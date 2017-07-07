عزالعرب أبو قاسم القيادي في مؤتمر القبائل الليبية لـ (الزمان):  لابد من اتفاق بديل عن وثيقة الصخيرات

القاهرة‭- ‬الزمان‮ ‬

اكد‭ ‬عز‭ ‬العرب‭ ‬ابو‭ ‬القاسم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬بالامانة‭ ‬العامة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬العام‭ ‬للقبائل‭ ‬الليبية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬شخصية‭ ‬غسان‭ ‬سلامة‭ ‬والذى‭ ‬اختاره‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬كمبعوث‭ ‬خاص‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬شخصيه‭ ‬تحظى‭ ‬باحترام‭ ‬الجميع‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مخابرات‭ ‬عربية‭ ‬تسعى‭ ‬لافشال‭ ‬مهمته‭ ‬وبالتالى‭ ‬فان‭ ‬عليه‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬هذة‭ ‬الاجندات‭ ‬المخابراتيه‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬ايجاد‭ ‬اتفاق‭ ‬جديد‭ ‬بديلا‭ ‬لاتفاق‭ ‬الصخيرات‭ ‬يجمع‭ ‬شمل‭ ‬الليبيين‭ ‬وطالب‭ ‬ابو‭ ‬القاسم‭ ‬المبعوث‭ ‬الجديد‭ ‬بالذهاب‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭ ‬لاطلاق‭ ‬سراح‭ ‬هانيبال‭ ‬معمر‭ ‬القذافى‭ ‬المسجون‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬بتهمة‭ ‬اغتيال‭ ‬موسى‭ ‬الصدر‭ ‬حتى‭ ‬يحقق‭ ‬رضى‭ ‬الشعب‭ ‬الليبى‭. ‬‮ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬اكد‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمى‭ ‬السابق‭ ‬للحكومة‭ ‬الليبية‭ ‬المؤقتة‭ ‬عبد‭ ‬الحكيم‭ ‬متوق‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفى‭ ‬اجريناه‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬الصخيرات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المبعوث‭ ‬الجديد‭ ‬يتطلب‭ ‬ادخال‭ ‬تعديلات‭ ‬عليه‭ ‬لتحقيق‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الاطراف‭ ‬الليبية‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬المستجدات‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الليبية،‭ ‬‮ ‬من‭ ‬ناحيه‭ ‬اخرى‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬قدمت‭ ‬اللوجستى‭ ‬والمخابراتى‭ ‬اللازم‭ ‬للواء‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬والذى‭ ‬مكن‭ ‬القوات‭ ‬الليبية‭ ‬على‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬بن‭ ‬غازى‭ ‬بالكامل‭ ‬وان‭ ‬مصر‭ ‬سو‭ ‬تواصل‭ ‬تقديم‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬والقيام‭ ‬بعمليات‭ ‬خاصة‭ ‬داخل‭ ‬ليبيا‭ ‬اذا‭ ‬تطلب‭ ‬الامر‭ ‬ذلك‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابيه‭ ‬لحماية‭ ‬امنها‭ ‬القومي،‭ ‬وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬راشد‭ ‬الغفوشى‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬النهضه‭ ‬التونسي‭ ‬الموالي‭ ‬للاخوان‭ ‬بالتوسط‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسى‭ ‬بقيادة‭ ‬فايز‭ ‬السراج‭ ‬وقيادات‭ ‬مصنفه‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬الارهاب‭ ‬تضم‭ ‬على‭ ‬الصلابي‭ ‬وعبد‭ ‬الحكيم‭ ‬بلحاج‭ ‬وان‭ ‬اجتماعا‭ ‬سرياً‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬تم‭ ‬فى‭ ‬تونس‭ ‬جرى‭ ‬خلاله‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ .‬