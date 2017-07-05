الصين تدعو أطباء أجانب للكشف على حامل نوبل للسلام

بكين‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعلنت‭ ‬الصين‭ ‬الاربعاء‭ ‬انها‭ ‬دعت‭ ‬أطباء‭ ‬اجانب،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمانيا،‭ ‬للكشف‭ ‬على‭ ‬حائز‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬ليو‭ ‬شياوبو‭ ‬الذي‭ ‬منحته‭ ‬السلطات‭ ‬الصينية‭ ‬اطلاق‭ ‬سراح‭ ‬مشروط‭ ‬بعد‭ ‬تشخيص‭ ‬اصابته‭ ‬بسرطان‭ ‬في‭ ‬الكبد‭ ‬فيمراحله‭ ‬النهائية‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الشؤون‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬شينيانغ‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬الصين‭) ‬انه‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬عائلة‭ ‬ليو‭ ‬شياوبو‮»‬‭ ‬فان‭ ‬مستشفى‭ ‬شينيانغ‭ ‬حيث‭ ‬يتعالج‭ ‬حاليا‭ ‬المثقف‭ ‬المعارض‭ ‬‮«‬دعا‭ ‬اهم‭ ‬المتخصصين‭ ‬العالميين‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬سرطان‭ ‬الكبد،‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمانيا‭ ‬ودولاخرى،‭ ‬للمجئ‭ ‬الى‭ ‬الصين‮»‬‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الكشف‭ ‬على‭ ‬ليو‭. ‬واتى‭ ‬هذا‭ ‬الاعلان‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬طالبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الصين‭ ‬باعطاء‭ ‬ليو‭ (‬61‭ ‬عاما‭) ‬لاسباب‭ ‬طبية‭ ‬حرية‭ ‬الحركة‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬أطبائه‭.‬

وكان‭ ‬وكيل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬ليو‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬موكله‭ ‬الذي‭ ‬افرج‭ ‬عنه‭ ‬قبل‭ ‬3‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬عقوبته‭ ‬بالسجن‭ ‬11‭ ‬عاما،‭ ‬تم‭ ‬تشخيص‭ ‬اصابته‭ ‬بسرطان‭ ‬الكبد‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬النهائية،‭ ‬وان‭ ‬السلطات‭ ‬منحته‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬مشروط‭ ‬لاسباب‭ ‬طبية‭.‬