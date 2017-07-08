البرلمان الأوربي يدعو لمحكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في العراق وسوريا

الحشد يبارك تدخّل الجعفري بقضية عراقيين أدانتهما محكمة نمساوية

بغداد- الزمان

دعا البرلمان الاوربي الى انشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في كل من العراق وسوريا لمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب من جميع الأطراف المتقاتلة في البلدين.وشدد البرلمان الأوربي في قرار تبناه بموافقة 541 نائبًا مقابل 32 نائبًا على ضرورة ضمان حقوق ضحايا الصراعين في أي اجراء يتم اتخاذه وضمان حصولهم على سبل الانصاف وعلى تعويضات.ودعا القرار الاتحاد الأوربي الى تكثيف جهود منع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بما في ذلك الابادة الجماعية في مرحلة مبكرة، كما طالب بملاحقة مرتكبي الجرائم الفظيعة ولا سيما في ما يتعلق بالجهات الفاعلة غير الحكومية مثل داعش في سوريا والعراق.علاوة على ذلك حث القرار على تقديم الدعم المالي الكافي للمحكمة الجنائية الدولية والانضمام إليها. في غضون ذلك، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، ان محكمة في النمسا قررت اعادة النظر بقضية محاكمة اثنين من مقاتلي الحشد بعد تدخل وزير الخارجية ابراهيم الجعفري.وأشاد المتحدث باسم الحشد أحمد الأسدي في بيان امس بتدخل وزير الخارجية بقضية المعتقلين الاثنين ظلما في فيينا ووصف الجعفري بأنه(الوزير الداعم للحشد والمدافع عنه وعن العراق ممثلا بحشده في كل المحافل الدولية) ، موضحًا ان الجعفري (تعامل مع الحشد على انه الوليد الذي كانت الامة بانتظاره ليعيد لها مجدها ويحفظ لها كرامتها فوقف داعما له ،مدافعا عنه ،راسما اجمل صورة لحشد العراقيين دفاعا عن كرامتهم).

حشد شعبي

واضاف (حينما يقدم الجعفري على خطوة كريمة بأن يتحرك وزير الخارجية من اجل قضية مواطنين عراقيين حكما ظلمًا في فيينا وتحت عنوان الانتماء لأحد تشكيلات الحشد الشعبي فهو يعلم ان هذا الحكم مع شدته عليهما ولكنهما لم يكونا المقصودين به وإنما المقصود هو حشد الامة ومستقبل وجوده).

مشيرًا الى ان (وزير الخارجية أسرع باتخاذ قرار الحضور بنفسه بعد ان فشلت محاولات وجهود السفارة التي بذلتها مشكورة لإلغاء الحكم واثبات بطلانه). وتابع(كان ثقيلا على البعثيين والدواعش المقيمين في أوربا والقابعين بين ظهرانينا ان يجدوا وزير خارجية العراق يحضر أمام مسؤولي دولة أوربية ليدافع عن شخصين كانا من منتسبي الحشد سابقا ليعلن ان مجرد التشرف بالانتماء لهذه المؤسسة يوجب على الدولة الدفاع عنهما).لافتًا الى ان هذا الامر(هو إعلان غير مباشر ان الحشد الشعبي ليس مؤسسة رسمية عراقية فقط وإنما مؤسسة ارتبطت بوجدان وكرامة العراقيين والمساس بها ولو من بعيد يضغط على اكثر الاوتار حساسية لدى الشعب والحكومة الممثلة له وهو اعلان تتعامل معه جميع الدول بواقعية ولا يمكن تجاوزه).

مهاجمة الوزير

واكد الأسدي ان (كل هذا وغيره دفع البعض ممن لايخفى عنوانه او دوافعه الى مهاجمة الوزير المتطوع بدور المحامي عن ابناء شعبه وأرادوا من خلال هذا الهجوم، لسببن الاول افشال المهمة وإظهارها كأنها دفاع عن ارهابيين او خارجين عن القانون وذلك من خلال التلاعب بالالفاظ والكلمات، والثاني معاقبة الوزير على دفاعه عن الحشد لكي لايتكرر هذا المشهد من الوزير نفسه او من وزراء ومسؤولين اخرين مما يعني تحول الحشد والدفاع عنه والافتخار به الى ظاهرة عراقية في جميع المحافل الدولية)، مشيرًا الى ان هؤلاء (خسروا خسرانا مبينا حيث تحول هجومهم على الجعفري الى شهادة انتصار ونجاح في الواجب والمهمة والى اعلان رسمي ان الحشد اصبح يمثل احد عناوين الفخر للدبلوماسية العراقية خصوصا بعدما تكللت زيارة الدكتور الجعفري بلقاء اهم المسؤوليين النمساويين الذين بحث معهم موضوع الشابين العراقيين واستطاع تأجيل المحاكمة وإعادة النظر فيها).وكانت السلطات النمساوية قد اعتقلت المواطنين مضر العبادي وعلي الأمين اللذين كانا من مقاتلي الحشد الشعبي ووجهت لهما تهم بالارهاب.ودعا الجعفري خلال زيارته الى فيينا وزير الداخلية النمساوي التدخل في قضيتهما، وإطلاق سراحهما؛ لأنهما قدّما تضحيات كبيرة للعراق، وشاركا في الحرب على الإرهاب. مؤكدًاً له أن الحشد الشعبي ليس ميليشيا وإنما هو مؤسّسة قانونية تضم جميع أطياف الشعب العراقيّ، وهو يدافع عن العالم بأسره، وأن هناك شعوراً بالإحراج؛ بسبب احتجاز السلطات النمساوية لهذين المواطنين اللذين قدما تضحيات لأجل النصر على الإرهاب. من جهة اخرى، بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع اعضاء الهيئة السياسية للتيار الصدري تطورات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، وانتصارات القوات الامنية في معارك الموصل، وعملية اقرار القوانين المهمة. ونقل بيان لمكتب الجبوري عنه تأكيده (ضرورة توافق الكتل السياسية داخل البرلمان لغرض تشريع القوانين وفي مقدمتها قانون الانتخابات).

واشار الى ان (بعض القوانين تحتاج الى توافق وطني من جانب جميع الاطراف بما يعزز ثقة المواطن العراقي ويلبي طموحاته في ملف الاصلاحات).

بدورهم، اشاد اعضاء الهيئة السياسية للتيار الصدري بجهود الجبوري الرامية لتقريب وجهات النظر وجهوده في اقرار القوانين التي تسهم في تحقيق الامن والاستقرار في البلاد.