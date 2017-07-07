ردود فعل متناقضة حول تسريبات مبارك عن سد النهضة 

اغتيال ضابط أمن مصري
القاهرة- مصطفى عمارة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية اغتيال ضابط في جهاز الأمن الوطني الجمعة بعد ان اطلق مجهولون النار عليه بمحافظة القليوبية،شمال القاهرة. واضافت في بيان ان «مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاه الملازم أول إبراهيم عزازي شريف من قوة قطاع الأمن الوطني أثناء خروجه من محل إقامته متوجهاً للمسجد لأداء صلاة الجمعة مما أسفر عن استشهاده» في مركزالخانكة بالمحافظة. فيما ردود فعل عدة احدثتها تسريبات الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والتى اذاعتها حركة آسفين ياريس ،على مواقع التواصل الاجتماعى والتى اكد فيها ان اثيوبيا لم تكن تستطيع اتخاذ خطوات فى بناء سد النهضة خلال فترة رئاسته وانه كان على استعداد لضرب سد النهصة بالطيران اذا بدأت اثيوبيا خطوات فى هذا المجال ،حيث اكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى فى تصريحات خاصة للزمان ان تلك التسريبات لن تؤثر على المفاوضات حاليا لانها جزء من الماضي ولا تصلح حاليا، واكد المصدر ان مصر لن تتنازل فى المفاوضات الحالية عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل، فيما علق هشام مجدي وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ان فترة حكم حسنى انتهت ومن ترك الحكم عليه ان لا يتحدث فى السياسة الراهنة، فيما اكدت مصادر مطلعة ان هناك توترا حادا فى العلاقات بين مصر واثيوبيا بعد اصرار اثيوبيا على البدء في ملء خزان سد النهضة ورفعها زيادة الملء الى 7 سنوات كما تطالب مصر وهو الامر الذى دفع السيسى عدم حضور قمة اديس ابابا يوم 27 يونيو الماضى فى السياق ذاته انتقد ضياء القوصي خبير المياه والمستشار السابق فى وزارة الرى اسلوب تعامل المفاوض المصرى فى التعامل مع ازمة سد النهضة، مؤكدا ان مصر تعاملت بتراخى مع اثيوبيا فى هذا الملف وان المفاوضات الحاليه لن تؤدى الى اية نتيجة. من جانبه اكد محمود ابو زيد وزير الرى السابق فى تصريحات خاصة ان مصر غير ملزمه بتوقيع اتفاقية عنتيبى بصورتها الراهنة الا بعد تعديل النقاط الخلافية التى تضمن عدم المساس بحقوق مصر والسودان التاريخيه من المياه وان يكون التصويت بالاجماع وليس بالاغلبية والاخطار المسبق لاى مشروعات مائية على النهر مؤكدا ان مصر قدمت خلال الاجتماع الماضي عدة اقتراحات لدول حوض النيل لدراستها مع رؤسائهم والرد عليها.