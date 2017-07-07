 الإجتماع الموعود يتحقق بين بوتين وترامب وسط انقسام على الملفات الساخنة

هامبورغ‭- ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬عقد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ونظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أول‭ ‬لقاء‭ ‬مباشر‭ ‬بينهما‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬لمجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬تخللتها‭ ‬تظاهرات‭ ‬عنيفة‭ ‬وانقسامات‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وحلفائها‭ ‬الاوروبيين‭ ‬بشأن‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والتجارة‭. ‬ويصاحب‭ ‬اللقاء‮ ‬‭ ‬ملفالحرب‭ ‬السورية‭ ‬وملف‭ ‬الازمة‭ ‬الاوكرانية‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬الاتهامات‭ ‬بتدخل‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬الإنتخابات‭ ‬الأميركية‭. ‬وخاطب‭ ‬ترامب‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬حدوث‭ ‬امور‭ ‬ايجابية‭ ‬للغاية‭ ‬لروسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬شرف‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬معك‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬بوتين‭ ‬للرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬لتمكني‭ ‬من‭ ‬لقائك‭ ‬شخصيا‭ ‬حضرة‭ ‬الرئيس‭. ‬أتمنى‭ ‬كما‭ ‬قلت،‭ ‬أن‭ ‬تتمخض‭ ‬عن‭ ‬لقائنا‭ ‬نتائج‭ ‬قوية‮»‬‭.‬

ويشير‭ ‬محللون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬المسارات‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الى‭ ‬النزاعات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وأوكرانيا،‭ ‬إلى‭ ‬معاهدات‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬الروسية‭ ‬الأميركية‭ ‬والتجارة‭ ‬الدولية‭ ‬والاحتباس‭ ‬الحراري‭.‬

ويرجح‭ ‬أن‭ ‬يدقق‭ ‬المراقبون‭ ‬في‭ ‬الصور‭ ‬الملتقطة‭ ‬بين‭ ‬قطب‭ ‬العقارات‭ ‬الثري‭ ‬والعميل‭ ‬السابق‭ ‬لجهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬السوفيتي‭ ‬ذو‭ ‬الشخصية‭ ‬الباردة،‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬إشارة‭ ‬لتقارب‭ ‬أو‭ ‬تباعد‭ ‬بينهما‭.‬

ويرى‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬‮«‬صندوق‭ ‬مارشال‭ ‬الالماني‮»‬‭ ‬ديريك‭ ‬شولي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أسلوبهما‭ ‬المتباين‭ ‬في‭ ‬التفاعل‭ (…) ‬سيشكل‭ ‬على‭ ‬الأغلب‭ ‬السمة‭ ‬المحددة‭ ‬لشكل‭ ‬علاقتهما‮»‬‭ ‬المستقبلية‭.‬

ويمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬لطالما‭ ‬مرت‭ ‬بهدوء‭ ‬الأكثر‭ ‬صخبا‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭. ‬ويدفع‭ ‬مبدأ‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬أميركا‭ ‬أولا‮»‬‭ ‬حيال‭ ‬التجارة‭ ‬وموقفه‭ ‬المشكك‭ ‬في‭ ‬مسائل‭ ‬المناخ،‭ ‬باتجاه‭ ‬توتر‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬حلفاء‭ ‬واشنطن‭ ‬التاريخيين،‭ ‬خاصة‭ ‬الاوروبيين‭.‬

ويضيف‭ ‬إلى‭ ‬الانقسامات‭ ‬موقفه‭ ‬الحازم‭ ‬حيال‭ ‬برنامج‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الصاروخي،‭ ‬وهي‭ ‬مسألة‭ ‬يحث‭ ‬الروس‭ ‬والصينيون‭ ‬على‭ ‬التهدئة‭ ‬فيها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬عاود‭ ‬بوتين‭ ‬التأكيد‭ ‬عليه‭ ‬الجمعة‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬مون‭ ‬جاي‭-‬اين‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مشكلة‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬النووية‭ ‬خطيرة‭ ‬للغاية‭. ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نعتمد‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬والتصرف‭ ‬بطريقة‭ ‬براغماتية‭ ‬ودقيقة‮»‬‭. ‬وخارج‭ ‬قاعدة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الهادئة‭ ‬حيث‭ ‬عقدت‭ ‬القمة،‭ ‬أثار‭ ‬متظاهرون‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬حيث‭ ‬قاموا‭ ‬بإحراق‭ ‬سيارات‭ ‬وتهشيم‭ ‬نوافذ‭ ‬متاجر‭ ‬وإطلاق‭ ‬مواد‭ ‬مشتعلة‭ ‬على‭ ‬مروحيات‭ ‬تابعة‭ ‬للشرطة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬اتلاف‭ ‬إطارات‭ ‬سيارات‭ ‬الوفد‭ ‬الكندي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬ببقاءالسيدة‭ ‬الأميركية‭ ‬الأولى‭ ‬ميلانيا‭ ‬ترامب‭ ‬عالقة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬هامبورغ‭.‬

ودفعت‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬شرطة‭ ‬هامبورغ‭ ‬إلى‭ ‬استدعاء‭ ‬تعزيزات‭ ‬من‭ ‬مقاطعات‭ ‬ألمانية‭ ‬أخرى‭ ‬فيما‭ ‬اضطر‭ ‬منظمو‭ ‬القمة‭ ‬إلى‭ ‬اختصار‭ ‬البرنامج‭ ‬الرسمي‭ ‬لزوجات‭ ‬القادة‭ ‬الحاضرين‭.‬

وفي‭ ‬تفسيرها‭ ‬لسبب‭ ‬اضطرار‭ ‬السيدة‭ ‬الأولى‭ ‬للتغيب‭ ‬عن‭ ‬رحلة‭ ‬بحرية،‭ ‬قالت‭ ‬ستيفاني‭ ‬غريشام،‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬زوجة‭ ‬ترامب‭ ‬لوكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الالمانية‭ (‬دي‭ ‬بي‭ ‬ايه‭) ‬‮«‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬لمغادرة‭ ‬المقر‮»‬‭.‬

‭ ‬أنشطة‭ ‬مزعزعة‭ ‬للاستقرار

وخلال‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬أعرب‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬بإعادة‭ ‬بناء‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭.‬

ولكن‭ ‬موسكو‭ ‬تواجه‭ ‬اتهامات‭ ‬متزايدة‭ ‬بالتدخل‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬لصالح‭ ‬ترامب‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفاقم‭ ‬الضغوط‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬ومن‭ ‬حلفاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتبني‭ ‬نبرة‭ ‬عدائية‭ ‬حيال‭ ‬الكرملين‭.‬

وخلال‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬في‭ ‬وارسو‭ ‬الخميس،‭ ‬أطلق‭ ‬ترامب‭ ‬سيلا‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬النادرة‭ ‬لروسيا،‭ ‬رغم‭ ‬امتناعه‭ ‬عن‭ ‬ذكر‭ ‬بوتين‭ ‬بالاسم‭.‬