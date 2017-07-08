تضارب الأنباء بشأن مصرع مدني في سيطرة الصقور وتوتر أمني قرب الفلوجة

صلاح الدين يعلن عودة 124 ألف أسرة من التهجير

صلاح الدين – مازن عبد الحميد

بغداد – محمد الصالحي

اعلنت محافظة صلاح الدين عن أن عدد العوائل العائدة من التهجير الى المحافظة بعد تدقيق موقفها الأمني في خلية استخبارات القيادة بلغت 142074 عائلة. وقال مصدر من المحافظة في تصريح امس ان ( عدد العوائل العائدة الى قضاء تكريت التابع للمحافظة بلغت 40745 عائلة ، والى المجمع السكني في قضاء الدور 2728 عائلة ،والى القضاء 6792 والى ألبوعجيل 5161 والى قضاء الشرقاط 30616 والى قضاء بيجي موحد 56032 عائلة ). وعلى صعيد منفصل تسلمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اول الاطفال المفقودين من الذين كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش في حمام العليل من قبل المنظمات الانسانية لغرض ايداعه في دور الدولة.وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم، في تصريح امس ان ( الوزارة تسلمت الطفل المفقود وقامت بايداعه في دار الحنان لشديدي العوق وتقديم الخدمات اللازمة له وذلك بعد اجراء الفحص الطبي الذي بين انه يعاني من تخلف عقلي), واضاف ان ( هناك 17 طفلا كانوا محتجزين في حمام العليل من قبل داعش ،قامت الشرطة الاتحادية في محافظة نينوى بتسليم 16 منهم الى ذويهم بعد الاعلان عنهم في احدى القنوات الفضائية )، وناشد منعم مكاتب المحافظين ومجالسها وادارات المستشفيات والجهات الامنية كافة في المحافظات المحررة بعدم تسليم هؤلاء الاطفال سواء أكانوا حديثي الولادة او اطفالا مفقودين الا الى الجهات المعنية المتمثلة بالدور الايوائية التابعة للمحافظات حفاظا عليهم من الاتجار والاستغلال ولتوفير الحماية والبيئة الآمنة لهم من خلال تلك الدور).فيما نفت الوزارة اطلاق دفعة جديدة من الشمول الجديد باعانة الحماية الاجتماعية خلال العام الحالي مشيرة الى ان اطلاق دفعة الشمول الجديد سيكون مطلع عام 2018 .وتابع منعم في تصريح امس ان ( اخبارا كاذبة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت ان الوزارة ستطلق دفعة جديدة للمتقدمين للشمول باعانة الحماية الاجتماعية هذا العام ) ،

مشيرا الى ان( الوزارة تنفي هذا الخبر وتدعو المواطنين الى عدم تصديق او اعتماد اي اخبار تخص الاعانة الاجتماعية الا من مصادرها الرسمية في الوزارة ), واضاف ان( هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة ستطلق الدفعة الثالثة من الشمول الجديد مطلع عام 2018 بعد تخصيص اموال اضافية ضمن الموازنة السنوية), واشار الى ان (الوزارة شملت مايقرب من 326 الف اسرة جديدة بعد ورود نتائج التخطيط من الدفعتين الاولى والثانية واصدرت البطاقة الذكية – كي كارد- لأكثر من 260 الف مستفيد من مجموع الدفعتين ولكن استنفاد السيولة المالية ادى الى اصدار قرار التأجيل نظرا لكثرة طلبات الشمول التي استلمتها الوزارة خلال العام المنصرم 2016 والتي بلغت مليونا و16 الف متقدم).وجاء في الاسباب الموجبة لتشريع قانون الرعاية الاجتماعية انه ( اذا كان تنظيم الانتاج، المادي والمعنوي، يلقي على كاهل الافراد والجماعات القادرين على العمل مهام محدودة فان المجتمع، الممثل بالدولة ملزم هو الاخر، بالمقابل، برعاية الكافة وفي مقدمتهم الاسر ذات الدخل الواطيء ومعدومة الدخل، والاطفال، والمعوقون بدنيًا وعقليًا ونفسيًا، ومساعدتهم في مواكبة المسيرة والاندماج فيها عن طريق تاهيلهم وزجهم في العملية الانتاجية واستثمار ما لديهم من طاقات), واضاف ان ( هذا القانون جاء ليغطي شرائح هي بامس الحاجة الى الرعاية، بل ان شمولها بها يعطي المسيرة مزيدًا من المضامين الانسانية ويرفع من مكانتها سوف لن يبقى في المستقبل فرد او قلة دون رعاية اجتماعية تستحقها فالرعاية الاجتماعية جزء من مكونات المجتمع ومبدا اساس من مبادئ الدولة وهي شمولية الرعاية الاجتماعية لكل فئات وطبقات المجتمع والتدرج في تطبيقه بوتائر متصاعدة ورعاية الاسرة باعتبارها نواة المجتمع، والاهتمام بالطفولة و جعل اشراك المشمول براتب الرعاية في العمل هدفًا اساسيًا من اهداف هذا القانون ما دام قادرًا عليه، ولو بصورة جزئية، لان اسهامه في العمل الاجتماعي يعيد اليه انسانيته، ويرفع من مكانته في محيطه، ويجعل منه عضوًا نافعًا في المجتمع و الحرص على اموال الدولة من التبذير، والتاكد من استمرار حق المشمول بالرعاية في تناول راتبه، وتحاشي المبالغة في تضخيم الاجهزة الادارية دون مبررات حقيقية ومنع الازدواجية في التنظيمات الادارية المكلفة برعاية وتاهيل المعوقين).

ونفى قائد عمليات شرق الانبار اللواء الركن سعد حربية مقتل مدني في سيطرة الصقور الرابطة بين العاصمة بغداد ومحافظة الانبار، مؤكدا ان الحادث عرضي, فيما أعلن عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار راجع بركات العيفان، عن مقتل مدني في سيطرة الصقور جنوب شرق الفلوجة. وقال حربية في تصريح امس ان (الانباء التي تحدثت عن مقتل مدني في سيطرة الصقور، غير صحيحة). واضاف ان (الحادث عرضي ويبعد 1 كم

عن سيطرة الصقور).وقال العيفان في تصريح امس ان (مدنيا من اهالي الانبار قتل بنيران قوة امنية في سيطرة الصقور جنوب شرق الفلوجة).وأضاف أن (عملية القتل جاءت بعد مشادة كلامية بين إحدى الأسر وبين القوة).

مطالبا منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة (بالتدخل لانقاذ ابناء الانبار لانهم فعلا درجة عاشرة بنظر الحكومة المركزية).وتابع أن (على المحافظ صهيب الراوي أن يكون محافظا لأبناء الانبار، واذا لم يستطع ذلك عليه تقديم استقالته). فيما قال مصدر لـ (الزمان) أمس ان (توترا امنيا شهده قضاء الفلوجة بشكل عام عقب مصرع المدني ). مشيرا الى ان ( القوات الامنية سارعت الى تكثيف انتشارها وزيادة السيطرات خشية وقوع اي اعمال اجرامية ).

وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي أعلن، أن سيطرة الصقور ستفتح بعد إكمال صيانة عجلات كشف المتفجرات فيها. ويعاني اهالي الانبار تراكم الشاحنات والانتظار الطويل بسبب تعقيد الاجراءات الامنية في سيطرة الصقور الرابطة بين بغداد والانبار, وفي السليمانية وقال مصدر أمس ان (حريقا اندلع في أحد مخازن الوقود الواقع على طريق عربت بمحافظة السليمانية).

مبيناً أن (الحادث نتج عن خلل عند إفراغ شاحنة محملة بمادة البنزين).وأضاف أن (أكثر من 25 شخصاً أصيبوا جراء الحادث). مشيراً إلى أن (فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد النيران).