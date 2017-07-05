أكثر من 100 ألف مهاجر عبروا البحر المتوسط في ستة أشهر

جنيف-(أ ف ب) – وصل أكثر من مئة الف مهاجر ولاجئ منذ كانون الثاني/يناير 2017 الى اوروبا عبر البحر المتوسط في حين لقي 2247 حتفهم او اعتبروا مفقودين، وفق ما اعلنت الثلاثاء المنظمة الدولية للهجرة.
ووصل أكثر من 85 الف مهاجر ولاجئ الى ايطاليا ونحو 9300 الى اليونان، بحسب آخر ارقام المنظمة. كما وصل نحو 6500 الى اسبانيا.
وبحسب الارقام التي نشرتها المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء فان عدد المهاجرين الذين وصلوا الى اوروبا عبر البحر المتوسط بلغ 101210 مهاجرين وعدد الذين قضوا غرقا 2247 مهاجرا. وكانت المنظمة أعلنت الجمعة الماضي ان عدد المهاجرين الذين وصلوا الى اوروبا بلغ 95768. والفارق في الاعداد مع ارقام نشرت الثلاثاء يعود الى تحديث المعطيات الواردة من اسبانيا.
وفي الفترة نفسها في 2016، اي بين كانون الثاني/يناير و3 تموز/يوليو فان عدد الواصلين الى اوروبا كان يعادل ضعفي الارقام الحالية مع احصاء منظمة الهجرة الدولية وصول 231503 مهاجرين.
والفارق بالنسبة لهدا العام هو ان حوالى 85% من المهاجرين يصلون الى ايطاليا في حين ان غالبيتهم كانوا يصلون العام الماضي الى اليونان. وعشية انعقاد اجتماع غير رسمي لوزراء الداخلية والعدل الاوروبيين الخميس في روما، دعا المدير العام للمنظمة وليام لايسي سوينغ الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى مساعدة دول جنوب اوروبا على استقبال وتقديم المساعدة للمهاجرين بحراالذين يتم انقاذهم. واشار لايسي سوينغ الى ان هذه المسألة «لا يمكن معالجتها كمشكلة تخص فقط ايطاليا وانما مسألة (تخص) اوروبا مجتمعة».
وتمت اعادة توزيع 7300 مهاجر فقط من ايطاليا باتجاه دول اخرى في الاتحاد الاوروبي.
ولقي أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر حول العالم حتفهم منذ مطلع 2017، من بين هؤلاء 2200 مهاجر قضوا اثناء محاولتهم العبور الى اوروبا.