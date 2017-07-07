قتال عنيف لمعالجة خرق من داعش بمساعدة الخلايا النائمة جنوب الموصل

بغداد‭- ‬الموصل‭ – ‬الزمان‮ ‬

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قتل‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‮ ‬‭ ‬صحافيين‭ ‬عراقيين‭ ‬يعملان‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬هنا‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‮»‬‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬جنوب‭ ‬الموصل،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬للقناة‭ ‬الجمعة‭.‬

وتسلل‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬تنظيم‮ ‬‭ ‬داعش‭ ‬إلى‭ ‬قرية‭ ‬إمام‭ ‬غربي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬وسيطروا‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬منها‭ ‬تخوض‭ ‬فيها‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬حاليا‭ ‬معارك‭ ‬لطردهم،‭ ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬ان‭ ‬الخلايا‭ ‬النائمة‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬وقرى‭ ‬القيارة‭ ‬الموبوءة‭ ‬بعناصرداعش‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬ساعدوا‭ ‬المتسللين‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬القرية‭ .‬

ويسلط‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرجح‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬خطرا‭ ‬متزايدا‭ ‬مع‭ ‬خسارة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬لمواقعه‭ ‬والأراضي‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها،‭ ‬ما‭ ‬سيدفعه‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬استراتيجية‭ ‬الهجمات‭ ‬والتفجيرات‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭. ‬وأعلنت‭ ‬القناة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬الزميل‭ ‬حرب‭ ‬هزاع‭ ‬الدليمي‭ ‬المراسل‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬هنا‭ ‬صلاح‭ ‬الدين،‭ ‬والمصور‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المحطة‭ ‬سؤدد‭ ‬الدوري‮»‬‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬إمام‭ ‬غربي‭. ‬وأشارت‭ ‬القناة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صحافيا‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬موظفيها،‭ ‬ويدعى‭ ‬مصطفى‭ ‬وحادي،‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬محاصرا‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬مع‭ ‬جثتي‭ ‬زميليه‭. ‬وناشد‭ ‬وحادي‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬في‭ ‬فيسبوك‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬إلى‭ ‬إنقاذه،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬قوة‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬يمي‭ (‬قربي‭) ‬خطر‭ ‬جدا،‭ ‬داعش‭ ‬قريب‭ ‬جدا‭ (…) ‬يمكن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬المنشور‭ ‬الأخير،‭ ‬ربما‭ ‬أقتل‭ ‬فداعش‭ ‬يبعد‭ ‬عني‭ ‬أمتار‭ .‬وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية‭ ‬العميد‭ ‬سعد‭ ‬معن‭ ‬مقتل‭ ‬صحافيين‭ ‬في‭ ‬القرية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬آخرين‭ ‬محاصرين‭ ‬داخل‭ ‬منزل‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬منزلين‭ ‬فقط‭ ‬يفصلان‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬عن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬المحاصرة،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬التأخير‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‭ ‬هو‭ ‬تواجد‭ ‬قناصين‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬البيوت‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬مقتل‭ ‬هذين‭ ‬الصحافيين‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬صحافيين‭ ‬وإصابة‭ ‬آخر‭ ‬بجروح،‭ ‬جراء‭ ‬انفجار‭ ‬لغم‭ ‬في‭ ‬الموصل،‭ ‬خلال‭ ‬تغطيتهم‭ ‬لمعارك‭ ‬استعادة‭ ‬المدينة‭ ‬من‮ ‬‭ ‬داعش‭. ‬وتبعد‭ ‬قرية‭ ‬إمام‭ ‬غربي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬كيلومترا‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬الموصل،‭ ‬وتقع‭ ‬قرب‭ ‬نهر‭ ‬دجلة،‭ ‬وهي‭ ‬آخر‭ ‬قرية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬محافظتي‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬ونينوى‭ ‬وقال‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬عميد‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬تمكن‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬التسلل‭ ‬إليها‭ (‬إمام‭ ‬غربي‭) ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬لنهر‭ ‬دجلة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هنالك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬عائلات‭ ‬اختطفهم‭ ‬عناصر‭ ‬داعش،‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬وهنالك‭ ‬شهداء‭ ‬وجرحى‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬وصحافيين‭ ‬وقوات‭ ‬أمنية‮»‬‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬مسنود‭ ‬بمروحيات‭ ‬الجيش‭ ‬تحركت‭ ‬باتجاه‭ ‬قرية‭ ‬إمام‭ ‬غربي‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬عشائر‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬الشيخ‭ ‬مروان‭ ‬جبارة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬صحافيين‭ ‬محليين‭ ‬اثنين‭ ‬وأربعة‭ ‬ضباط‭ ‬شرطة‭ ‬محاصرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬إمام‭ ‬غربي‭. ‬وأوضح‭ ‬أنداعش‭ ‬”تمكن‭ ‬من‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬القرية‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬40‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬مقاتلا‭ ‬وانتحاريا‭ (…) ‬واقتاد‭ ‬عشر‭ ‬عائلات‭ ‬كرهائن‮»‬‭.‬