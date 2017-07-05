داعش المحاصر في جيب بالموصل يزج برصيده المتبقي من الانتحاريات

الموصل‭ – ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬تواصل‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬خوض‭ ‬معاركها‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬غداة‭ ‬تهنئة‭ ‬وجهها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬العراقيين‭ ‬بـ»الانتصار‭ ‬الكبير‮»‬‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬زج‭ ‬داعش‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الاخير‭ ‬بين‭ ‬الازقة‭ ‬المتداخلة‭ ‬المكتظة‭ ‬بالمدنيين‭ ‬المحاصرين‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬الانتحاريات‭ ‬الاجنبيات‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬نفد‭ ‬رصيده‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬التهالك‭ ‬والانهيار‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭ ‬صغيرة‭ ‬جدا،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬أزقتها‭ ‬وشوارعها‭ ‬الضيقة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تواجد‭ ‬مدنيين‭ ‬بداخلها،‭ ‬تجعل‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭.‬

ولفت‭ ‬قادة‭ ‬عسكريون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬المحاصر‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬صغيرة‭ ‬بالموصل‭ ‬القديمة،‭ ‬صعد‭ ‬من‭ ‬عملياته‭ ‬الانتحارية‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مستخدما‭ ‬خصوصا‭ ‬النساء‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭.‬

وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬يشهدها‭ ‬العراق‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل،‭ ‬بات‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‭ ‬محاصرا‭ ‬داخل‭ ‬مساحة‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬أراض‭ ‬واسعة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭.‬

لكن‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬واجهت‭ ‬مقاومة‭ ‬شرسة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬وموجة‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الانتحارية،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تخوض‭ ‬معارك‭ ‬لطرد‭ ‬آخر‭ ‬بضع‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭.‬

وقال‭ ‬المقدم‭ ‬حيدر‭ ‬حسين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬كان‭ ‬تقدمنا‭ ‬أسهل‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬أمس‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬حسين‭ ‬‮«‬تمت‭ ‬السيطرة‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬متر،‭ ‬وباقي‭ ‬باتجاه‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬متر‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬المقدم‭ ‬أن‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬‮«‬يستخدمون‭ ‬إستراتيجية‭ ‬جديدة،‭ ‬حيث‭ ‬أنهم‭ ‬ينتظرون‭ ‬داخل‭ ‬المنازل،‭ ‬وعندما‭ ‬يدخل‭ ‬الجنود‭ ‬إلى‭ ‬المنازل‭ ‬يقومون‭ ‬بإطلاق‭ ‬الرصاص‭ ‬أو‭ ‬بتفجير‭ ‬أنفسهم‮»‬‭.‬

وأمام‭ ‬المنزل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬منه‭ ‬المقدم،‭ ‬تبدو‭ ‬جثة‭ ‬لامرأة‭ ‬قال‭ ‬الجنود‭ ‬إنها‭ ‬انتحارية‭ ‬حاولت‭ ‬تفجير‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬اليوم‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬العميد‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬نبيل‭ ‬الفتلاوي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬ليس‭ ‬جيشا‭ ‬عاديا‭. ‬المعارك‭ ‬تدور‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬لشارع‮»‬‭.‬

وتوقع‭ ‬الفتلاوي‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬المعارك‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة،‭ ‬خلال‭ ‬يوم‭ ‬أو‭ ‬يومين‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬المعارك‭ ‬المتواصلة،‭ ‬هنأ‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬الشعب‭ ‬والقوات‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬الانتصار‭ ‬الكبير‮»‬‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الموصل‭.‬

وخلال‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحافي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قال‭ ‬العبادي‭ ‬‮«‬أبارك‭ ‬لجميع‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬وللمرجعية‭ ‬الدينية‭ ‬العليا‭ ‬ولكل‭ ‬المقاتلين‭ ‬الشجعان‭ ‬ولكل‭ ‬العوائل‭ ‬العراقية‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحررة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬مناطق‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الانتصار‭ ‬الكبير‭ ‬فيمدينة‭ ‬الموصل‭ ‬وإسقاط‭ ‬خرافة‭ ‬داعش‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬دوي‭ ‬الرصاص‭ ‬والقصف‭ ‬والضربات‭ ‬الجوية‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الموصل،‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬المعركة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬بعد‭.‬

وبدأت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬فاستعادت‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الغربي‭.‬

وأعلنت‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬بدء‭ ‬اقتحام‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة،‭ ‬وباتت‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭.‬