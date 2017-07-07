ردود فعل متناقضة حول تسريبات مبارك عن سد النهضة 

اغتيال‭ ‬ضابط‭ ‬أمن‭ ‬مصري

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

‮ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المصرية‭ ‬اغتيال‭ ‬ضابط‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اطلق‭ ‬مجهولون‭ ‬النار‭ ‬عليه‭ ‬بمحافظة‭ ‬القليوبية،شمال‭ ‬القاهرة‭. ‬واضافت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مجهولين‭ ‬يستقلون‭ ‬دراجة‭ ‬نارية‭ ‬قاموا‭ ‬بإطلاق‭ ‬أعيرة‭ ‬نارية‭ ‬تجاه‭ ‬الملازم‭ ‬أول‭ ‬إبراهيم‭ ‬عزازي‭ ‬شريف‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬قطاع‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬أثناء‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬محل‭ ‬إقامته‭ ‬متوجهاً‭ ‬للمسجد‭ ‬لأداء‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاده‮»‬‭ ‬في‭ ‬مركزالخانكة‭ ‬بالمحافظة‭. ‬‮ ‬‭ ‬فيما‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬عدة‭ ‬احدثتها‭ ‬تسريبات‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬حسنى‭ ‬مبارك‭ ‬والتى‭ ‬اذاعتها‭ ‬حركة‭ ‬آسفين‭ ‬ياريس‭ ‬،على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬والتى‭ ‬اكد‭ ‬فيها‭ ‬ان‭ ‬اثيوبيا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تستطيع‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬فى‭ ‬بناء‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬رئاسته‭ ‬وانه‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لضرب‭ ‬سد‭ ‬النهصة‭ ‬بالطيران‭ ‬اذا‭ ‬بدأت‭ ‬اثيوبيا‭ ‬خطوات‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬،حيث‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‮ ‬‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬التسريبات‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬المفاوضات‭ ‬حاليا‭ ‬لانها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الماضي‭ ‬ولا‭ ‬تصلح‭ ‬حاليا،‭ ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬لن‭ ‬تتنازل‭ ‬فى‭ ‬المفاوضات‭ ‬الحالية‭ ‬عن‭ ‬حقوقها‭ ‬التاريخية‭ ‬فى‭ ‬مياه‭ ‬النيل،‭ ‬فيما‭ ‬علق‭ ‬هشام‭ ‬مجدي‭ ‬وكيل‭ ‬لجنة‭ ‬الشئون‭ ‬الافريقية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬فترة‭ ‬حكم‭ ‬حسنى‭ ‬انتهت‭ ‬ومن‭ ‬ترك‭ ‬الحكم‭ ‬عليه‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬يتحدث‭ ‬فى‭ ‬السياسة‭ ‬الراهنة،‭ ‬فيما‭ ‬اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬توترا‭ ‬حادا‭ ‬فى‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬واثيوبيا‭ ‬بعد‭ ‬اصرار‭ ‬اثيوبيا‭ ‬على‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬ملء‭ ‬خزان‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬ورفعها‭ ‬زيادة‭ ‬الملء‭ ‬الى‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬كما‭ ‬تطالب‭ ‬مصر‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذى‭ ‬دفع‭ ‬السيسى‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬قمة‭ ‬اديس‭ ‬ابابا‭ ‬يوم‭ ‬27‭ ‬يونيو‭ ‬الماضى‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬انتقد‭ ‬ضياء‭ ‬القوصي‭ ‬خبير‭ ‬المياه‭ ‬والمستشار‭ ‬السابق‭ ‬فى‭ ‬وزارة‭ ‬الرى‭ ‬اسلوب‭ ‬تعامل‭ ‬المفاوض‭ ‬المصرى‭ ‬فى‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬ازمة‭ ‬سد‭ ‬النهضة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تعاملت‭ ‬بتراخى‭ ‬مع‭ ‬اثيوبيا‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬وان‭ ‬المفاوضات‭ ‬الحاليه‭ ‬لن‭ ‬تؤدى‭ ‬الى‭ ‬اية‭ ‬نتيجة‭. ‬‮ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬اكد‭ ‬محمود‭ ‬ابو‭ ‬زيد‭ ‬وزير‭ ‬الرى‭ ‬السابق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬غير‭ ‬ملزمه‭ ‬بتوقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬عنتيبى‭ ‬بصورتها‭ ‬الراهنة‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬تعديل‭ ‬النقاط‭ ‬الخلافية‭ ‬التى‭ ‬تضمن‭ ‬عدم‭ ‬المساس‭ ‬بحقوق‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬التاريخيه‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬وان‭ ‬يكون‭ ‬التصويت‭ ‬بالاجماع‭ ‬وليس‭ ‬بالاغلبية‭ ‬والاخطار‭ ‬المسبق‭ ‬لاى‭ ‬مشروعات‭ ‬مائية‭ ‬على‭ ‬النهر‭ ‬مؤكدا‭ ‬‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬قدمت‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الماضي‭ ‬عدة‭ ‬اقتراحات‭ ‬لدول‭ ‬حوض‭ ‬النيل‭ ‬لدراستها‭ ‬مع‭ ‬رؤسائهم‭ ‬والرد‭ ‬عليها‭.‬