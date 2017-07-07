فيسبوك يرشد مستخدميه لأقرب شبكة واي فاي مجانية

نيويورك‭-‬الأناضول‭: ‬أعلن‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فيسبوك‭ ‬توفير‭ ‬خاصية‭ ‬تتيح‭ ‬خدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬المجانية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بـ»واي‭ ‬فاي‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬جميع‭ ‬مستخدميه،‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬التجربة‭ ‬المحدودة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬أن‭ ‬خاصية‭ (‬Find Wi-Fi‭) ‬أو‭ ‬‮«‬ابحث‭ ‬عن‭ ‬واي‭ ‬فاي‮»‬‭ ‬تستهدف‭ ‬مساعدة‭ ‬المستخدمين‭ ‬أثناء‭ ‬السفر‭ ‬والتجول،‭ ‬خصوصًا‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يمتلكون‭ ‬أي‭ ‬إمكانية‭ ‬أخرى‭ ‬للاتصال‭ ‬بالإنترنت‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يريدون‭ ‬التوفير‭ ‬وعدم‭ ‬دفع‭ ‬أي‭ ‬مصروفات‭ ‬إضافية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬باقات‭ ‬المحمول‭.‬

واعتبرت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬الإخبارية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬أن‭ ‬فيس‭ ‬بوك‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬انتزع‭ ‬حصرية‭ ‬اكتشاف‭ ‬مواقع‭ ‬الـ»واي‭ ‬فاي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬زودت‭ ‬بها‭ ‬هواتف‭ ‬مثل‭ ‬آي‭ ‬فون‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بنظام‭ ‬التشغيل‭ ‬أندرويد،‭ ‬لتتيح‭ ‬بذلك‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬مستخدميها‭ ‬لاكتشاف‭ ‬مواقع‭ ‬الانترنت‭ ‬هذه‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نوع‭ ‬الهاتف‭ ‬أو‭ ‬الجهاز‭ ‬الذي‭ ‬يحملونه‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬أتيحت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لمستخدمين‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الدول‭. ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬وجدت‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬مفيدًا‭ ‬للغاية‭ ‬للمسافرين‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬ولكن‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬ترتفع‭ ‬فيها‭ ‬أسعار‭ ‬تعريفة‭ ‬التزود‭ ‬بخدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬على‭ ‬الهواتف‮»‬‭.‬

ويمكن‭ ‬تجربة‭ ‬هذه‭ ‬الخاصية‭ ‬حاليًا‭ ‬عبر‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التطبيقات،‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬فيسبوك‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬ثم‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ (‬Find Wi-Fi‭) ‬الموجودة‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭.‬

وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬تظهر‭ ‬للمستخدمين‭ ‬خارطة‭ ‬بجميع‭ ‬الأماكن‭ ‬والمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬توفّر‭ ‬اتصالاً‭ ‬مجانيًا‭ ‬بالإنترنت‭ ‬عبر‭ ‬شبكات‭ ‬‮«‬واي‭ ‬فاي‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬ذكر‭ ‬اسم‭ ‬المكان‭ ‬واسم‭ ‬الشبكة‭ ‬وأوقات‭ ‬الدوام‭ ‬كذلك‭.‬

ويحتاج‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬لتأكّيد‭ ‬وجود‭ ‬شبكات‭ ‬‮«‬واي‭ ‬فاي‮»‬‭ ‬لديهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الصفحات‭ ‬الرسمية‭ ‬الخاصة‭ ‬بنشاطهم‭ ‬داخل‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬،‭ ‬لتظهر‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭.‬

وتسعى‭ ‬شبكة‭ ‬فيس‭ ‬بوك‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬طريقة‭ ‬للاتصال‭ ‬بالإنترنت،‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬يونيو‭/‬حزيران‭ ‬الماضي،‭ ‬عن‭ ‬إنجازها‭ ‬الرحلة‭ ‬التجريبية‭ ‬الثانية‭ ‬لطائرتها‭ ‬بلا‭ ‬طيار،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬أريزونا‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بهدف‭ ‬توصيل‭ ‬الإنترنت‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬النائية‭.‬

وتأمل‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬طائرتها‭ (‬Aquila‭) ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬قبل‭ ‬عامين،‭ ‬من‭ ‬التحليق‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬60‭ ‬و90‭ ‬ألف‭ ‬قدم‭ ‬لعدة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توصيل‭ ‬الإنترنت‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬النائية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬خارج‭ ‬الشبكة‭.‬