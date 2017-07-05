إخفاق مباحثات أستانا وماكرون يؤكد لحجاب دعمه للمعارضة متجاهلاً ذكر الأسد

قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬ثلاثمائة‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬الجامع‭ ‬القديم‭ ‬بالرقة

استانا‭ (‬كازاخستان‭)-‬باريس‭ -‬الزمان‮ ‬

انه‭ ‬فشل‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬السوري‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬أخفقت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬وايران‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬تتعلق‭ ‬بقضايا‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬حدود‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬لخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬كبيرالمفاوضين‭ ‬الروس‭ ‬الكسندر‭ ‬لافرينتييف‭.‬

وقال‭ ‬لافرينتييف‭ ‬ان‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬كيفية‭ ‬تطبيق‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الأربع‭ ‬‮«‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬الانتهاء‭ ‬منها‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬استانا‭.‬

في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬اتفقت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬موسكو‭ ‬وطهران‭ ‬وانقرة‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬اربع‭ ‬مناطق‭ ‬‮«‬لخفض‭ ‬التصعيد‮»‬‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬اعتبرت‭ ‬انفراجا‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬وأدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬320‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.‬

وقال‭ ‬لافرينتييف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬مناطق‭ ‬خفض‭ ‬النزاع‮»‬،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‭ ‬‮«‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬محدد‭ ‬حول‭ ‬القضية‭ ‬الشائكة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقوات‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬بدوريات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬عمل‭ ‬لممثلين‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران‭ ‬وأنقرة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬مطلع‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬للمساعدة‭ ‬على‭ ‬تسوية‭ ‬نقاط‭ ‬الخلاف،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬الروسية‭ ‬عن‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭. ‬وميدانياً‭ ‬حققت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الاربعاء‭ ‬تقدماً‭ ‬داخلالمدينة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬حيث‭ ‬تخوض‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين،‭ ‬غداة‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬اختراق‭ ‬سور‭ ‬الرافقة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬اكد‭ ‬متحدث‭ ‬والمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

ودخلت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬وعربية‭ ‬تدعمها‭ ‬واشنطن‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬بعد‭ ‬غارات‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬سور‭ ‬الرافقة‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬احدثت‭ ‬ثغرتين‭ ‬في‭ ‬السور‭ ‬الاثري‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬2500‭ ‬متر‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬ابرز‭ ‬مكونات‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬نوري‭ ‬محمود‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬تقدمت‭ ‬قواتنا‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬حيث‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬سيف‭ ‬الدولة‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المؤدي‭ ‬الى‭ ‬الجامع‭ ‬القديم‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري،‭ ‬تقدمت‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬‮«‬مسافة‭ ‬مئتي‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬منتصف‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء،‭ ‬وباتت‭ ‬تبعد‭ ‬قرابة‭ ‬300‭ ‬متر‭ ‬عن‭ ‬الجامع‭ ‬القديم‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬دعم‭ ‬بلاده‭ ‬للمعارضة‭ ‬السورية‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬المنسق‭ ‬العام‭ ‬للهيئة‭ ‬العليا‭ ‬للمفاوضات‭ ‬رياض‭ ‬حجاب،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬قصر‭ ‬الإليزيه‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬مصير‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬الذييشكل‭ ‬موضع‭ ‬خلاف‭.‬

وأوضحت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬ماكرون‭ ‬الذي‭ ‬تباحث‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬رياض‭ ‬حجاب‭ ‬‮«‬أكد‭ ‬له‭ ‬دعم‭ ‬فرنسا‭ ‬للمعارضة‭ ‬السورية‭ ‬التي‭ ‬تمثلها‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬للمفاوضات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬السورية‭ ‬الجارية‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬ماكرون‭ ‬لحجاب‭ ‬‮«‬إرادته‭ ‬الالتزام‭ ‬بشكل‭ ‬تام‭ ‬وشخصي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬يشمل‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬جنيف‮»‬‭.‬

من‭ ‬المقرر‭ ‬استئناف‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬والهيئة‭ ‬العليا‭ ‬للمفاوضات‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وأورد‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬عرض‭ ‬فحوى‭ ‬محادثاته‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الملتزمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬فعلي‭ ‬لأعمال‭ ‬العنف‭ ‬وتخفيف‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬أطول‭ ‬مما‭ ‬ينبغي‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬قصر‭ ‬الإليزيه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬‮«‬شدد‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬الأولوية‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬فرنسا‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬المساعدة‭ ‬المقدمة‭ ‬إلى‭ ‬المدنيين‮»‬‭.‬