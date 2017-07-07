فيسبوك يرشد مستخدميه لأقرب شبكة واي فاي مجانية

نيويورك-الأناضول: أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توفير خاصية تتيح خدمات الإنترنت المجانية واسعة النطاق أو ما يُعرف بـ»واي فاي» أمام جميع مستخدميه، بعد فترة من التجربة المحدودة.
وأوضحت الشركة في بيان، أن خاصية (Find Wi-Fi) أو «ابحث عن واي فاي» تستهدف مساعدة المستخدمين أثناء السفر والتجول، خصوصًا من لا يمتلكون أي إمكانية أخرى للاتصال بالإنترنت أو من يريدون التوفير وعدم دفع أي مصروفات إضافية للحصول على باقات المحمول.
واعتبرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن فيس بوك بهذه الخطوة انتزع حصرية اكتشاف مواقع الـ»واي فاي» التي زودت بها هواتف مثل آي فون والأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، لتتيح بذلك الفرصة أمام مستخدميها لاكتشاف مواقع الانترنت هذه بصرف النظر عن نوع الهاتف أو الجهاز الذي يحملونه.
وأضافت أن الشركة كشفت أن هذه الميزة أتيحت العام الماضي لمستخدمين في عدد قليل من الدول. لافتة إلى أنها «وجدت هذا الأمر مفيدًا للغاية للمسافرين على وجه التحديد ولكن أيضًا في المناطق التي ترتفع فيها أسعار تعريفة التزود بخدمات الإنترنت على الهواتف».
ويمكن تجربة هذه الخاصية حاليًا عبر الضغط على قائمة التطبيقات، عبر تطبيق فيسبوك على الهواتف الذكية، ثم الضغط على (Find Wi-Fi) الموجودة ضمن القائمة.
وبعد ذلك تظهر للمستخدمين خارطة بجميع الأماكن والمحلات التجارية التي توفّر اتصالاً مجانيًا بالإنترنت عبر شبكات «واي فاي» كما يتم ذكر اسم المكان واسم الشبكة وأوقات الدوام كذلك.
ويحتاج أصحاب المحلات التجارية لتأكّيد وجود شبكات «واي فاي» لديهم عن طريق الصفحات الرسمية الخاصة بنشاطهم داخل «فيسبوك»، لتظهر فيما بعد على الخارطة.
وتسعى شبكة فيس بوك في الآونة الأخيرة إلى توفير أكثر من طريقة للاتصال بالإنترنت، حيث أعلنت في 29 يونيو/حزيران الماضي، عن إنجازها الرحلة التجريبية الثانية لطائرتها بلا طيار، التي تعمل بالطاقة الشمسية، في صحراء أريزونا الأمريكية، بهدف توصيل الإنترنت إلى المناطق النائية.
وتأمل الشركة أن تتمكن طائرتها (Aquila) التي أطلقتها قبل عامين، من التحليق على ارتفاع يتراوح بين 60 و90 ألف قدم لعدة أشهر من أجل توصيل الإنترنت إلى المناطق النائية في العالم التي تقع خارج الشبكة.