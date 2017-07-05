الدول الأربع ترد على قطر: المقاطعة ستستمر وقد تزيد

لندن-القاهرة -الزمان
فيما كان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الاربعاء يتحدث في لندن داعيا ًالى «الحوار» لحل الازمة الدبلوماسية الخليجية واصفا الدول التي قاطعت قطر بأنها تحاول تقويض سيادة بلاده. كان وزراء خارجية السعودية ومصر والبحرين والامارات يجتمعون في مبنى الخارجية المصرية في القاهرة لتحضير الرد على الرسالة القطرية الجوابية على المطالب الخليجية والتي وردت عبر الوسيط الكويتي
و اكد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير الاربعاء ان مقاطعة قطر «ستستمر» من قبل بلاده ومصر البحرين والامارات والبحرين. وقال الجبير في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع نظرائه من الدول الثلاث ان «المقاطعة ستستمر» مشيرا الى احتمال اتخاذ اجراءات أخرى مستقبلا اذا اصرت قطر على موقفها الرافض لمطالب الدول الأربع.
أعربت السعودية ومصر والامارات والبحرين في ختام اجتماع رباعي عقد في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية عن «الأسف للرد السلبي» القطري على مطالبها من أجل انهاء مقاطعتها لهذه الدولة. وقال بيان صدر في ختام الاجتماع تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي انها «تعرب عن الأسف للرد السلبي من دولة قطر (…) بما يعكس عدم استيعاب خطورة الموقف». وجاءت تصريحات آل ثاني في كلمة امام معهد تشاتام هاوس في لندن فيما تجتمع الدول المقاطعة لقطر وعلى رأسها السعودية في القاهرة لمناقشة الخطوات التالية في هذه الازمة. وقال الوزير «مع اقتراب انتهاء مهلة ال48 ساعة، تواصل قطر الدعوة الى الحوار رغم انتهاك القانون الدولي .. ورغم الحصار الذي يعتبر عدوانا واضحا وإهانة لجميع المعاهدات الدولية». وأكد «نحن نرحب بأية جهود جدية لحل خلافاتنا مع جيراننا» إلا أنه قال ان الدول التي تفرض حصارا على قطر عليها أن تتحرك أولا باتجاه الحوار. وأضاف ان على الدول المقاطعة «ان لا تتوقع مني أن أقوم بالخطوة الاولى، يجب أن اتوقع منهم الخطوة الاولى للحوار» دون الكشف عن تفاصيل الرد الذي قدمته قطر على مطالب تلك الدول. مع اجتماعات وزراء خارجي] مصر والسعوديه والامارات والبحرين اليوم لبحث الرد القطرى لمطالب تلك الدول لانهاء الازم] كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان ان الدول الاربع ستبحث اليوم طلبا قطريا بفتح حوار مباشر مع الدول الاربع للوصول الى حل وسط يمكن ان ينهى الازمة ، واضاف المصدر ان الجانب القطري ربط قطع قطر لعلاقاتها مع ايران باتخاذ اجراءات مماثلة مع الدول الاربع ،واكد المصدر ان الاجراءات التى سوف تتخذ فى اجتماعات اليوم لن تتضمن اتخاذ عمل عسكري ولكنها سوف تقتصر على مزيد من العقوبات ،وتوقع المصدر ان يرفض وزراء الخارجية الطلب القطرى بفتح حوار مباشر باعتبار ان ذلك الطلب نوع من المراوغة لكسب الوقت .
فى السياق ذاته اكدد عدد من اعضاء البرلمان المصري انهم بصدد لتقدم بمشروع قانون يطالب قطر بتقديم تعويضات لاهالى العمليات الارهابية لتنفيذ تلك العمليات
وقال وزير الخارجية القطري ان بلاده «لم تتهاون مطلقا بأمن المنطقة» مؤكدا على أن الدول المقاطعة لبلاده تتخذ «خطوات استثنائية غير مبررة وعدوانية» ضدها.
وأضاف»لقد شعرنا بتفهم الدول الأوروبية بأن الحصار غير قانوني».