الدول الأربع ترد على قطر: المقاطعة ستستمر وقد تزيد

لندن‭-‬القاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬

فيما‭ ‬كان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬الاربعاء‭ ‬يتحدث‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬داعيا‭ ‬ًالى‭ ‬‮«‬الحوار‮»‬‭ ‬لحل‭ ‬الازمة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الخليجية‭ ‬واصفا‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬قاطعت‭ ‬قطر‭ ‬بأنها‭ ‬تحاول‭ ‬تقويض‭ ‬سيادة‭ ‬بلاده‭. ‬كان‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬السعودية‭ ‬ومصر‭ ‬والبحرين‭ ‬والامارات‭ ‬يجتمعون‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬لتحضير‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الرسالة‭ ‬القطرية‭ ‬الجوابية‭ ‬على‭ ‬المطالب‭ ‬الخليجية‭ ‬والتي‭ ‬وردت‭ ‬عبر‭ ‬الوسيط‭ ‬الكويتي‭ ‬

و‭ ‬اكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬عادل‭ ‬الجبير‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬مقاطعة‭ ‬قطر‭ ‬‮«‬ستستمر‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بلاده‭ ‬ومصر‭ ‬البحرين‭ ‬والامارات‭ ‬والبحرين‭. ‬وقال‭ ‬الجبير‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬نظرائه‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المقاطعة‭ ‬ستستمر‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬احتمال‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬أخرى‭ ‬مستقبلا‭ ‬اذا‭ ‬اصرت‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬موقفها‭ ‬الرافض‭ ‬لمطالب‭ ‬الدول‭ ‬الأربع‭.‬

أعربت‭ ‬السعودية‭ ‬ومصر‭ ‬والامارات‭ ‬والبحرين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اجتماع‭ ‬رباعي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الأسف‭ ‬للرد‭ ‬السلبي‮»‬‭ ‬القطري‭ ‬على‭ ‬مطالبها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انهاء‭ ‬مقاطعتها‭ ‬لهذه‭ ‬الدولة‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬تلاه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬انها‭ ‬‮«‬تعرب‭ ‬عن‭ ‬الأسف‭ ‬للرد‭ ‬السلبي‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ (…) ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬عدم‭ ‬استيعاب‭ ‬خطورة‭ ‬الموقف‮»‬‭. ‬وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬امام‭ ‬معهد‭ ‬تشاتام‭ ‬هاوس‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬فيما‭ ‬تجتمع‭ ‬الدول‭ ‬المقاطعة‭ ‬لقطر‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬لمناقشة‭ ‬الخطوات‭ ‬التالية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الازمة‭. ‬وقال‭ ‬الوزير‭ ‬‮«‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬انتهاء‭ ‬مهلة‭ ‬ال48‭ ‬ساعة،‭ ‬تواصل‭ ‬قطر‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬الحوار‭ ‬رغم‭ ‬انتهاك‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ .. ‬ورغم‭ ‬الحصار‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬عدوانا‭ ‬واضحا‭ ‬وإهانة‭ ‬لجميع‭ ‬المعاهدات‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نرحب‭ ‬بأية‭ ‬جهود‭ ‬جدية‭ ‬لحل‭ ‬خلافاتنا‭ ‬مع‭ ‬جيراننا‮»‬‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تفرض‭ ‬حصارا‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تتحرك‭ ‬أولا‭ ‬باتجاه‭ ‬الحوار‭. ‬وأضاف‭ ‬ان‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬المقاطعة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬لا‭ ‬تتوقع‭ ‬مني‭ ‬أن‭ ‬أقوم‭ ‬بالخطوة‭ ‬الاولى،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬اتوقع‭ ‬منهم‭ ‬الخطوة‭ ‬الاولى‭ ‬للحوار‮»‬‭ ‬دون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الرد‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬مطالب‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭. ‬مع‭ ‬اجتماعات‭ ‬وزراء‭ ‬خارجي‭] ‬مصر‭ ‬والسعوديه‭ ‬والامارات‭ ‬والبحرين‭ ‬اليوم‭ ‬لبحث‭ ‬الرد‭ ‬القطرى‭ ‬لمطالب‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬لانهاء‭ ‬الازم‭] ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الدول‭ ‬الاربع‭ ‬ستبحث‭ ‬اليوم‭ ‬طلبا‭ ‬قطريا‭ ‬بفتح‭ ‬حوار‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الاربع‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬وسط‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬ينهى‭ ‬الازمة‭ ‬،‭ ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬الجانب‭ ‬القطري‭ ‬ربط‭ ‬قطع‭ ‬قطر‭ ‬لعلاقاتها‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬باتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬مماثلة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الاربع‭ ‬،واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬الاجراءات‭ ‬التى‭ ‬سوف‭ ‬تتخذ‭ ‬فى‭ ‬اجتماعات‭ ‬اليوم‭ ‬لن‭ ‬تتضمن‭ ‬اتخاذ‭ ‬عمل‭ ‬عسكري‭ ‬ولكنها‭ ‬سوف‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬،وتوقع‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬يرفض‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬الطلب‭ ‬القطرى‭ ‬بفتح‭ ‬حوار‭ ‬مباشر‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬الطلب‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬المراوغة‭ ‬لكسب‭ ‬الوقت‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكدد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬انهم‭ ‬بصدد‭ ‬لتقدم‭ ‬بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬يطالب‭ ‬قطر‭ ‬بتقديم‭ ‬تعويضات‭ ‬لاهالى‭ ‬العمليات‭ ‬الارهابية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تتهاون‭ ‬مطلقا‭ ‬بأمن‭ ‬المنطقة‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬المقاطعة‭ ‬لبلاده‭ ‬تتخذ‭ ‬‮«‬خطوات‭ ‬استثنائية‭ ‬غير‭ ‬مبررة‭ ‬وعدوانية‮»‬‭ ‬ضدها‭.‬

وأضاف»لقد‭ ‬شعرنا‭ ‬بتفهم‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬بأن‭ ‬الحصار‭ ‬غير‭ ‬قانوني‮»‬‭.‬