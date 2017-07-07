 الكوميدي أحمد حلمي يحذف فيلماً من رصيده استجابة للآباء والأمهات

القاهرة – الزمان : فاجأ الفنان المصري أحمد حلمي جمهوره بحذف رابط فيلم “18 يوم” من حسباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كان قد نشره منذ أيام قليلة. وكشف حلمي كشف أنه فعل ذلك استجابة منه لرغبة بعض الآباء والأمهات، الذين طالبوه بحذفه حتى لا يشاهده أبناؤهم الصغار، من متابعي حلمي، وذلك لاحتواء الفيلم على ألفاظ خارجة.
و كتب حلمي ، على حسابه الخاص على “انستجرام”: “نظرا للتعليقات والكومنتات الكتير اللي جاتلي من ناس وآباء وأمهات متضايقين بسبب بعض الألفاظ اللي في الفيلم وان ممكن اولادهم او اطفال اخرين يكونوامتابعين الصفحة ويتفرجوا فأنا مسحت اللينك.. وشكرا جزيلا علي النصيحه والاهتمام ويارب ماكون ضايقت حد”. وكان أحمد حلمي قد نشر رابط فيلم “18 يوم”، وطالب جمهوره بمشاهدة الفيلم، وعلق قائلًا: “الفيلم قصص مستقلة وفنانين وزملاء نجوم كبار ومخرجين كبار مختلفين، وأنا بمثل شخصية في قصة من ضمن القصص العشرة، وهو ده اللوك بتاع الشخصية زي الصورة، والفيلم تم أنتاجه بالكامل بالجهود الذاتية من الفنانين وكل المشاركين فيه”.