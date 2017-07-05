دول المقاطعة: الرد القطري سلبي وسنتخذ خطوات إضافية

القاهرة – الزمان

قالت الدول العربية المقاطعة ان قطر ردت سلباً على مطالبها ، مؤكدة انها ستتخذ خطوات اضافية. وتوصل وزراء خارجية الدول الاربع المقاطعة وهي السعودية ومصر والبحرين والامارات خلال اجتماعهم امس في القاهرة أن (قطر قدّمت ردا سلبيا على مطالب الدول الأربع، ويفتقر لأي مضمون). وتعهد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ( باتخاذ خطوات إضافية في الوقت المناسب بعد التشاور والمقاطعة مستمرة إلى حين التزام قطر) وتابع ان (تركيا أبلغتنا أنها تقف على الحياد)، مضيفًا ان (إيران دولة معزولة عن العالم ولا نستغرب وقوفها إلى جانب قطر وهي تدعم أي دولة تدعم الإرهاب).وقال وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد (نحن دول لدينا سيادة وسنقوم بما يلزم وفق القانون الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف) فيما قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة ان (تنظيم الإخوان أضر بدولنا وعلى هذا الأساس نعده جماعة إرهابية). وعقد الاجتماع في قصر التحرير التابع للخارجية المصرية لمناقشة الرد القطري ومناقشة مواصلة العقوبات المفروضة على قطر. وعقد رؤساء أجهزة المخابرات في الدول المقاطعة امس اجتماعًا في القاهرة قبيل اجتماع وزراء الخارجية.وأعلن امين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط امس عن استعداد الجامعة للتحرك بشأن أزمة الخليج إذا طلبت الأطراف المعنيية ذلك.وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو، إن (أزمة قطر حساسة، وقد تبنت الجامعة العربية منذ اليوم الأول التحرك الكويتي كوسيلة لتحقيق انفراجة في الموقف).

وأضاف أن (الجامعة العربية أكدت استعدادها للتحرك في الأزمة إذا طلبت الأطراف المختلفة ذلك، باعتبار أن كل الدول أعضاء في الجامعة).من جانبه، اكد لافروف أن (موسكو تدعم أي جهود لتطبيع العلاقات بين الدول في الخليج العربي)، مشيرا إلى أن (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشاور مع عدد من القادة والملوك والرؤساء بشأن الأزمة).واضاف أن بلاده (تتابع الاتصالات اليومية حول تطورات الموقف في الخليج).

(تفاصيل ص 6)