 الكوميدي أحمد حلمي يحذف فيلماً من رصيده استجابة للآباء والأمهات

القاهرة‭ – ‬الزمان‮ ‬‭: ‬‎فاجأ‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬أحمد‭ ‬حلمي‭ ‬جمهوره‭ ‬بحذف‭ ‬رابط‭ ‬فيلم‭ ‬“18‭ ‬يوم”‭ ‬من‭ ‬حسباته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬نشره‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭. ‬‎وكشف‭ ‬حلمي‭ ‬كشف‭ ‬أنه‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭ ‬استجابة‭ ‬منه‭ ‬لرغبة‭ ‬بعض‭ ‬الآباء‭ ‬والأمهات،‭ ‬الذين‭ ‬طالبوه‭ ‬بحذفه‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يشاهده‭ ‬أبناؤهم‭ ‬الصغار،‭ ‬من‭ ‬متابعي‭ ‬حلمي،‭ ‬وذلك‭ ‬لاحتواء‭ ‬الفيلم‭ ‬على‭ ‬ألفاظ‭ ‬خارجة‭.‬

‎و‭ ‬كتب‭ ‬حلمي‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬“انستجرام”‭: ‬“نظرا‭ ‬للتعليقات‭ ‬والكومنتات‭ ‬الكتير‭ ‬اللي‭ ‬جاتلي‭ ‬من‭ ‬ناس‭ ‬وآباء‭ ‬وأمهات‭ ‬متضايقين‭ ‬بسبب‭ ‬بعض‭ ‬الألفاظ‭ ‬اللي‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬وان‭ ‬ممكن‭ ‬اولادهم‭ ‬او‭ ‬اطفال‭ ‬اخرين‭ ‬يكونوامتابعين‭ ‬الصفحة‭ ‬ويتفرجوا‭ ‬فأنا‭ ‬مسحت‭ ‬اللينك‭.. ‬وشكرا‭ ‬جزيلا‭ ‬علي‭ ‬النصيحه‭ ‬والاهتمام‭ ‬ويارب‭ ‬ماكون‭ ‬ضايقت‭ ‬حد”‭. ‬‎وكان‭ ‬أحمد‭ ‬حلمي‭ ‬قد‭ ‬نشر‭ ‬رابط‭ ‬فيلم‭ ‬“18‭ ‬يوم”،‭ ‬وطالب‭ ‬جمهوره‭ ‬بمشاهدة‭ ‬الفيلم،‭ ‬وعلق‭ ‬قائلًا‭: ‬“الفيلم‭ ‬قصص‭ ‬مستقلة‭ ‬وفنانين‭ ‬وزملاء‭ ‬نجوم‭ ‬كبار‭ ‬ومخرجين‭ ‬كبار‭ ‬مختلفين،‭ ‬وأنا‭ ‬بمثل‭ ‬شخصية‭ ‬في‭ ‬قصة‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬القصص‭ ‬العشرة،‭ ‬وهو‭ ‬ده‭ ‬اللوك‭ ‬بتاع‭ ‬الشخصية‭ ‬زي‭ ‬الصورة،‭ ‬والفيلم‭ ‬تم‭ ‬أنتاجه‭ ‬بالكامل‭ ‬بالجهود‭ ‬الذاتية‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬وكل‭ ‬المشاركين‭ ‬فيه”‭.‬