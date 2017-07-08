الهيئة تدعو إلى التعاون معها لكشف كبار الفاسدين

الحكم بحق إثنين من المديرين العامين في تهم الإضرار بالمال العام

بغداد – محمد الصالحي

اصدرت محكمة جنايات النزاهة في الرصافة حكما ضد اثنين من المدراء العامين السابقين في هيئة النزاهة بالسجن سبع سنوات بتهمة الإضرار بالمال العام, فيما حذرت لجنة الزراعة والمياه النيابية من وجود محاولة لحرق أضابير اكبر ملف فساد مالي في تاريخ ديالى، داعية الى تشديد إجراءات حماية الأضابير لحماية الأدلة. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في بيان أمس ان (محكمة جنايات النزاهة في الرصافة أصدرت حكما ضد اثنين من المدراء العامين السابقين في هيئة النزاهة بالسجن سبع سنوات).وأضاف أن (المحكمة أصدرت قرارها استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي عن جريمة الإضرار بالمال العام). لافتاً الى أن (الحكم غيابي كونهما هاربين، وقد صدرت أوامر القبض بحقهما وهو خاضع للطعن التمييزي بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية). الى ذلك دعا رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري مؤسسات الدولة كافة للتعاون مع الهيئة في إيقاع عمليَّـات ضبط كبار الفاسدين بالجرم المشهود، مهما كانت مواقعهم ومناصبهم الرسميَّـة.واكد الياسري بحسب بيان للهيئة تلتقه (الزمان) أمس ان (استعداد الهيئة لضمان المتعاونين معها والتعامل بأقصى درجات السريَّـة فيما يتعلق بمصادر المعلومات التي ستردها). مؤكدا في الوقت ذاته( استمرار تنفيذ الهيئة لعمليَّـات الضبط بالجرم المشهود في القضايا الأخرى بالتعاون مع المواطنين كافة). الى ذلك قال مصدر امس ان (محكمة الجنايات في البصرة أصدرت حكماً يقضي بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم (م م م) استناداً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ). مبيناً أن (الحكم صدر بحقه لقيامه في (28 شباط 2006) بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بالهجوم على دورية للشرطة في قضاء الخالص ضمن محافظة ديالى، ما أدى الى استشهاد عدد من المنتسبين).ولفت المصدر الى أن (المحكمة أصدرت بحق نفس المتهم حكماً آخر بالإعدام شنقاً حتى الموت لقيامه في (26 تشرين الثاني 2006) بالاشتراك مع متهمين آخرين بقتل مواطن وإصابة آخرين لدوافع إرهابية في قضاء الخالص).

وفي قضية أخرى، أشار المصدر الذي ارتأى عدم نشر اسمه الى أن (محكمة الجنايات في البصرة أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهم آخر يدعى (ب ص م) وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب). موضحاً أن (الحكم صدر بحقه لقيامه في 3 تموز 2007 بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بقتل أربعة مواطنين في قضاء الخالص من خلال إلقاء رمانات يدوية عليهم لدوافع إرهابية).وقال رئيس اللجنة فرات التميمي في تصريح امس ان (لدينا معلومات تفيد بوجود محاولة لحرق أضابير ملف الفساد الكبير الذي تم كشفه من قبل لجنتنا في دائرة زراعة ديالى والمتعلق بالقروض الزراعية الذي يشكل اكبر ملف فساد في تاريخ المحافظة كونه أدى الى هدر أموال طائلة).وأضاف أن (لجنة التحقيق الخاصة في ملف فساد زراعة ديالى لم تنه إعمالها وتعرض الأضابير الى الحرق أو الإتلاف سيؤدي الى انحراف مسار التحقيق وفقدان الأمل في معرفة من قام بالفساد وأين ذهبت أموال القروض الزراعية). داعيا المؤسسة الأمنية في ديالى الى تشديد إجراءات حماية الأضابير الخاصة بملف التحقيقات الأخيرة وتوفير مكان امن للأدلة والإثباتات).

ومن جهة اخرى قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان (قوة امنية مشتركة نجحت بعملية نوعية من تحرير طفل مختطف واعتقال اثنين من خاطفيه في ناحية الوجيهية).واضاف ان (تحرير الطفل تمت بعد مدة وجيزة على عملية الخطف). مؤكدا أن (سرعة التحقيق وجمع المعلومات قادت الى تحرير المختطف واعتقال خاطفيه اللذين تم نقلهما الى مركز امني لاستكمال التحقيقات معهما).واشار الى ان ( العمليات جادة في انهاء ملف الجريمة المنظمة ومنها عمليات الخطف والعمل على تفكيك واعتقال العصابات الاجرامية وانهاء خطرها في اي بقعة على ارض ديالى). مبينا ان (عمليات الخطف انخفضت بنسب كبيرة جدا في الاشهر الماضية).