البصرة ترفض مشروع شراء الطاقة الكهربائية لعدم الحاجة

البصرة – الزمان

احال رئيس الوزراء حيدر العبادي محافظ البصرة ماجد النصراوي الى هيئة النزاهة للتحقيق في شبهات فساد تعاقدات تتعلق بملف الطاقة. وقال بيان امس ان (العبادي قرر احالة ملف النصراوي الى الهيئة على خلفية محاولته زج اسماء مسؤولين بشبهات فساد عقود). وجاء القرار بعد احتجاز محكمة النزاهة رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني على ذمة التحقيق لاتهامه بتلقي رشوة من رجل أعمال لبناني. وقال نائب رئيس مجلس المحافظة وليد حميد في تصريح امس ان (البزوني توجه الى محكمة تحقيق الهيئة استجابة لإمر الاستقدام).

ورفضت لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة مشروعا يقضي بشراء الطاقة الكهربائية بعشرات المليارات لعدم حاجة المحافظة الى طاقة إضافية، فيما تحدثت لجنة الرقابة المالية في المجلس عن وجود فساد في المشروع.

وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في المجلس أحمد السليطي في تصريح امس ان (المحافظة أبرمت عقدا مع شركة داو الجميح الإماراتية تصل قيمته الى 83 مليار دينار لشراء الطاقة الكهربائية بمقدار 120 ميغاواط)، واضاف ان (المحافظة ليست بحاجة الى تلك الطاقة، والمشروع فيه فساد، ولن نسمح بتنفيذه), واوضح السليطي أن (المحطة تحتاج فعليا الى خمسة أشهر لغرض نصبها، في حين وزارة الكهرباء تعتقد بإمكانية نصبها وتشغيلها خلال أسبوعين)، مشيرا الى أن (المعلومات التي لدينا تفيد بأن الشركة تعتزم نصب توربينات قديمة).

تصدير كميات

من جانبه، قال رئيس لجنة الكهرباء في المجلس مجيب الحساني في تصريح امس إن(المحافظة لا تحتاج في المرحلة الحالية الى شراء الطاقة الكهربائية، بدليل أن المحافظة تصدر كميات من الطاقة الى محافظات أخرى وأن توقيت المشروع أيضا غير مناسب، حيث أن فصل الصيف بلغ ذروته),

وأشار الحساني الى أن (الوزارة إذا كانت تريد شراء الطاقة الكهربائية فعليها أن تتعاقد هي على شرائها لا أن يتم زج المحافظة في المشروع مع تحميل موازنة المحافظة تبعات مالية ثقيلة)، عادا أن (المحافظة غير قادرة على صرف عشرات المليارات لهذا المشروع الذي ينطوي على مغالطات),وأكد الحساني أن (وضع الكهرباء في المحافظة في تحسن مستمر على مستوى الانتاج.

حاجة فعلية

وحاليا تم ادخال محطة النجيبية الحرارية الى الخدمة بعد توقفها لمدة شهر بسبب تعطل محطة التبريد الخاصة بها، حيث أضاف تشغيلها 140 ميغاواط الى الشبكة).وتابع ان (المحافظة مقبلة على تشغيل الوحدة التوليدية الأولى لمحطة الهارثة الانتاجية لتضيف 200 ميغاواط الى الشبكة، وكذلك سوف يتم تشغيل وحدة من محطة خور الزبير). ويشار الى ان (مواقف الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي متضاربة بشأن الحاجة الفعلية من الطاقة الكهربائية، فمجلس المحافظة يتحدث عن فائض بالانتاج، ويرفض شراء المزيد من الطاقة من القطاع الخاص،

فيما يشير ديوان المحافظة الى وجود نقص حاد يتطلب شراء الطاقة من خلال تشييد محطات استثمارية.فيما انجزت مديرية توزيع كهرباء المحافظة أعمال تأهيل مغذي الوثبة 11كي . في وأوضح مسؤول مركز خدمات المعقل محمد قاسم في تصريح امس ان (الملاكات الهندسية والفنية وبتوجية مباشر من قبل مدير عام توزيع كهرباء الجنوب محمد عبد الأمير الحلفي تمكنت من أنجاز صيانة مغذي الوثبة ذو السعة 11 كي . كي بطول 2.5 kmكيلو مترا)، واضاف أن (أعمال الصيانة شملت أستبدال عوازل قرصية عدد 9، دبوسية 8 ، جنابر 5، مع تبديل النزالات وصيانة نهاية القابلوات الخاصة بالمغذي وكبس ترامل لنهايات القابلو الذي يغذي المحولات الأرضية ، أضافة الى سحب الأسلاك المتدلية لمسافة 150 متر).