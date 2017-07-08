واشنطن تمنح العراق 150 مليون دولار وتنفي دعمها للإرهاب

خبير لـ (الزمان): التحالف الدولي لم يستخدم الفسفور الأبيض في الموصل والتقارير الدولية مخطئة

بغداد – محمد الصالحي

نفى خبير عسكري صحة تقارير لمنظمة حقوق الانسان الدولية تفيد باستخدام قنابل الفسفور الابيض في معركة الموصل من جانب قوات التحالف ، مؤكدًا ان القوات الامريكية لن تتوانى عن الاعتراف بإستخامها للاسلحة الفسفورية غذا ما قامت بذلك على ارض المعركة، مشيرًا الى ان الفسفور الابيض يؤدي الى تشوهات خلقية لدى الاجنة وقتل جميع المتعرضين للضربة , في وقت اعلنت الولايات المتحدة عن منحة جديدة للعراق قوامها 150 مليون دولار لدعم مشاريعه الخدمية ، نافية ما يتردد عن مساعدتها لجهات ارهابية. وقال الخبير عماد علو لـ ( الزمان) أمـــــــس ان ( القوات الامريكية استخدمت القنابل الفسفورية في حرب الفلوجة عام 2004 وادت الى تشوهات خلقية واستشهاد جميع من تعرض للقنبلة لكنها لم تؤثر في النباتات والتربة كما هو الحال عند استخدام اليورانيوم المنضب الذي يؤثر في جميع انواع الحياة لمدة عشرات السنين ).

قنابل فسفورية

واضاف ان ( القوات الامريكية لم تستخدم مطلقا اي قنابل فسفورية في معارك تحرير الموصل وما تم استخدامه هي قنابل دخانية بيضاء للتغطية على تقدم القوات الامنية وعلى عملية اجلاء المواطنين العالقين). وبشأن تقرير لمنظمو هيومن رايتس ووتش بهذا الشأن، قال علو ان ( المنظمة لم ترسل اي فريق ميداني للتدقيق بشان المعلومات بل اعتمدت على اخبار ملفقة نقلها غاضبون من تحقيق الانتصارات لتشويه فرحة النصر)، مشيرا الى ان ( القوات الامنية تصطحب في الارض العشرات من وسائل الاعلام العالمية المعروفة ولم يتطرق اي صحفي الى انتهاكات او هجوم كيماوي كما ادعت المنظمة).وكانت هيومن رايتس ووتش قد تحدثت في تقرير لها عن استخدام الفوسفور الأبيض بالضربات المدفعية التي نفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الحرب على داعش في سوريا والعراق. محذرة من استخدام هذه الذخيرة المتعددة الاستعمالات كسلاح حارق لمهاجمة أشخاص أو معدات في مناطق مأهولة، حتى لو كان الهجوم أرضيًا. ونقل التقرير عن مدير قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش ستيف غوس قوله (لا يهم كيفية استخدام الفوسفور الأبيض، فإنه يشكل خطر ضرر مرعب وطويل الأمد في المدن المأهولة مثل الرقة والموصل، أو أي منطقة أخرى مكتظة بالسكان)، مضيفًا ان(على قوات التحالف اتخاذ كل التدابير الممكنة لتقليل الضرر على المدنيين عند استخدام الفوسفور الأبيض في العراق وسوريا). ويقول غوس ان (الضرر الرهيب الناتج عن استخدام سابق للفوسفور الأبيض أثار غضبا عاما)، مضيفًا ان (الاستخدام الأخير للفوسفور الأبيض يؤكد الحاجة الملحة للدول إلى تعزيز القانون الدولي بشأن استخدام الأسلحة الحارقة).وبحسب التقرير فإن الفوسفور الأبيض يستخدم لأهداف عدة في ساحة المعركة: كستار دخاني، لإرسال إشارات ووضع علامات، وكسلاح حارق. وإن القوات الأمريكية تستخدم الفوسفور الأبيض في الموصل وفي الرقة . لكن سبب استخدام قوات التحالف غير واضح، بينما لا يعلق التحالف على حوادث معينة.ولم تتمكن هيومن رايتسش ووتش من التأكد باستقلالية ما إذا أدى استخدام الذخائر إلى إصابات بين المدنيين. وقال أحد سكان الرقة الذي يعيش في بيروت لـ (نيويورك تايمز) إن أحد مقاهي الإنترنت في الرقة استُهدِف مؤخرا بالفوسفور الأبيض، ما أدى إلى مقتل 20 شخصا. ويُظهر فيديو صُوِّر في الموصل، في 3 حزيران، استخدام قذائف أرضية تحتوي على الفوسفور الأبيض. كما يبدو الدخان المتصاعد من النيران الأرضية واضحا في الفيديو، لكن ليس واضحا إن كان سببه الفوسفور الأبيض أو شيئا آخر. وسبب استخدام الفوسفور الأبيض غير واضح، لكن قوات الأمن العراقية أعلنت في 4 حزيران أنه استُخدِم لخلق حاجب دخاني. وبحسب تعليق للتحالف لوسائل الإعلام حصلت عليه هيومن رايتس ووتش فإن (التحالف استخدم الدخان والذخائر الدقيقة لصدّ الأعداء وتأمين الغطاء للمدنيين الفارّين الفارّين من المستشفى الجمهوري، وكان ذلك بالاشتراك مع قوات الأمن العراقية التي استخدمت الذخائر الملائمة لصد قناصة داعش والتعتيم عليهم ليتمكن المدنيون من الوصول إلى قوات صديقة).

انفجار قذيفة

ويشير التقرير الى انه في حادثة الموصل، انفجرت القذيفة بالقرب من الأرض، في ما يبدو أنه محاولة لتقليل الآثار. ويوضح ان الفوسفور الأبيض يشتعل عندما يتعرض للأوكسجين في الجو ويستمر بالاشتعال حتى استهلاكه أو انقطاع الأوكسجين عنه. وقد يولّد تفاعله الكيميائي حرارة عالية جدا (815 درجة مئوية أو 1500 درجة فهرنهايت)، وضوءا ودخانا. وبالتالي يمكن استخدام الفوسفور الأبيض لوضع علامات أو التأشير أو التعتيم، لكن يمكن استخدامه أيضا كسلاح لإشعال النيران التي تحرق الأشخاص والأشياء. وعند الاحتكاك قد يحرق الفوسفور الأبيض الأشخاص، كيميائيا أو حراريا، حتى العظام لأنه عالي الذوبان في الدهون وبالتالي في الجسد البشري. وقد تفاقم شظايا الفوسفور الأبيض الجروح حتى بعد العلاج وتستطيع أن تدخل مجرى الدم وتسبب فشل أعضاء عدة. اما الجروح المغطاة بالضمادات فقد تشتعل مجددا عند كشفها وتعرضها للأوكسجين مجددا وحتى الحروق الصغيرة نسبيا قاتلة بالعادة.وفي شأن ذي صلة، افاد السفير الامريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان بتقديم بلاده منحة جديدة للعراق تبلغ 150 مليون دولار لدعم المشاريع الخدمية فيه .وقال في حديث لصحفيين في مقر السفارة الامريكية ان ( مجموع ما قدمته الولايات المتحدة للعراق من منح مالية يقدر بـ 265،3 مليون دولار بالاضافة الى 1،3 مليون دولار للمساعدات الانسانية).

وفي جانب آخر من اللقاء، ابدى سيليمان استغرابه لـ(اطلاق اتهامات من جهات عراقية لديها صفات حكومية للولايات المتحدة بانها تساعد الارهاب) وقال (نحن نعد هذا الامر فكرة مهينة ).

وأكد ثقة بلاده العالية بقدرة القوات العراقية على تحقيق النصر وحماية المدنيين . واوضح ان (المتبقي من تحرير مدينة الموصل اقل من كيلو متر واحد).

وبشأن الموقف الأمريكي من الاستفتاء في اقليم كردستان ، اكد (دعم واشنطن لعراق فدرالي موحد )، معربًا عن امله في(ايجاد تفاهمات بين بغداد واربيل).

وافاد بعقد مؤتمر اقتصادي في واشنطن في الاسبوع المقبل يحضره اقتصاديون عراقيون للنقاش والتباحث بعد المؤتمر مع الحـــــــكومة العراقية بشان اولويات احتياجات المشاريع في العراق )، مؤكدًا (رغبة بلاده بعودة الرز الامريكي الى الموائد العراقية)، مشيرًا الى (وجود مباحثات بهذا الشأن).