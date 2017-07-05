داعش المحاصر في جيب بالموصل يزج برصيده المتبقي من الانتحاريات

الموصل – الزمان
تواصل القوات العراقية خوض معاركها ضد تنظيم داعش الأربعاء في الموصل غداة تهنئة وجهها رئيس الوزراء إلى العراقيين بـ»الانتصار الكبير» على التنظيم في الموصل في حين زج داعش وهو في الرمق الاخير بين الازقة المتداخلة المكتظة بالمدنيين المحاصرين مزيدا من النساء الانتحاريات الاجنبيات بعد ان نفد رصيده من الرجال في صورة من التهالك والانهيار.
ورغم أن المنطقة التي يسيطر عليها التنظيم صغيرة جدا، غير أن أزقتها وشوارعها الضيقة بالإضافة إلى تواجد مدنيين بداخلها، تجعل العملية العسكرية محفوفة بالمخاطر.
ولفت قادة عسكريون إلى أن التنظيم المحاصر في مساحة صغيرة بالموصل القديمة، صعد من عملياته الانتحارية خلال الأيام الأخيرة، مستخدما خصوصا النساء لتنفيذ هذه الهجمات.
وبعد أكثر من ثمانية أشهر على انطلاق أكبر عملية عسكرية يشهدها العراق لاستعادة الموصل، بات تنظيم داعش الارهابي محاصرا داخل مساحة صغيرة في المدينة القديمة، بعدما كان يسيطر على أراض واسعة منذ العام 2014.
لكن القوات الأمنية واجهت مقاومة شرسة في الأيام الأخيرة وموجة متزايدة من العمليات الانتحارية، ولا تزال تخوض معارك لطرد آخر بضع مئات من مقاتلي التنظيم في المدينة القديمة.
وقال المقدم حيدر حسين من قوات مكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس «اليوم كان تقدمنا أسهل من يوم أمس».
وأضاف حسين «تمت السيطرة اليوم على أكثر من 200 متر، وباقي باتجاه نهر دجلة أقل من 200 متر».
وأوضح المقدم أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية «يستخدمون إستراتيجية جديدة، حيث أنهم ينتظرون داخل المنازل، وعندما يدخل الجنود إلى المنازل يقومون بإطلاق الرصاص أو بتفجير أنفسهم».
وأمام المنزل الذي كان يتحدث منه المقدم، تبدو جثة لامرأة قال الجنود إنها انتحارية حاولت تفجير نفسها من وقت سابق من اليوم.
من جهته، أشار العميد في قوات مكافحة الإرهاب، نبيل الفتلاوي لفرانس برس إلى أن «العدو ليس جيشا عاديا. المعارك تدور من شارع لشارع».
وتوقع الفتلاوي أن تنتهي المعارك «خلال الأيام القادمة، خلال يوم أو يومين».
ورغم المعارك المتواصلة، هنأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الشعب والقوات الأمنية على تحقيق «الانتصار الكبير» على تنظيم داعش في الموصل.
وخلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي مساء الثلاثاء، قال العبادي «أبارك لجميع أبناء شعبنا وللمرجعية الدينية العليا ولكل المقاتلين الشجعان ولكل العوائل العراقية سواء في المناطق المحررة أو في باقي مناطق العراق على تحقيق هذا الانتصار الكبير فيمدينة الموصل وإسقاط خرافة داعش».
لكن دوي الرصاص والقصف والضربات الجوية المتواصلة في المدينة القديمة في غرب الموصل، تشير إلى أن المرحلة النهائية من المعركة في المدينة لم تنته بعد.
وبدأت القوات العراقية هجومها على الموصل في 17 تشرين الأول/أكتوبر، فاستعادت الجانب الشرقي من المدينة في كانون الثاني/يناير، قبل أن تطلق بعد شهر هجومها على الجزء الغربي.
وأعلنت في 18 حزيران/يونيو بدء اقتحام المدينة القديمة، وباتت الآن في المراحل الأخيرة من الهجوم.