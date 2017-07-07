قتال عنيف لمعالجة خرق من داعش بمساعدة الخلايا النائمة جنوب الموصل

بغداد- الموصل – الزمان
قتل تنظيم داعش صحافيين عراقيين يعملان لقناة «هنا صلاح الدين» في قرية جنوب الموصل، وفق بيان للقناة الجمعة.
وتسلل عناصر من تنظيم داعش إلى قرية إمام غربي في وقت سابق من الأسبوع الحالي وسيطروا على أجزاء منها تخوض فيها القوات الأمنية حاليا معارك لطردهم، وقال مسؤولون في الموصل ان الخلايا النائمة في القرية وقرى القيارة الموبوءة بعناصرداعش حتى اليوم ساعدوا المتسللين في السيطرة على القرية .
ويسلط هذا الهجوم الضوء على ما يرجح أن يصبح خطرا متزايدا مع خسارة تنظيم داعش لمواقعه والأراضي التي يسيطر عليها، ما سيدفعه للعودة إلى استراتيجية الهجمات والتفجيرات على غرار السنوات الماضية. وأعلنت القناة في بيانها «استشهاد الزميل حرب هزاع الدليمي المراسل في قناة هنا صلاح الدين، والمصور في نفس المحطة سؤدد الدوري» في قرية إمام غربي. وأشارت القناة إلى أن صحافيا آخر من موظفيها، ويدعى مصطفى وحادي، ما زال محاصرا في القرية مع جثتي زميليه. وناشد وحادي على صفحته في فيسبوك القوات الأمنية إلى إنقاذه، قائلا إن «أي قوة ما وصلت إلى حد الآن». وأضاف «الوضع يمي (قربي) خطر جدا، داعش قريب جدا (…) يمكن يكون هذا المنشور الأخير، ربما أقتل فداعش يبعد عني أمتار .وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن مقتل صحافيين في القرية، مشيرا إلى آخرين محاصرين داخل منزل مع قوات من الشرطة وقال إن منزلين فقط يفصلان القوات الأمنية عن الوصول إلى المجموعة المحاصرة، لكن «التأخير في الوصول إليهم هو تواجد قناصين من داعش في بعض البيوت». ويأتي مقتل هذين الصحافيين بعد أكثر من أسبوعين على مقتل ثلاثة صحافيين وإصابة آخر بجروح، جراء انفجار لغم في الموصل، خلال تغطيتهم لمعارك استعادة المدينة من داعش. وتبعد قرية إمام غربي أكثر من 60 كيلومترا إلى جنوب الموصل، وتقع قرب نهر دجلة، وهي آخر قرية على الحدود بين محافظتي صلاح الدين ونينوى وقال ضابط برتبة عميد في قيادة عمليات صلاح الدين لوكالة فرانس برس «تمكن عناصر داعش من التسلل إليها (إمام غربي) أول أمس من الضفة الشرقية لنهر دجلة». وأكد أن «هنالك أكثر من عشر عائلات اختطفهم عناصر داعش، بينهم نساء وأطفال وهنالك شهداء وجرحى من المدنيين وصحافيين وقوات أمنية». ولفت إلى أن «قوة عسكرية مسنود بمروحيات الجيش تحركت باتجاه قرية إمام غربي». من جهته، أكد المتحدث باسم عشائر صلاح الدين الشيخ مروان جبارة لفرانس برس أن «هناك صحافيين محليين اثنين وأربعة ضباط شرطة محاصرين» في إمام غربي. وأوضح أنداعش ”تمكن من التسلل إلى القرية أول أمس عن طريق 40 إلى 50 مقاتلا وانتحاريا (…) واقتاد عشر عائلات كرهائن».