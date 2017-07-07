قصف عنيف لقوات الأسد على المعارضة قرب دمشق

بيروت- الزمان
قصفت قوات الرئيس السوري بشار الاسد بعنف الجمعة حي عين ترما الخاضع لسيطرة الفصائل المسلحة على المشارف الشرقية للعاصمة السورية، لدعم القوات التي تتقدم باتجاه هذه المنطقة، بحسب ما افاد ناشط والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وتقع عين ترما في الغوطة الشرقية، أكبر جيب للمسلحين على مشارف دمشق، وهي من ضمن مناطق «تخفيف التصعيد» التي اتفقت بشأنها القوى الاقليمية في أيار/مايو. وتربط عين ترما بين الغوطة الشرقية وحي جوبر الذي يسيطر عليه المسلحون.
فيما تسعى الفصائل المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة لتحقيق تقدم في مواجهة تنظيم داعش في سوريا الجمعة، وسط موجة من السيارات المفخخة وقذائف الهاون التي أطلقها الجهاديون، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ودخلت قوات سوريا الديموقراطية الرقة القديمة في وقت سابق هذا الاسبوع مدعومة بغارات للتحالف الدولي بقيادة أميركية أدت إلى فتح ثغرتين في جدار الرافقة الذي يحيط بالمدينة.
غير أن قوات سوريا الديموقراطية وعناصر من «قوات النخبة السورية» التي تضم مقاتلين عربا، حققوا تقدما محدودا في الحي التاريخي للمدينة، بحسب المرصد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «تنظيم داعش يستخدم السيارات المفخخة وقذائف الهاون والقناصة لشن هجوم معاكس داخل المدينة القديمة».
ويقدر المرصد أن ما يصل إلى 30% من الرقة تمت استعادتها من قبل القوات المدعومة من الولايات المتحدة منذ دخولها المدينة في 6 حزيران/يونيو.
وقال محمد خالد الشاكر، المتحدث باسم قوات النخبة السورية، «إن الاحياء الشرقية في الرقة تشهد اشتباكات متقطعة. الاخبار عن وصول الاشتباكات الى وسط المدينة غير صحيحة». وقال حمزة عباس، الناشط الموجود داخل عين ترما، لوكالة فرانس برس «شنت الطائرات عدة غارات على عين ترما والنظام يحاول اقتحامها». وأضاف «تهتز البيوت من شدة القصف وأشاهد دخاناً». وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان النظام شن خمس غارات جوية على الأقل، واطلق ثلاثة صواريخ على عين ترما.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد «تهدف الحكومة الى السيطرة على عين ترما لكي تقطع حي جوبر عن باقي الغوطة الشرقية».
وذكر أن 11 من عناصر النظام و19 مسلحا قتلوا في عين ترما وجوبر منذ بدأ الجيش تصعيد عملياته هناك في العشرين من حزيران/يونيو.
ويسيطر فيلق الرحمن حليف جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) على عين ترما.
واتهم نشطاء الحكومة السورية باستخدام غاز الكلور في هجومه، وهو ما نفته دمشق بشدة.
وطبقا للأمم المتحدة فقد استخدمت قوات النظام غاز الكلور في هجمات على قرى سورية العامين 2014 و2015