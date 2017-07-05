فدوى طوقان.. فلسطين تحتفي بمئوية شاعرتها السجينة

نابلس‭- ‬لبابة‭ ‬ذوقان‭ – ‬الأناضول‭ : ‬في‭ ‬بيت‭ ‬عمره‭ ‬4‭ ‬قرون،‭ ‬بُني‭ ‬على‭ ‬الطراز‭ ‬الشامي‭ ‬القديم،‭ ‬بمدينة‭ ‬نابلس،‭ ‬تتوسطه‭ ‬نافورة‭ ‬ماء،‭ ‬مع‭ ‬غرف‭ ‬كثيرة‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬أركانه،‭ ‬المطوقة‭ ‬بأسوار‭ ‬عالية،‭ ‬وُلِدت‭ ‬وتربَّت‭ ‬الشاعرة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المُخضرمة،‭ ‬‮«‬فدوى‭ ‬طوقان‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬البيت،‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المُسماة‭ ‬‮«‬أرض‭ ‬الدِّيار‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬الساحة‭ ‬الكبيرة،‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬هو‭ ‬‮«‬سجن‮»‬‭ ‬فدوى،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اضطرت‭ ‬لترك‭ ‬المدرسة‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الرابع‭ ‬الابتدائي‭.‬

ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬حادثة‭ ‬روتها‭ ‬للأناضول،‭ ‬‮«‬ريما‭ ‬الكيلاني‮»‬،‭ ‬ابنة‭ ‬‮«‬أديبة‮»‬،‭ ‬شقيقة‭ ‬طوقان،‭ ‬التي‭ ‬ألهمتها‭ ‬هذه‭ ‬الجدران‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬أعمالها‭.‬

تقول‭ ‬الكيلاني،‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬خالتي‭ ‬فدوى‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الرابع،‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬عودتها‭ ‬من‭ ‬مدرستها،‭ ‬وقبل‭ ‬وصولها‭ ‬للمنزل،‭ ‬رمى‭ ‬أحد‭ ‬الفتية‭ ‬أمامها‭ ‬وردة،‭ ‬لم‭ ‬تلتقطها،‭ ‬وواصلت‭ ‬خطواتها‭ ‬الصغيرة‭ ‬للبيت‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬علمت‭ ‬العائلة‭ ‬بما‭ ‬حصل،‭ ‬وقررت‭ ‬حرمان‭ ‬الطفلة‭ ‬من‭ ‬الذهاب‭ ‬للمدرسة،‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬واقعة‭ ‬الوردة،‭ ‬آنذاك،‭ ‬أمر‭ ‬يتنافى‭ ‬مع‭ ‬عادات‭ ‬المجتمع‭ ‬المحافظ‭ ‬وتقاليده‮»‬‭.‬

بقيت‭ ‬طوقان‭ ‬‮«‬سجينة‮»‬‭ ‬البيت،‭ ‬كما‭ ‬تشير‭ ‬كتاباتها،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬شقيقها،‭ ‬الشاعر‭ ‬الكبير،‭ ‬إبراهيم‭ ‬طوقان،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الأقرب‭ ‬لها،‭ ‬ساندها‭ ‬في‭ ‬محنتها،‭ ‬وشجعها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التعليم‭ ‬الذاتي‭ ‬وكتابة‭ ‬الشعر،‭ ‬فنهلت‭ ‬منه‭ ‬الحنان‭ ‬والأدب‭.‬

مئوية‭ ‬‮«‬شاعرة‭ ‬فلسطين

ولم‭ ‬تأخذ‭ ‬الفتاة‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭ ‬حتى‭ ‬لقبتها‭ ‬الأوساط‭ ‬الثقافية‭ ‬بـ»شاعرة‭ ‬فلسطين‮»‬،‭ ‬بفضل‭ ‬نصوصها‭ ‬التي‭ ‬مثّلت‭ ‬أساسًا‭ ‬قويًا‭ ‬للتجارب‭ ‬الأنثوية‭ ‬في‭ ‬الحب‭ ‬والثورة‭ ‬واحتجاج‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬تقاليد‭ ‬المجتمع‭.‬

وبلغت‭ ‬ابنة‭ ‬‮«‬أرض‭ ‬الدِّيار‮»‬‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬الشارع،‭ ‬دفعت‭ ‬الشاعر‭ ‬الراحل،‭ ‬محمود‭ ‬درويش،‭ ‬لتسميتها‭ ‬‮«‬أم‭ ‬الشعر‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬ساحة‭ ‬المنزل‭ ‬العريق،‭ ‬قالت‭ ‬الكيلاني‭ ‬للأناضول،‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬تقف‭ ‬خالتي‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العتبات،‭ ‬وتلقي‭ ‬قصائدها،‭ ‬كانت‭ ‬تقول‭ ‬لنا،‭ ‬إنه‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬حرمانها‭ ‬من‭ ‬مدرستها‭ ‬وإلقاء‭ ‬الشعر‭ ‬أمام‭ ‬الطالبات،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تشعر،‭ ‬وهي‭ ‬تلقيها‭ ‬بالبيت،‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬يسمعها‮»‬‭.‬

ويصادف‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬2017،‭ ‬ذكرى‭ ‬مرور‭ ‬مئة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬مولد‭ ‬طوقان،‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬في‭ ‬2003،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬86‭ ‬عامًا‭.‬

وأضافت‭ ‬الكيلاني،‭ ‬التي‭ ‬تربت‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬البيت‭ ‬الذي‭ ‬نشأت‭ ‬فيه‭ ‬خالتها،‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬وعد‭ ‬بلفور،‭ ‬هذه‭ ‬كانت‭ ‬المفارقة‭ ‬في‭ ‬مولد‭ ‬شاعرة‭ ‬أحبت‭ ‬فلسطين،‭ ‬وأرّخت‭ ‬لها‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬بدأت‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات،‭ ‬احتفالا‭ ‬بمئوية‭ ‬طوقان،‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬أوسع‭ ‬يستهدف‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بمئويات‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬أدباء‭ ‬وشعراء‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة،‭ ‬إيهاب‭ ‬بسيسو،‭ ‬إنه‭ ‬عندما‭ ‬أرادت‭ ‬وزارته‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمئويات‭ ‬رواد‭ ‬الثقافة‭ ‬والتنوير،‭ ‬قررت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المناسبة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬ميلاد‭ ‬طوقان‭. ‬وفي‭ ‬إفادته‭ ‬للأناضول،‭ ‬أضاف‭ ‬بسيسو‭ ‬من‭ ‬مكتبه‭ ‬برام‭ ‬الله،‭ ‬‮«‬مع‭ ‬ميلاد‭ ‬الشاعرة‭ ‬طوقان‭ ‬نحتفل‭ ‬برواد‭ ‬الثقافة‭ ‬والتنوير‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬من‭ ‬شكلوا‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والفلسطينيات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬النواحي‮»‬‭.‬

ابنة‭ ‬الربيع

وشأنها‭ ‬شأن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬جيلها،‭ ‬لا‭ ‬يُعرف‭ ‬يوم‭ ‬ميلاد‭ ‬طوقان‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الدقة،‭ ‬نظرا‭ ‬لعدم‭ ‬اعتماد‭ ‬التوثيق‭ ‬الرسمي‭ ‬للبيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬وشهادات‭ ‬الميلاد‭ ‬آنذاك‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬والدتها‭ ‬كانت‭ ‬تقول‭ ‬لها‭ ‬إنها‭ ‬أنجبتها‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬‮«‬العكوب‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬نبتة‭ ‬شوكية‭ ‬جبلية،‭ ‬يشتهر‭ ‬أهالي‭ ‬نابلس‭ ‬بطهيها،‭ ‬ويصادف‭ ‬موسمها‭ ‬بداية‭ ‬فصل‭ ‬الربيع‭.‬

وعن‭ ‬التكريم‭ ‬الرسمي،‭ ‬تقول‭ ‬ريما‭ ‬الكيلاني،‭ ‬‮«‬كعائلة،‭ ‬نعتبر‭ ‬بدء‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬مشروع‭ ‬المئويات‭ ‬بفدوى‭ ‬طوقان،‭ ‬فخر‭ ‬كبير‭ ‬لنا‭ (…) ‬ودائما‭ ‬نقول‭ ‬إننا‭ ‬سعداء‭ ‬بأن‭ ‬يُحتفى‭ ‬بمولدها‭ ‬لا‭ ‬أن‭ ‬تُبكى‭ ‬لرحيلها‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬مئوية‮»‬‭ ‬الشاعرة‭ ‬طوقان،‭ ‬افتتحت‭ ‬بإطلاق‭ ‬طابع‭ ‬بريدي‭ ‬يحمل‭ ‬صورتها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الاتصالات‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬ليوضع‭ ‬على‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬فلسطين‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

ورأت‭ ‬الكيلاني‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬يذكّر‭ ‬العالم‭ ‬بأن‭ ‬فلسطين‭ ‬باقية‭ ‬ولا‭ ‬تنس‭ ‬أبنائها،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬فدوى‭ ‬لها‭ ‬إرث‭ ‬أدبي‭ ‬داخل‭ ‬فلسطين‭ ‬وخارجها،‭ ‬وتُرجمت‭ ‬أعمالها‭ ‬للغات‭ ‬مختلفة،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬عالمية،‭ ‬ودكتوراه‭ ‬فخرية‮»‬‭.‬

وبدأت‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬مارس‭/‬آذار‭ ‬الماضي،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقدته‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة،‭ ‬أطلقت‭ ‬خلاله‭ ‬الطابع‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنظم‭ ‬الوزارة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الخاصة‭ ‬بإحياء‭ ‬الذكرى‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/ ‬سبتمبر‭ ‬القادم،‭ ‬وحتى‭ ‬آذار‭/ ‬مارس‭ ‬2018‭.‬

رحلة‭ ‬جبلية

تتجول‭ ‬عينا‭ ‬الكيلاني‭ ‬في‭ ‬زوايا‭ ‬البيت،‭ ‬ليستقر‭ ‬النظر‭ ‬لبضع‭ ‬لحظات‭ ‬باتجاه‭ ‬غرفة‭ ‬خالتها‭ ‬الراحلة،‭ ‬فتستطرد‭ ‬‮«‬فدوى‭ ‬للجميع‭ ‬وليست‭ ‬لنا‭ ‬وحدنا،‭ ‬سيرتها‭ ‬تعلّم‭ ‬منها‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬عرفها،‭ ‬بصمودها‭ ‬وتحديها‭ ‬لهذه‭ ‬الجدران‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬فُرضت‭ ‬على‭ ‬فدوى،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬وقدوة‭ ‬لسلالة‭ ‬العائلة،‭ ‬خاصة‭ ‬الفتيات،‭ ‬بحسب‭ ‬الكيلاني‭.‬

وهي‭ ‬تستحضر‭ ‬تاريخ‭ ‬خالتها،‭ ‬وتشير‭ ‬إلى‭ ‬زوايا‭ ‬المنزل،‭ ‬عادت‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬سجنا‮»‬،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬طوقان‭ ‬في‭ ‬سيرتها‭ ‬المنشورة‭.‬

وكتبت‭ ‬طوقان‭ ‬سيرة‭ ‬حياتها‭ ‬في‭ ‬جزأين،‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬رحلة‭ ‬جبلية‭ ‬رحلة‭ ‬صعبة‮»‬،‭ ‬والثاني‭ ‬‮«‬الرحلة‭ ‬الأصعب‮»‬،‭ ‬واللذين‭ ‬عدهما‭ ‬بعض‭ ‬النقاد‭ ‬من‭ ‬‮«‬أجمل‭ ‬كتب‭ ‬البوح‭ ‬والاعتراف‭ ‬التي‭ ‬نُشرت‭ ‬في‭ ‬العقدين‭ ‬الأخيرين‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬غرف‭ ‬المنزل‭ ‬أحبت‭ ‬الشاعرة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬غرفة‭ ‬شقيقها‭ ‬إبراهيم،‭ ‬الذي‭ ‬ساندها‭ ‬في‭ ‬رحلتها‭ ‬الجبلية‭ ‬الصعبة،‭ ‬وكان‭ ‬حاضرا‭ ‬في‭ ‬أشعارها‭.‬

وتشرح‭ ‬الكيلاني‭ ‬كيف‭ ‬كانت‭ ‬تغدق‭ ‬طوقان‭ ‬عليها‭ ‬وأطفال‭ ‬العائلة‭ ‬بالحنان،‭ ‬حيث‭ ‬تغني‭ ‬لهم‭ ‬وترقص،‭ ‬مع‭ ‬عزف‭ ‬العود‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تتقنه‭ ‬أيضا‭.‬

ومما‭ ‬يُرسخ‭ ‬فخر‭ ‬أطفال‭ ‬العائلة‭ ‬بملهمتهم،‭ ‬أن‭ ‬منهج‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬السابع‭ ‬يحتوي‭ ‬أحد‭ ‬قصائدها،‭ ‬المعنونة‭ ‬بـ»حريتي‮»‬‭ ‬ويأتي‭ ‬في‭ ‬مطلعها‭ ‬‮«‬صوتٌ‭ ‬أرددهُ‭ ‬بملء‭ ‬فم‭ ‬الغضبِ‭ / ‬تحت‭ ‬الرصاص‭ ‬وفي‭ ‬اللهبِ‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬ذلك‭ ‬تقول‭ ‬ابنة‭ ‬شقيقتها،‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أشعر‭ ‬بنشوة‭ ‬وفخر‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬الطالبات،‭ ‬أنني‭ ‬أعرف‭ ‬هذه‭ ‬الإنسانة،‭ ‬أعرف‭ ‬تفاصيلها،‭ ‬ماذا‭ ‬تأكل؟‭ ‬ماذا‭ ‬تلبس؟‭ ‬وأين‭ ‬تنام؟‭…‬إلخ‮»‬‭.‬

فدوى‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬ولن‭ ‬تُنجب

وعن‭ ‬علاقة‭ ‬والدتها‭ ‬‮«‬أديبة‮»‬‭ ‬بشقيقتها‭ ‬فدوى،‭ ‬قالت‭ ‬الكيلاني،‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬أمي‭ ‬أقرب‭ ‬الأخوات‭ ‬إلى‭ ‬قلب‭ ‬خالتي،‭ ‬ففدوى‭ ‬الابنة‭ ‬السابعة،‭ ‬وأديبة‭ ‬الابنة‭ ‬الثامنة،‭ ‬وكان‭ ‬بينهن‭ ‬اتفاق‭ ‬بأن‭ ‬تسمي‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬ابنتها‭ ‬باسم‭ ‬الأخرى‮»‬‭. ‬وبالفعل‭ ‬تزوجت‭ ‬‮«‬أديبة‮»‬‭ ‬وأسمت‭ ‬بكرها‭ ‬‮«‬فدوى‮»‬،‭ ‬أما‭ ‬الشاعرة‭ ‬فلم‭ ‬تتزوج،‭ ‬لكنها‭ ‬كانت‭ ‬تقول‭ ‬دائما‭ ‬لشقيقتها،‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬لم‭ ‬أحنث‭ ‬بوعدي،‭ ‬لكني‭ ‬أنجبت‭ ‬لك‭ ‬الأدب‭ ‬كله‮»‬‭.‬

وتشمل‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بمئويات‭ ‬المحتفى‭ ‬بهم،‭ ‬إصدار‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المذكرات‭ ‬والسير‭ ‬والأعمال‭ ‬النقدية‭ ‬في‭ ‬طبعة‭ ‬خاصة،‭ ‬توزع‭ ‬على‭ ‬الجامعات‭ ‬والمكتبات‭ ‬البحثية‭ ‬والعامة‭.‬

كما‭ ‬تسعى‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافية‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالإرث‭ ‬الأكاديمي‭ ‬لهولاء‭ ‬لهولاء‭ ‬الأدباء‭ ‬والشعراء،‭ ‬وما‭ ‬كتب‭ ‬عنهم‭ ‬من‭ ‬دراسات‭ ‬ورسائل‭ ‬ماجستير،‭ ‬وإنتاج‭ ‬أعمال‭ ‬موسيقية‭ ‬أو‭ ‬سينمائية‭ ‬أو‭ ‬مسرحية،‭ ‬إضافة‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬النقدية‭ ‬والجامعية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭.‬

ويعتقد‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاحتفاء‭ ‬بهؤلاء‭ ‬الرواد،‭ ‬ووضعهم‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬أمام‭ ‬الحاضر،‭ ‬يعزز‭ ‬حضور‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬ويرسم‭ ‬ملامح‭ ‬فلسطين،‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬كل‭ ‬التحديات‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬الشاعرة‭ ‬الراحلة،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فدوى‭ ‬طوقان،‭ ‬تمثّل‭ ‬حالة‭ ‬ثقافية‭ ‬مميزة،‭ ‬ليس‭ ‬لكونها‭ ‬امرأة‭ ‬شاعرة،‭ ‬وإنما‭ ‬لكونها‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الشعر‭ ‬العربي،‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬فلسطين‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬إصدارات‭ ‬طوقان‭ ‬الشعرية‭ ‬‮«‬وحدي‭ ‬مع‭ ‬الأيام،‭ ‬وجدتها،‭ ‬أمام‭ ‬الباب‭ ‬المغلق،‭ ‬الليل‭ ‬والفرسان،‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬الدنيا‭ ‬وحيدا،‭ ‬تموز‭ ‬والشئ‭ ‬الآخر‭ ‬واللحن‭ ‬الأخير‮»‬‭.‬

أما‭ ‬من‭ ‬نصوصها‭ ‬النثرية،‭ ‬‮«‬أخي‭ ‬إبراهيم‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬تروي‭ ‬فيه‭ ‬أفضاله‭ ‬عليها‭.‬