جدل بشأن صحة محتوى رسالة لأحد قادة احتجاج الحسيمة في المغرب

الرباط-أ ف ب) – اثارت رسالة نسبت الى احد القادة المسجونين في احتجاجات الحسيمة بشمال المغرب جدلا الخميس بشأن صحة صدورها عنه.

والرسالة التي تم تداولها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام في المغرب يدعو فيها ناصر زفزافي الى الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات مؤكدا ان “طلباتنا هي اقتصادية واجتماعية (..) ونحن ابرياء من الاتهامات التي وجهت الينا” بالدعوة الى الانفصال.

وقال محمد زيان محامي القيادي السجين انه تلقى الرسالة من يد زفزافي.

لكن ادارة السجن قالت ان زفزافي “نفى بشكل قاطع (..) كافة مزاعم المحامي”.

وشهدت الحسيمة وامزورين بشمال المغرب منذ ثمانية اشهر احتجاجات شبه يومية للمطالبة بالتنمية وتنديدا بالتهميش الذي يقول المحتجون ان المنطقة تعاني منه منذ عقود.

وتوقفت الاحتجاجات منذ اسبوع وانسحبت قوات الامن من الاماكن العامة في المدينتين بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ومن المقرر ان تبدأ محاكمة زفزافي في 10 تموز/يوليو.