، على حد قوله. وتابع (اقدم اعتذاري للعراقيين كافة والى اهل الانبار خاصة بما فيهم البو عيسى على خلفية قتل ابنهم البطل).واعلن عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار راجع بركات العيفان الثلاثاء الماضي عن مقتل مدني يدعى ضياء هادي العيساوي في سيطرة الصقور جنوب شرق الفلوجة. بدوره، نفى قائد عمليات شرق الانبار اللواء الركن سعد حربية، مقتل العيساوي في سيطرة الصقور، مؤكدا ان الحادث (عرضي).

اقالة رئيس

ونفى تحالف القوى العراقية ماتردد عن نيته إقالة رئيس كتلته النيابية احمد المساري من منصبه.وقال القيادي في التحالف النائب خالد المفرجي في تصريح إن (المساري شخصية وطنية وكفوءة ويتمتع بمقبولية واحترام كبير من زملائة في الكتلة وانه كان خير ممثل لهم في ادارة الكتلة طوال رئاسته الكتلة وسيستمر في ادارتها للمرحلة المقبلة)، مؤكدًا ان (الكتلة النيابية متمسكة به ولن تفرط به). واشاد النائب عادل خميس المحلاوي بـ(جهود المساري في ادارة الكتلة النيابية)، مشيرًا الى ان (المساري اثبت بجدارة وكفاءة عالية لادارة الكتلة ولايوجد مسوغ لاقالته، بل العكس نعرب عن شكرنا لجهوده وكان خير مدافع عن قضايا اهله وجمهوره ومن اكثر النواب المواظبين على الدوام والحضور وبفاعلية).بدوره، قال النائب نجم اللهيبي إن (هناك عددا قليلا من النواب في الكتلة معارضين للمساري لايتجاوزون10 نواب).وقال مصدر برلماني الاربعاء الماضي ان 46 نائبا جمعوا تواقيع لإقالة المساري من رئاسة كتلة تحالف القوى النيابية، مؤكدًا التحضير لعقد مؤتمر يضم نخبة من تحالف القوى.الى ذلك بحث نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الشروط الواجب اعتمادها لانجاح مؤتمر القوى السنية المقرر عقده منتصف الشهر الجاري بالاضافة الى مستقبل المناطق المحررة من تنظيم داعش.وفي شان متصل، رفض المرجع الديني جواد الخالصي فكرة عقد المؤتمر ووصفه بانه (مشبوه و كذبة كبرى) ونقل بيان تلقته(الزمان) عن الخالصي قوله خلال محاضرة له ان (موقفنا واضح من مشاريع التقسيم التي خطط لها الأعداء منذ سايكس بيكو، مروراً بالثورة العربية المشبوهة لتقسيم عالمنا العربي والإسلامي، وكذلك نقف اليوم بوجه مشاريع التقسيم الجديدة وخصوصاً في العراق)، مؤكداً أن (أية دعوة لتقسيم عالمنا مرفوضة لأنها لا تخدم مصالح الأمة وشعوبها، مع إقرارنا بحقوق الشعوب دون تمييز أو تهميش أو إقصاء على أسس عرقية أو طائفية).

عالم دين

واضاف (أني أعجب من كل عراقي وكل مسلم وكل من يقول أنا عالم دين ومرجع ولم يحدد موقفه من دعوات التقسيم، وأن حالة الصمت واللامبالاة مدانة ومشبوهة، وهي خدمة واضحة لمشروع الأعداء).

وفي ما مؤتمر القوى السنية ، قال ان (هذه المؤتمرات مشبوهة ولن تقدم خدمة لأهل السنة، بل هي جزء من مشروع الإحتلال في تقسيم الأمة وتجزئتها إلى طوائف وقوميات متصارعة)على حد تعبيره. ووصف هذه المشاريع وأمثالها (بأنها كذبة كبرى على أبناء الأمة بدعوى خلاصهم، فكذبة إنقاذ أهل السنة اليوم شبيهة بكذبة الأمريكان على الشيعة والاكراد بإنقاذهم من النظام السابق)بحسب رأيه. وخلص الى القول (اليوم الشيعة يظلمون من قبل الساسة الشيعة، والسنة يظلمون من قبل الساسة الذين يدعون الدفاع عنهم،

وكذلك الأكراد فهم يظلمون على أيدي قادة أحزابهم الذين يريدون إلهاءهم بدعوى الاستفتاء والتقسيم وهم يسلبون منهم كل مقومات الحياة)، على حد قوله.