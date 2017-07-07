ارتفاع غير مسبوق في عدد طالبي اللجوء إلى إيطاليا 

روما‭- ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬سجل‭ ‬ارتفاع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬ايطاليا‭ ‬ليفوق‭ ‬73‭ ‬الفا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬2017،‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬46‭ ‬بالمئة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالاشهر‭ ‬الستة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬بحسب‭ ‬احصائيات‭ ‬نشرتها‭ ‬امس‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الايطالية‭. ‬وكانت‭ ‬روما‭ ‬استنجدت‭ ‬بالعواصم‭ ‬الاوروبيةان‭ ‬تفتح‭ ‬موانئها‭ ‬لاستقبال‭ ‬مراكب‭ ‬المهاجرين‭ ‬وتخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬عليها‭ . ‬فيما‭ ‬ناقش‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬البلدان‭ ‬الاوروبية‭ ‬والبلدان‭ ‬الافريقية‭ ‬المجتمعون‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬روما،‭ ‬وسائل‭ ‬صد‭ ‬تدفق‭ ‬المهاجرين‭ ‬الى‭ ‬جنوب‭ ‬ليبيا‭ ‬قبل‭ ‬عبورهم‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭. ‬وقال‭ ‬وزيرالخارجية‭ ‬الايطالي‭ ‬انجلينو‭ ‬الفانو‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الاجتماع‭ ‬‮«‬من‭ ‬اجل‭ ‬خفض‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬يصلون‭ ‬الى‭ ‬بلادنا،‭ ‬يجب‭ ‬خفض‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬يصلون‭ ‬الى‭ ‬ليبيا‭. ‬يجب‭ ‬الا‭ ‬نتحرك‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬بل‭ ‬ايضا‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬عمليات‭ ‬مراقبة‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬العبور‭ ‬فعالة،‭ ‬فستزول‭ ‬عندئذ‭ ‬قيمة‭ +‬البطاقات‭+ ‬التي‭ ‬تبيعها‭ ‬اكبر‭ ‬وكالة‭ ‬سفر‭ ‬اجرامية‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭. ‬واذا‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬المهربون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬الوصول‭ ‬الفعلي‭ ‬الى‭ ‬أوروبا،‭ ‬فستفلس‭ ‬وكالة‭ ‬السفر‭ ‬التييتولون‭ ‬إدارتها‭. ‬هنا‭ ‬تكمن‭ ‬مهمتنا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬المقرر‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة،‭ ‬ان‭ ‬يشكل‭ ‬الجانب‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لاجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬الاوروبيين‭ ‬حول‭ ‬الموضوع‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬تالين،‭ ‬فيما‭ ‬تنتقد‭ ‬ايطاليا‭ ‬التي‭ ‬وصلها‭ ‬85الف‭ ‬الف‭ ‬مهاجر‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬نقص‭ ‬التضامن‭ ‬الاوروبي‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬خلال‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬الاربعين‭ ‬الفا،‭ ‬فقد‭ ‬سجل‭ ‬63500‭ ‬طلب‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬وارتفع‭ ‬العدد‭ ‬الى‭ ‬84‭ ‬الفا‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬و123‭ ‬الفا‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬بينهم‭ ‬خمسون‭ ‬الفا‭ ‬بين‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬وحزيران‭/‬يونيو‭. ‬واقترن‭ ‬ازدياد‭ ‬عدد‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬بارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬المهاجرين‭ ‬الواصلين‭ ‬الى‭ ‬السواحل‭ ‬الايطالية‭ (‬170‭ ‬الفا‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬و153‭ ‬الفا‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬و181‭ ‬الفا‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬و85‭ ‬الفا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬2017‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭. ‬وبعض‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الباكستانيين‭ ‬والروس‭ ‬لم‭ ‬يصلوا‭ ‬الى‭ ‬ايطاليا‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الكثير‭ ‬ممن‭ ‬وصلوا‭ ‬بواسطة‭ ‬السفن‭ ‬يسعون‭ ‬لمواصلة‭ ‬طريقهم‭ ‬الى‭ ‬شمال‭ ‬اوروبا‭. ‬لكن‭ ‬غلق‭ ‬الحدود‭ ‬الفرنسية‭ ‬والسويسرية‭ ‬والنمسوية‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬2015،‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬بقاء‭ ‬اعداد‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬ايطاليا‭ ‬ما‭ ‬دفعهم‭ ‬الى‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬لجوء‭. ‬ويشكل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬الدول‭ ‬الفرنكفونية‭ ‬الاربع‭ ‬العدد‭ ‬الاكبر‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬اللجوء،‭ (‬غينيا‭ ‬وساحل‭ ‬العاج‭ ‬ومالي‭ ‬والسنغال‭) ‬اي‭ ‬57‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬الفا‭ ‬وصلوا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬و76‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬الفا‭ ‬وصلوا‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬2017‭. ‬لكن‭ ‬هؤلاء‭ ‬لا‭ ‬يتخلون‭ ‬عن‭ ‬محاولة‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬دولة‭ ‬اوروبية‭ ‬اخرى‭ ‬للالتحاق‭ ‬باقاربهم‭. ‬ووصل‭ ‬اربعة‭ ‬آلاف‭ ‬سوداني‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الى‭ ‬ايطاليا‭ ‬لكن‭ ‬بضع‭ ‬عشرات‭ ‬منهم‭ ‬فقط‭ ‬قدموا‭ ‬طلبات‭ ‬لجوء‭.‬

ورغم‭ ‬ان‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الملفات‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬تنتظر‭ ‬قرار‭ ‬لجنة‭ ‬اللجوء،‭ ‬فان‭ ‬التوجه‭ ‬مستقر‭ ‬نسبيا‭ ‬داخل‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة‭ ‬منذ‭ ‬2015‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬رفض‭ ‬60‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الطلبات‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يحصل‭ ‬5‭ ‬الى‭ ‬8‭ ‬بالمئة‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬اللجوء‭ ‬و12‭ ‬الى‭ ‬15‭ ‬بالمئة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬اضافية‭ ‬و20‭ ‬بالمئةعلى‭ ‬اقامة‭ ‬لدواع‭ ‬انسانية‭.‬