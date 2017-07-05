دعوة الى ارساء تربية جنسية في مدارس تونس

تونس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دعا‭ ‬خبراء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬إرساء‭ ‬‮«‬تربية‭ ‬جنسية‭ ‬شاملة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬التونسية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الأمراض‭ ‬المنقولة‭ ‬جنسيا‭ ‬بين‭ ‬المراهقين‭.‬

جاءت‭ ‬الدعوة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬‮«‬الندوة‭ ‬الوطنية‭ ‬حول‭ ‬التربية‭ ‬الجنسية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬تونس‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬‮«‬صندوق‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسكان‮»‬‭ ‬و»المعهد‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭ ‬و»الجمعية‭ ‬التونسية‭ ‬للصحة‭ ‬الإنجابية‮»‬‭. ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬يومين‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬خبيرا‭ ‬في‭ ‬التربية‭ ‬والصحة‭. ‬ولاحظ‭ ‬الباحث‭ ‬الاجتماعي‭ ‬سنيم‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬ان‭ ‬تأخر‭ ‬سن‭ ‬الزواج‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الجنسية‭ ‬خارج‭ ‬اطار‭ ‬الزواج‭. ‬ولفت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬جنسية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬‮«‬مبكرة‮»‬‭ ‬و»نقص‭ ‬المعلومات‮»‬‭ ‬يعرّض‭ ‬المراهقين‭ ‬الى‭ ‬‮«‬سلوكيات‭ ‬خطيرة‮»‬‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الاصابة‭ ‬بالأمراض‭ ‬المنقولة‭ ‬جنسيا‭ ‬أو‭ ‬الحمل‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬فيه‭ ‬أو‭ ‬الإجهاض‭.‬

وكانت‭ ‬دراسة‭ ‬أجراها‭ ‬سنة‭ ‬2009‭ ‬‮«‬الديوان‭ ‬الوطني‭ ‬للأسرة‭ ‬والعمران‭ ‬البشري‮»‬‭ (‬حكومي‭) ‬أظهرت‭ ‬ان‭ ‬متوسط‭ ‬العمر‭ ‬لأول‭ ‬علاقة‭ ‬جنسية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬هو‭ ‬16‭,‬4‭ ‬عاما‭ ‬للإناث‭ ‬و17‭,‬4‭ ‬عاما‭ ‬للذكور‭. ‬ولا‭ ‬يستعمل‭ ‬60‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الشبان‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬علاقات‭ ‬جنسية‭ ‬خارج‭ ‬اطار‭ ‬الزواج‭ (‬إناث‭ ‬وذكور‭) ‬وسائل‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الامراض‭ ‬المنقولة‭ ‬جنسيا،‭ ‬وفق‭ ‬الدراسة‭ ‬نفسها‭.‬

واعتبر‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التثقيف‭ ‬الجنسي‭ ‬للشباب‭ ‬والمراهقين‭ ‬أساسي‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬السلوكيات‭ ‬الخطيرة‮»‬‭ ‬لافتين‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التثقيف‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬مازال‭ ‬مرفوضا‭ ‬ويُنظر‭ ‬اليه‭ ‬كتشجيع‭ ‬على‭ ‬الجنس‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭.‬

وأكدوا‭ ‬‮«‬الدور‭ ‬الايجابي‭ ‬للتربية‭ ‬الجنسية‭ ‬للمراهقين‭ ‬والشباب‭ ‬التونسي‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬السلوكيات‭ ‬الخطيرة‮»‬‭.‬

ولاحظوا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دروس‭ ‬التربية‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬قليلة،‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تدريسها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مرحلة‭ ‬البلوغ،‭ ‬وتقتصر‭ ‬على‭ ‬تدريس‭ ‬الجهاز‭ ‬التناسلي‭ ‬والعوارض‭ ‬البيولوجية‮»‬‭.‬

وشددوا‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬تكوين‭ ‬المراهقين‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬الجنسية‭ ‬والانجابية‮»‬‭ ‬وعلى‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الهياكل‭ ‬التربوية‭ ‬في‭ ‬ارساء‭ ‬تربية‭ ‬جنسية‭ ‬شاملة‭ ‬كفيلة‭ ‬بتكوين‭ ‬جيل‭ ‬واع‮»‬‭.‬