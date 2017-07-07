عزالعرب أبو قاسم القيادي في مؤتمر القبائل الليبية لـ (الزمان):  لابد من اتفاق بديل عن وثيقة الصخيرات

القاهرة- الزمان
اكد عز العرب ابو القاسم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالامانة العامة للمؤتمر العام للقبائل الليبية فى تصريحات خاصه ان شخصية غسان سلامة والذى اختاره الامين العام كمبعوث خاص فى ليبيا شخصيه تحظى باحترام الجميع الا ان هناك مخابرات عربية تسعى لافشال مهمته وبالتالى فان عليه الخروج من هذة الاجندات المخابراتيه والعمل على ايجاد اتفاق جديد بديلا لاتفاق الصخيرات يجمع شمل الليبيين وطالب ابو القاسم المبعوث الجديد بالذهاب الى لبنان لاطلاق سراح هانيبال معمر القذافى المسجون فى لبنان بتهمة اغتيال موسى الصدر حتى يحقق رضى الشعب الليبى. فى السياق اكد المتحدث الرسمى السابق للحكومة الليبية المؤقتة عبد الحكيم متوق فى اتصال هاتفى اجريناه معه ان تنفيذ اتفاق الصخيرات من قبل المبعوث الجديد يتطلب ادخال تعديلات عليه لتحقيق التوافق بين كافة الاطراف الليبية خاصة بعد المستجدات الاخيرة على الساحة الليبية، من ناحيه اخرى كشف مصدر امني رفيع المستوى فى تصريحات خاصة للزمان ان مصر قدمت اللوجستى والمخابراتى اللازم للواء خليفة حفتر والذى مكن القوات الليبية على السيطرة على بن غازى بالكامل وان مصر سو تواصل تقديم هذا الدعم والقيام بعمليات خاصة داخل ليبيا اذا تطلب الامر ذلك للقضاء على الجماعات الارهابيه لحماية امنها القومي، وكشف المصدر ان المخابرات المصرية حصلت على معلومات عن قيام راشد الغفوشى زعيم حزب النهضه التونسي الموالي للاخوان بالتوسط بين المجلس الرئاسى بقيادة فايز السراج وقيادات مصنفه على لائحة الارهاب تضم على الصلابي وعبد الحكيم بلحاج وان اجتماعا سرياً بين الطرفين تم فى تونس جرى خلاله الاتفاق على التنسيق .