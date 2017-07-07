ديالى تطالب بتفعيل الإتفاقيات الدولية لإنقاذ نهر الوند

شركة أمريكية تقرّ بالاستيلاء على 5500 قطعة أثرية مهربة من العراق

بغداد – الزمان

كشفت صحيفة الديلي تلغراف عن تسليم شركة هوبي لوبي الأمريكية لبيع التحف الفنية 5500 قطعة أثرية كانت قد هربت من مناطق أثرية في العراق في إطار تسوية قانونية، موضحة أن تلك القطع شحنت من الإمارات وإسرائيل ببيانات مزيفة. وقالت الصحيفة في تقرير لمراسلها في نيويورك ان الشركة وافقت على دفع مبلغ 3 ملايين دولار كغرامة وتسليم 5500 قطعة أثرية هربت من مناطق أثرية في العراق. وتتهم النيابة الشركة بانتهاك القوانين الفدرالية في شحنها لتلك الرُقم الطينية والقطع الأثرية من دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ببيانات مزيفة بوصفها (قطع بلاط). وبحسب التقرير فأنه ليس ثمة إشارة إلى ضلوع جماعات إرهابية في القضية لكن الشركة أقرت أنها لم تكن على إدراك بتعقيدات حيازة مثل هذه المواد الأثرية القديمة وأنها اعتمدت على خبرة تجار وشركات الشحن الأمر الذي قاد إلى (أخطاء مؤسفة).وينقل التقرير عن رئيس مجلس إدارة الشركة ستيف غرين، الذي اشترى القطع لحساب متحف الكتاب المقدس الذي يعمل على إنشائه في واشنطن، قوله (كان علينا أن نمارس رقابة أكبر وأن ندقق بعناية في كيفية حيازة هذه المقتنيات). من جهة اخرى، طالب رئيس مجلس قضاء خانقين سمير محمد امين في محافظة ديالى بتفعيل المواثيق الدولية لانقاذ نهر الوند الذي ينبع من ايران.وقال امين في تصريح إن (نهر الوند الذي يبلغ طولة اكثر من 150كم منها 63 كم ضمن حدود العراق وتقع منابعه ضمن جمهورية ايران الاسلامية يعد شريان الحياة لقضاء خانقين والمناطق الزراعية المحيطة به، الا انه يعاني منذ 2005 من جفاف موسمي)، مطالبًا الحكومة المركزية بـ(السعي لتفعيل المواثيق الدولية التي تؤمن حصة عادلة لمياه هذا النهر بوصفه من الانهر المشتركة)، مشيرًا الى ان (الجفاف الموسمي للوند بدء منذ 2005 وسط ضمت حكومي حيال ما يجري رغم خطورته).واوضح ان (بناء سدة الوند في اطراف خانقين لخزن مياه السيول قللت من الكارثة خلال السنوات الماضية لكن النهر في طريقه للاندثار اذ ما بقي الحال عما هو دون اي اجراء يؤدي الى ضمان تدفق مياهه وفق حصة عادلة)، مؤكدّا (ضرورة التركيز على ملف الانهر المشتركة مع دول الجوار والعمل على ايجاد صيغة توافقية تسهم في ضمان الحصص المائية). وفي شأن ذي صلة ، دعا المجلس الوزاري العربي للمياه المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية إلى دعم الحكومة العراقية في إعادة إعمار منشآت الموارد المائية التي دمرها تنظيم داعش في المناطق المحررة.واكد المجلس في ختام دورته التاسعة التي عقدت في مقر الجامعة العربية برئاسة العراق اهمية مثل هذا الدعم في تأمين خدمات المياه إلى جميع القطاعات التي تسهم في عودة النازحين العراقيين إلى ديارهم ومناطقهم الأصلية. الى ذلك، طالب المجلس العربي للمياه، مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة إلى إيلاء الأهمية لموضوع تلوث المياه في المنطقة العربية وكذلك موضوع تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مجال المؤشرات الأساسية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.