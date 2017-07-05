‎وفد حماس يطلب من مصر شراء معدات لانشاء المنطقة العازلة

‎القاهرة‭ ‬‭-‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

‎فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يواصل‭ ‬فيه‭ ‬وفد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬مباحثاته‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬فى‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬لبحث‭ ‬الترتيبات‭ ‬الامنية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬المشتركة‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬قضية‭ ‬الانفاق‭ ‬المهددة‭ ‬للامن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬،‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ ‬‭(‬الزمان‭)‬‭ ‬ان‭ ‬وفد‭ ‬حماس‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬شراء‭ ‬المعدات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاقامة‭ ‬المنطقه‭ ‬العازلة‭ ‬فى‭ ‬غزة‭ ‬والتى‭ ‬تتحمل‭ ‬الحركة‭ ‬تكاليف‭ ‬انشائها‭ ‬والتي‭ ‬تقدر‭ ‬19‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬‭ ‬‎‮ ‬فيما‭ ‬شدد‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬قيام‭ ‬الحركه‭ ‬بهدم‭ ‬الانفاق‭ ‬والى‭ ‬تعبرها‭ ‬مصر‭ ‬تهديدا‭ ‬مباشرا‭ ‬لامنها‭ ‬لاثبات‭ ‬مدى‭ ‬جدية‭ ‬الحركة‭ ‬فى‭ ‬وقف‭ ‬عمليات‭ ‬التهريب‭ ‬وتسلل‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية‭ ‬‭.‬‭ ‬‎‮ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬فى‭ ‬وفد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬المشارك‭ ‬فى‭ ‬المفاوضات‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذى‭ ‬تم‭ ‬بين‭ ‬المسؤولين‭ ‬فى‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬حول‭ ‬المنطقة‭ ‬العازلة‭ ‬جاء‭ ‬نتاج‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذى‭ ‬تم‭ ‬بين‭ ‬الوفد‭ ‬الحمساوي‭ ‬الذى‭ ‬زار‭ ‬مصر‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬اسابيع‭ ‬برئاسة‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬قائد‭ ‬حماس‭ ‬فى‭ ‬غزة‭ ‬والمخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬المداولات‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‮ ‬

وذلك‭ ‬لتحسين‭ ‬المستوى‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومصر،‭ ‬نظراً‭ ‬للظروف‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬تمرّ‭ ‬بها‭ ‬منطقة‭ ‬رفح‭ ‬المصرية‭ ‬وسيناء‭ ‬تحديداً،‭ ‬من‭ ‬تولّي‭ ‬عناصر‭ ‬لداعش‭ ‬وللجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬عليها‭ ‬وقيامهم‭ ‬بالعمليات‭ ‬الإرهابية‭ ‬ضد‭ ‬الجيشالمصري‭.‬‮ ‬

ويُذكر‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬كان‭ ‬رافضاً‭ ‬لإنشاء‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬وقد‭ ‬قيل‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬مسؤول‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬حماس‭ ‬أسامة‭ ‬حمدان،‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأن‭ ‬حماس‭ ‬ترفض‭ ‬أي‭ ‬منطقةعازلة،‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وقطاع‮ ‬غزة‮ ‬يكرس‭ ‬الحصار‭ ‬على‭ ‬القطاع،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يتوجب‭ ‬فيه‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الحصار‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬العازلة‭ ‬مع‭ ‬حدود‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬تعزز‭ ‬حالة‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أصدرت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بياناً‭ ‬رسمياً‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬وكيلها‭ ‬توفيق‭ ‬أبو‭ ‬نعيم‭ ‬يقول‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬‭ ‬الوزارة‭ ‬بدأت‭ ‬بإزالة‭ ‬كافة‭ ‬الأشجار‭ ‬والتلال‭ ‬الرملية‭ ‬والأشياء‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إعاقة‭ ‬الرؤية‭ ‬والمراقبة‮»‬

وأشار‭ ‬أبو‭ ‬نعيم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬جاءت‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬التفاهمات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬لدولة‭ ‬مصر‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭. ‬ونوّه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬تشمل‭ ‬تزويد‭ ‬المنطقة‭ ‬بشبكات‭ ‬الإنارة‭ ‬والكاميرات‭ ‬والتي‭ ‬ستمتد‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬12‭ ‬كيلو‭ ‬متراً،‭ ‬وبعمق‭ ‬100‭ ‬مترا،‮ ‬‭ ‬بحيث‭ ‬تصبح‭ ‬منطقة‭ ‬عسكرية‭ ‬مغلقة؛‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسهيل‭ ‬مراقبة‭ ‬الحدود‭ ‬ومنع‭ ‬تهريب‭ ‬المخدراتوتسلل‭ ‬المطلوبين،‭ ‬لافتاً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬تذليل‭ ‬العقبات‭ ‬والعوائق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‮»‬