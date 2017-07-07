لاجىء يخوض معركته الحياتية بعيداً عن المجد الأولمبي .. أحد عشر شهراً جديداً من البؤس

ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ما‭ ‬يتذكره‭ ‬بوبول‭ ‬ميسنغا‭ ‬من‭ ‬مشاركته‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬اولمبياد‭ ‬ريو‭ ‬2016‭ ‬هو‭ ‬الجمهور‭ ‬يردد‭ ‬اسمه،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬11‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬لاعب‭ ‬الجودو‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬كأنه‭ ‬شخص‭ ‬مر‭ ‬بالألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الأشخاصالذين‭ ‬احتشد‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مشاهدتهم‭.‬

بعد‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬والفقر‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬وجد‭ ‬ميسنغا‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬ريو،‭ ‬من‭ ‬المنافسين‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الجودو‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الالعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬2016،‭ ‬وذلك‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬دولي‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭.‬

لكن‭ ‬ميسنغا‭ ‬ملقي‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬البساط،‭ ‬مثبت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خصمه‭ ‬الهندي‭ ‬وتفصله‭ ‬ثوان‭ ‬عن‭ ‬انتهاء‭ ‬الحلم‭ ‬الأولمبي‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭.‬

لم‭ ‬يعتقد‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬أن‭ ‬أحدا‭ ‬يأبه‭ ‬بخروجه‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬أو‭ ‬بقائه،‭ ‬ثم‭ ‬سمع‭ ‬اسمه‭: ‬‮«‬بوبول،‭ ‬بوبول،‭ ‬بوبول‭!‬‮»‬‭. ‬وبجهد‭ ‬كبير،‭ ‬حرر‭ ‬ميسنغا‭ ‬ذراعه‭ ‬من‭ ‬كبشة‭ ‬الخصم‭ ‬وفاز‭ ‬بالمنازلة‭.‬

بعد‭ ‬أحد‭ ‬عشر‭ ‬شهرا،‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬شيئا‭ ‬تغير‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬لهذا‭ ‬الشخص‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬25‭ ‬عاما،‭ ‬فهو‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬احياء‭ ‬البؤس‭ ‬الخطيرة‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالـ»فافيلا‮»‬،‭ ‬محشورا‭ ‬مع‭ ‬شريكته‭ ‬وخمسة‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬غرفتينصغيرتين‭. ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬فقيرا،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬لاجئا،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4000‭ ‬ميل‭ (‬6،600‭ ‬كم‭) ‬من‭ ‬وطنه‭ ‬الافريقي‭.‬

لكن‭ ‬لحظة‭ ‬المجد‭ ‬تلك‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬معه‭ ‬وكأنه‭ ‬حصلت‭ ‬في‭ ‬الأمس‭ ‬القريب‭. ‬‮«‬كادت‭ ‬أن‭ ‬تنكسر‭ ‬ذراعي‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يتذكر‭ ‬والعاطفة‭ ‬في‭ ‬صوته،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬ثم‭ ‬سمعت‭ ‬الناس‭ ‬يصرخون‭ +‬بوبول،‭ ‬بوبول،‭ ‬بوبول‭+‬،‭ ‬وفكرت،‭ ‬كلا‭: ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الناس‭ ‬يهتفون‭ ‬لي،‭ ‬فلن‭ ‬أستسلم‮»‬‭. ‬يحمل‭ ‬صورة‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬ويداه‭ ‬مرفوعتان‭ ‬نحو‭ ‬الجمهور‭ ‬المتواجد‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العواطف‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭.‬

حتى‭ ‬الركض‭ ‬مصدر‭ ‬خطر

في‭ ‬فافيلا‭ ‬براس‭ ‬دي‭ ‬بينيا،‭ ‬شمال‭ ‬ريو،‭ ‬يعيش‭ ‬ميسنغا‭ ‬وشريكته‭ ‬البرازيلية‭ ‬فابيانا‭ ‬في‭ ‬شقة‭ ‬صغيرة‭ ‬بصحبة‭ ‬الأطفال‭ ‬ماريا‭ ‬ايليزا‭ (‬7‭ ‬أشهر‭) ‬وهيلياس‭ (‬عامان‭) ‬وثلاثة‭ ‬أطفال‭ ‬من‭ ‬الزوج‭ ‬السابق‭ ‬لفابيانا‭ ‬يبلغون‭ ‬6‭ ‬و8‭ ‬و13‭ ‬عاما‭.‬

يقول‭ ‬ميسنغا،‭ ‬المفتول‭ ‬العضلات‭ ‬وصاحب‭ ‬الظفائر‭ ‬القصيرة،‭ ‬‮«‬نعاني‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬النوم‮»‬‭.‬

في‭ ‬الشارع‭ ‬الترابي‭ ‬خارج‭ ‬المسكن،‭ ‬يجلس‭ ‬الرجال‭ ‬المحليون‭ ‬بصحبة‭ ‬كلاب‭ ‬ضالة‭ ‬تحت‭ ‬كوخ‭ ‬وهم‭ ‬يدخنون‭ ‬الماريوانا‭. ‬السيارات‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬تمر‭. ‬هناك‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭. ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬احياء‭ ‬البؤس،‭ ‬تشكل‭ ‬براس‭ ‬دي‭ ‬بينيا‭ ‬ساحة‭ ‬معركة‭ ‬بين‭ ‬الشرطة‭ ‬وتجار‭ ‬المخدرات‭. ‬تبادل‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬خطر‭ ‬يومي،‭ ‬كما‭ ‬يتضح‭ ‬من‭ ‬ثقوب‭ ‬الرصاص‭ ‬في‭ ‬الجدار‭ ‬الأمامي‭ ‬للشقة‭. ‬لذا،‭ ‬فإن‭ ‬التنقل‭ ‬اليومي‭ ‬لميسنغا‭ ‬الى‭ ‬نادي‭ ‬الجودو‭ ‬علىالجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬ريو‭ ‬لا‭ ‬يحصل‭ ‬دائما‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مخطط‭ ‬له‭.‬

ويروي‭ ‬ميسنغا‭ ‬معاناته‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬مركز‭ ‬التدريب‭ ‬لأن‭ ‬الجميع‭ ‬كان‭ ‬يختبئ‭ ‬في‭ ‬الداخل‭. ‬كنت‭ ‬في‭ ‬طريقي‭ ‬للخروج‭ ‬لكن‭ ‬بسبب‭ ‬حقيبتي،‭ ‬قد‭ ‬تعتقد‭ ‬العصابات‭ ‬بأني‭ ‬شرطي‭ ‬ويمكن‭ ‬للشرطة‭ ‬أن‭ ‬تخلط‭ ‬بيني‭ ‬وبين‭ ‬العصابة‮»‬‭.‬

حتى‭ ‬الركض‭ ‬محفوف‭ ‬بالمخاطر،‭ ‬لأنه‭ ‬يعني‭ ‬العبور‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬تجار‭ ‬المخدرات‭ ‬المتنافسين،‭ ‬فهم‭ ‬‮«‬يقولون‭ +‬أنت‭ ‬لا‭ ‬تعيش‭ ‬هنا،‭ ‬أنت‭ ‬تعيش‭ ‬هناك،‭ ‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬الدخول‭ ‬هنا‭. ‬الركض‭ ‬مستحيل‮»‬‭.‬

‭ ‬نجم‭ ‬اليوم‭ ‬

عشية‭ ‬دورة‭ ‬الالعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬كان‭ ‬ميسنغا‭ ‬من‭ ‬المشاهير‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬لاجئين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬للتنافس‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬2016‭ ‬تحت‭ ‬العلم‭ ‬الأولمبي‭.‬

توافدت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الدولية،‭ ‬لاسيما‭ ‬المرئية‭ ‬منها،‭ ‬الى‭ ‬براس‭ ‬دي‭ ‬بينيا‭ ‬لسماع‭ ‬قصته‭ ‬المذهلة،‭ ‬وهو‭ ‬يؤكد‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬جعلتني‭ ‬مشهورا‭. ‬تعرف‭ ‬علي‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬الشارع،‭ ‬وكانوا‭ ‬ويقولون‭ +‬إنه‭ ‬ذلك‭ ‬الرجل‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭!‬‮»‬‭. ‬كان‭ ‬ميسنغا‭ ‬في‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬فقط‭ ‬عندما‭ ‬انفصل‭ ‬عن‭ ‬عائلته‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الكونغولية‭ ‬بين‭ ‬1998‭ ‬و2003‭ ‬والتي‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬الملايين‭. ‬بعد‭ ‬فراره‭ ‬وحده‭ ‬إلى‭ ‬غابة،‭ ‬انتهى‭ ‬به‭ ‬المطاف‭ ‬بالعيش‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهناك‭ ‬تعلم‭ ‬الجودو‭.‬

فاز‭ ‬الرياضي‭ ‬الموهوب‭ ‬ببطولات‭ ‬إقليمية،‭ ‬وشق‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬لكن‭ ‬النجاح‭ ‬الرياضي‭ ‬جلب‭ ‬بؤسا‭ ‬جديدا‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬المدربين‭ ‬الوحشيين‭ ‬الذين‭ ‬حجزوه‭ ‬في‭ ‬قفص‭ ‬دون‭ ‬طعام‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يخسر‭ ‬أمام‭ ‬منافسيه‭.‬

عندما‭ ‬أرسل‭ ‬ميسنغا‭ ‬إلى‭ ‬ريو‭ ‬للتنافس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬هرب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬واختفى‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬هرب‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬الى‭ ‬الغابة‭.‬

منح‭ ‬ميسنغا‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬لاعبة‭ ‬جودو‭ ‬كونغولية‭ ‬تدعى‭ ‬يولاند‭ ‬مابيكا،‭ ‬صفة‭ ‬لاجىء‭ ‬واحتضنه‭ ‬معهد‭ ‬رياساو،‭ ‬وهو‭ ‬مؤسسة‭ ‬خيرية‭ ‬ومركز‭ ‬جودو‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬ريو‭.‬

وبمجرد‭ ‬تسميتهم‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬اللاجئين‭ ‬التابع‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬حصل‭ ‬هؤلاء‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬التدرب‭ ‬بصحبة‭ ‬الأولمبيين‭ ‬البرازيليين،‭ ‬لكن‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬كافة‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬الجهوزية‭ ‬اللازمة‭.‬

أقصيت‭ ‬مابيكا‭ ‬سريعا،‭ ‬لكن‭ ‬ميسنغا‭ ‬فاجأ‭ ‬الكثير‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬أخرى‭.‬

لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬كانت‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬فرصه‭ ‬كانت‭ ‬معدومة،‭ ‬فهو‭ ‬قاتل‭ ‬بشراسة‭ ‬وكسب‭ ‬مودة‭ ‬الجمهور‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬هتف‭ ‬له‭ ‬وشجعه‭.‬

ثم‭ ‬انتهى‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وعاد‭ ‬ميسنغا‭ ‬الى‭ ‬مدن‭ ‬الصفيح‭.‬

‭- ‬المعركة‭ ‬الأهم‭ -‬

ما‭ ‬زال‭ ‬ميسنغا‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬راتب‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬انها‭ ‬ملتزمة‭ ‬بدعم‭ ‬اعضاء‭ ‬فريق‭ ‬اللاجئين‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬المستمر‭ ‬بدوام‭ ‬كامل‭.‬

المال‭ ‬يكفي‭ ‬لتدبير‭ ‬الأمور‭ ‬بالنسبة‭ ‬لميسنغا‭ ‬والمساعدة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬رياساو،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬لأنه،‭ ‬وخلافا‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأولمبيين‭ ‬الآخرين،‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬لديه‭ ‬الشركات‭ ‬الراعية‭.‬

تعترف‭ ‬فابيانا‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬الآن‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬عام‭. ‬فهناك‭ ‬ثلاجة‭ ‬جديدة،‭ ‬وطاولة‭ ‬مطبخ،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬الحياة‭ ‬تحسنت‭ ‬بالمعنى‭ ‬المالي‭. ‬لدينا‭ ‬المال‭ ‬لدفع‭ ‬الإيجار‭ ‬وشراء‭ ‬الأشياء‭ ‬للأطفال‮»‬‭.‬

لكنهما‭ ‬يتوقان‭ ‬لكي‭ ‬يعثر‭ ‬ميسنغا‭ ‬على‭ ‬راع،‭ ‬ما‭ ‬سيمكن‭ ‬العائلة‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬المال‭ ‬وحتى‭ ‬شراء‭ ‬شقة‭ ‬خاصة‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬الفافيلا‭.‬

انهما‭ ‬بعيدان‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬بل‭ ‬ما‭ ‬يقلقهما‭ ‬هي‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬ميسنغا‭ ‬أن‭ ‬يدفعها‭ ‬لدخول‭ ‬المسابقات‭ ‬وحتى‭ ‬أن‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬التمارين‭ ‬يتطلب‭ ‬منه‭ ‬شراء‭ ‬أربع‭ ‬تذاكر‭ ‬حافلات‭ ‬كل‭ ‬يوم‭.‬

الصراع‭ ‬المالي‭ ‬يجرح‭ ‬ميسنغا‭ ‬و»أنا‭ ‬أشعر‭ ‬باختلاف‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬الرياضيين‭ ‬الاولمبيين‭ ‬الآخرين‭. ‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬رعاة‭ ‬لأنني‭ ‬لاجئ‮»‬‭.‬

وبما‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يتقن‭ ‬البرتغالية‭ ‬ولا‭ ‬يملك‭ ‬خبرة‭ ‬كافية‭ ‬خارج‭ ‬عالم‭ ‬الجودو‭ ‬أو‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين،‭ ‬ففرص‭ ‬العمل‭ ‬ستكون‭ ‬قليلة‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬قرر‭ ‬ترك‭ ‬الرياضة‭.‬

يتحدث‭ ‬عن‭ ‬الملاكمة‭ ‬وعن‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬مقاتلا‭ ‬مقابل‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬‮«‬وحبذا‭ ‬لو‭ ‬يأتي‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ويقول‭ ‬لي‭: +‬بوبول،‭ ‬أنت‭ ‬ذاهب‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ (‬ام‭ ‬ام‭ ‬اي‭)‬‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬معركته‭ ‬الكبرى‭ ‬تتخطى‭ ‬حدود‭ ‬بساط‭ ‬الجودو‭ ‬أو‭ ‬حلبة‭ ‬الملاكمة،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬له‭ ‬‮«‬حلمي‭ ‬بسيط‭. ‬توفير‭ ‬الأمن‭ ‬لابني،‭ ‬لكافة‭ ‬عائلتي،‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬ما‭ ‬ستصبح‭ ‬عجوزا‭ – ‬لن‭ ‬تبقى‭ ‬دائما‭ ‬قويا‭. ‬علي‭ ‬مساعدتهم‮»‬‭.‬