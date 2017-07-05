إخفاق مباحثات أستانا وماكرون يؤكد لحجاب دعمه للمعارضة متجاهلاً ذكر الأسد

قوات سوريا الديمقراطية على مسافة ثلاثمائة متر من الجامع القديم بالرقة
استانا (كازاخستان)-باريس -الزمان
انه فشل جديد في الملف السوري ، حيث أخفقت كل من روسيا وتركيا وايران خلال محادثات السلام التي جرت الاربعاء في الاتفاق على تفاصيل تتعلق بقضايا من بينها حدود أربع مناطق لخفض التصعيد تم الاتفاق عليها في سوريا، بحسب كبيرالمفاوضين الروس الكسندر لافرينتييف.
وقال لافرينتييف ان الوثائق التي تحدد كيفية تطبيق الاتفاق في المناطق الأربع «تحتاج الى الانتهاء منها» رغم أنه «تمت الموافقة عليها بشكل أساسي» بين الدول الثلاث بعد يومين من المفاوضات في استانا.
في ايار/مايو الماضي اتفقت كل من موسكو وطهران وانقرة على إقامة اربع مناطق «لخفض التصعيد» في خطوة اعتبرت انفراجا في النزاع السوري المستمر منذ اكثر من ست سنوات وأدى الى مقتل اكثر من 320 ألف شخص.
وقال لافرينتييف «لم نتمكن مباشرة من تحديد مناطق خفض النزاع»، إلا أنه أكد على وجود مناطق آمنة «على أرض الواقع». وأضاف أنه لم يتم التوصل الى اتفاق محدد حول القضية الشائكة المتعلقة بالقوات التي ستقوم بدوريات في هذه المناطق.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع عمل لممثلين من روسيا وإيران وأنقرة في طهران مطلع آب/أغسطس للمساعدة على تسوية نقاط الخلاف، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيان مشترك. وميدانياً حققت قوات سوريا الديموقراطية الاربعاء تقدماً داخلالمدينة القديمة في الرقة حيث تخوض معارك عنيفة ضد الجهاديين، غداة تمكنها من اختراق سور الرافقة بدعم من التحالف الدولي، وفق ما اكد متحدث والمرصد السوري لحقوق الانسان.
ودخلت قوات سوريا الديموقراطية التي تضم فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن المدينة القديمة بعد غارات للتحالف الدولي على سور الرافقة فجر الثلاثاء، احدثت ثغرتين في السور الاثري الذي يمتد على طول 2500 متر.
وقال الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية، ابرز مكونات قوات سوريا الديموقراطية، نوري محمود لوكالة فرانس برس «تقدمت قواتنا داخل المدينة القديمة حيث سيطرت على طريق سيف الدولة الاستراتيجي المؤدي الى الجامع القديم».
وبحسب المرصد السوري، تقدمت هذه القوات «مسافة مئتي متر في المدينة القديمة منتصف يوم الاربعاء، وباتت تبعد قرابة 300 متر عن الجامع القديم».
فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده للمعارضة السورية خلال لقاء مع المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان الأربعاء بدون أن يأتي على ذكر مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذييشكل موضع خلاف.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون الذي تباحث الثلاثاء مع رياض حجاب «أكد له دعم فرنسا للمعارضة السورية التي تمثلها الهيئة العليا للمفاوضات في إطار محادثات السلام السورية الجارية برعاية الأمم المتحدة».
وأكد ماكرون لحجاب «إرادته الالتزام بشكل تام وشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي يشمل جميع الأطراف في إطار عملية جنيف».
من المقرر استئناف محادثات السلام بين النظام والهيئة العليا للمفاوضات الأسبوع المقبل في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأورد البيان أن ماكرون «عرض فحوى محادثاته مع قادة الدول الملتزمة في المنطقة ولا سيما الولايات المتحدة وروسيا، من أجل التوصل إلى خفض فعلي لأعمال العنف وتخفيف معاناة الشعب السوري التي استمرت أطول مما ينبغي».
ولفت قصر الإليزيه إلى أن الرئيس «شدد بصورة خاصة على الأولوية التي تمنحها فرنسا لرفع مستوى المساعدة المقدمة إلى المدنيين».