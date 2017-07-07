مقتل شرطي سعودي وجرح 6 آخرين في هجوم على دورية في القطيف

الرياض-(أ ف ب) – اعلنت السلطات السعودية عن مقتل شرطي وجرح ستة آخرين اثر تعرض دورية لهجوم بقنبلة بحي المسورة في محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية في شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الداخلية ان دورية أمن تعرضت لاعتداء “بمقذوف متفجر” اثناء قيامها بمهامها في حي المسورة، ما ادى الى مقتل العريف عبدالله تريكي التركي واصابة ستة شرطيين آخرين بجروح.

وحملت الوزارة “ارهابيين” مسؤولية الهجوم دون اعطاء تفاصيل اضافية، وقالت ان الجهات الأمنية “باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية”.

ووقع الهجوم في نفس المنطقة حيث قتل شرطي وجرح ثلاثة آخرون في تفجير صباح الثلاثاء.

وكان ثلاثة اشخاص قد قتلوا بينهم شرطي الشهر الماضي في تفجير في القطيف، حيث تعيش غالبية الأقلية الشيعية في السعودية.

وتشهد هذه المنطقة توترات امنية منذ عام 2011 عندما خرجت تظاهرات قام بها الشيعة للمطالبة بالمساواة.

وتلقي السلطات بالمسؤولية في هذه الاضطرابات على “ارهابيين” ومهربي مخدرات.