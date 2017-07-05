‎وفد حماس يطلب من مصر شراء معدات لانشاء المنطقة العازلة

القاهرة -مصطفى عمارة
فى الوقت الذي يواصل فيه وفد حركة حماس مباحثاته مع المسؤولين فى المخابرات المصرية لبحث الترتيبات الامنية على الحدود المشتركة ومن بينها قضية الانفاق المهددة للامن القومي المصري ، كشف مصدر امني فى تصريحات خاصة ل (الزمان) ان وفد حماس طلب من الجانب المصري شراء المعدات اللازمة لاقامة المنطقه العازلة فى غزة والتى تتحمل الحركة تكاليف انشائها والتي تقدر 19 مليون دولار. فيما شدد الجانب المصري على ضرورة قيام الحركه بهدم الانفاق والى تعبرها مصر تهديدا مباشرا لامنها لاثبات مدى جدية الحركة فى وقف عمليات التهريب وتسلل العناصر الارهابية . فى السياق ذاته كشف مصدر فى وفد حركة حماس المشارك فى المفاوضات فى تصريحات خاصة للزمان ان الاتفاق الذى تم بين المسؤولين فى المخابرات المصرية وحركة حماس حول المنطقة العازلة جاء نتاج الاتفاق الذى تم بين الوفد الحمساوي الذى زار مصر منذ عدة اسابيع برئاسة يحيى السنوار قائد حماس فى غزة والمخابرات المصرية قريباً من المداولات مع محمد دحلان
وذلك لتحسين المستوى الأمني بين قطاع غزة ومصر، نظراً للظروف الأمنية التي تمرّ بها منطقة رفح المصرية وسيناء تحديداً، من تولّي عناصر لداعش وللجماعات الإرهابية عليها وقيامهم بالعمليات الإرهابية ضد الجيشالمصري.
ويُذكر أن موقف حركة حماس كان رافضاً لإنشاء هذه المنطقة، وقد قيل ذلك على لسان مسؤول العلاقات الخارجية في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، الذي قال في وقت سابق بأن حماس ترفض أي منطقةعازلة، والحديث عن إقامة منطقة عازلة بين مصر وقطاع غزة يكرس الحصار على القطاع، في وقت يتوجب فيه العمل على إنهاء هذا الحصار.
وأشار إلى أن المنطقة العازلة مع حدود قطاع غزة تزيد من الحصار المفروض على غزة منذ سنوات، مؤكدا أنها تعزز حالة التحريض على الشعب الفلسطيني. وفي هذا الإطار أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً على لسان وكيلها توفيق أبو نعيم يقول فيه: « الوزارة بدأت بإزالة كافة الأشجار والتلال الرملية والأشياء التي من شأنها إعاقة الرؤية والمراقبة»
وأشار أبو نعيم إلى أن الخطة جاءت بناءً على التفاهمات التي جرت خلال زيارة وفد حركة حماس لدولة مصر الشهر الجاري. ونوّه إلى أن الخطة تشمل تزويد المنطقة بشبكات الإنارة والكاميرات والتي ستمتد على طول 12 كيلو متراً، وبعمق 100 مترا، بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة؛ وذلك من أجل تسهيل مراقبة الحدود ومنع تهريب المخدراتوتسلل المطلوبين، لافتاً أنه «سيتم تذليل العقبات والعوائق في هذا الإطار»