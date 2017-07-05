أكثر من 100 ألف مهاجر عبروا البحر المتوسط في ستة أشهر

جنيف‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وصل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬الف‭ ‬مهاجر‭ ‬ولاجئ‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2017‭ ‬الى‭ ‬اوروبا‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لقي‭ ‬2247‭ ‬حتفهم‭ ‬او‭ ‬اعتبروا‭ ‬مفقودين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬اعلنت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭.‬

ووصل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬85‭ ‬الف‭ ‬مهاجر‭ ‬ولاجئ‭ ‬الى‭ ‬ايطاليا‭ ‬ونحو‭ ‬9300‭ ‬الى‭ ‬اليونان،‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬ارقام‭ ‬المنظمة‭. ‬كما‭ ‬وصل‭ ‬نحو‭ ‬6500‭ ‬الى‭ ‬اسبانيا‭.‬

وبحسب‭ ‬الارقام‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬فان‭ ‬عدد‭ ‬المهاجرين‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬الى‭ ‬اوروبا‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬بلغ‭ ‬101210‭ ‬مهاجرين‭ ‬وعدد‭ ‬الذين‭ ‬قضوا‭ ‬غرقا‭ ‬2247‭ ‬مهاجرا‭. ‬وكانت‭ ‬المنظمة‭ ‬أعلنت‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬المهاجرين‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬الى‭ ‬اوروبا‭ ‬بلغ‭ ‬95768‭. ‬والفارق‭ ‬في‭ ‬الاعداد‭ ‬مع‭ ‬ارقام‭ ‬نشرت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬تحديث‭ ‬المعطيات‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬اسبانيا‭.‬

وفي‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬اي‭ ‬بين‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬و3‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬فان‭ ‬عدد‭ ‬الواصلين‭ ‬الى‭ ‬اوروبا‭ ‬كان‭ ‬يعادل‭ ‬ضعفي‭ ‬الارقام‭ ‬الحالية‭ ‬مع‭ ‬احصاء‭ ‬منظمة‭ ‬الهجرة‭ ‬الدولية‭ ‬وصول‭ ‬231503‭ ‬مهاجرين‭.‬

والفارق‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهدا‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬حوالى‭ ‬85‭% ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬يصلون‭ ‬الى‭ ‬ايطاليا‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬غالبيتهم‭ ‬كانوا‭ ‬يصلون‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬اليونان‭. ‬وعشية‭ ‬انعقاد‭ ‬اجتماع‭ ‬غير‭ ‬رسمي‭ ‬لوزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬والعدل‭ ‬الاوروبيين‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬روما،‭ ‬دعا‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬وليام‭ ‬لايسي‭ ‬سوينغ‭ ‬الدول‭ ‬الاعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬الى‭ ‬مساعدة‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬اوروبا‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬للمهاجرين‭ ‬بحراالذين‭ ‬يتم‭ ‬انقاذهم‭. ‬واشار‭ ‬لايسي‭ ‬سوينغ‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬معالجتها‭ ‬كمشكلة‭ ‬تخص‭ ‬فقط‭ ‬ايطاليا‭ ‬وانما‭ ‬مسألة‭ (‬تخص‭) ‬اوروبا‭ ‬مجتمعة‮»‬‭.‬

وتمت‭ ‬اعادة‭ ‬توزيع‭ ‬7300‭ ‬مهاجر‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬ايطاليا‭ ‬باتجاه‭ ‬دول‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬

ولقي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬مهاجر‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬حتفهم‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬2017،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬2200‭ ‬مهاجر‭ ‬قضوا‭ ‬اثناء‭ ‬محاولتهم‭ ‬العبور‭ ‬الى‭ ‬اوروبا‭.‬