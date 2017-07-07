قصف عنيف لقوات الأسد على المعارضة قرب دمشق

بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

قصفت‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬بعنف‭ ‬الجمعة‭ ‬حي‭ ‬عين‭ ‬ترما‭ ‬الخاضع‭ ‬لسيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬على‭ ‬المشارف‭ ‬الشرقية‭ ‬للعاصمة‭ ‬السورية،‭ ‬لدعم‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬تتقدم‭ ‬باتجاه‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬ناشط‭ ‬والمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬وتقع‭ ‬عين‭ ‬ترما‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬أكبر‭ ‬جيب‭ ‬للمسلحين‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬دمشق،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬مناطق‭ ‬‮«‬تخفيف‭ ‬التصعيد‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اتفقت‭ ‬بشأنها‭ ‬القوى‭ ‬الاقليمية‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭. ‬وتربط‭ ‬عين‭ ‬ترما‭ ‬بين‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬وحي‭ ‬جوبر‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬المسلحون‭.‬

فيما‭ ‬تسعى‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الجمعة،‭ ‬وسط‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬المفخخة‭ ‬وقذائف‭ ‬الهاون‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬الجهاديون،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

ودخلت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الرقة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬مدعومة‭ ‬بغارات‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬أميركية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬ثغرتين‭ ‬في‭ ‬جدار‭ ‬الرافقة‭ ‬الذي‭ ‬يحيط‭ ‬بالمدينة‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وعناصر‭ ‬من‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬النخبة‭ ‬السورية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مقاتلين‭ ‬عربا،‭ ‬حققوا‭ ‬تقدما‭ ‬محدودا‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬التاريخي‭ ‬للمدينة،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬‮«‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬يستخدم‭ ‬السيارات‭ ‬المفخخة‭ ‬وقذائف‭ ‬الهاون‭ ‬والقناصة‭ ‬لشن‭ ‬هجوم‭ ‬معاكس‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‮»‬‭.‬

ويقدر‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭% ‬من‭ ‬الرقة‭ ‬تمت‭ ‬استعادتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوات‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬دخولها‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬الشاكر،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬النخبة‭ ‬السورية،‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬تشهد‭ ‬اشتباكات‭ ‬متقطعة‭. ‬الاخبار‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬الاشتباكات‭ ‬الى‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬حمزة‭ ‬عباس،‭ ‬الناشط‭ ‬الموجود‭ ‬داخل‭ ‬عين‭ ‬ترما،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬شنت‭ ‬الطائرات‭ ‬عدة‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬عين‭ ‬ترما‭ ‬والنظام‭ ‬يحاول‭ ‬اقتحامها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تهتز‭ ‬البيوت‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬القصف‭ ‬وأشاهد‭ ‬دخاناً‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬شن‭ ‬خمس‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬واطلق‭ ‬ثلاثة‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬عين‭ ‬ترما‭.‬

وقال‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬‮«‬تهدف‭ ‬الحكومة‭ ‬الى‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عين‭ ‬ترما‭ ‬لكي‭ ‬تقطع‭ ‬حي‭ ‬جوبر‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬النظام‭ ‬و19‭ ‬مسلحا‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬ترما‭ ‬وجوبر‭ ‬منذ‭ ‬بدأ‭ ‬الجيش‭ ‬تصعيد‭ ‬عملياته‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭.‬

ويسيطر‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬حليف‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭) ‬على‭ ‬عين‭ ‬ترما‭.‬

واتهم‭ ‬نشطاء‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬باستخدام‭ ‬غاز‭ ‬الكلور‭ ‬في‭ ‬هجومه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفته‭ ‬دمشق‭ ‬بشدة‭.‬

وطبقا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فقد‭ ‬استخدمت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬غاز‭ ‬الكلور‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬قرى‭ ‬سورية‭ ‬العامين‭ ‬2014‭ ‬و2015