نقابة المحامين لـ (الزمان ): محاولة عزت حرق نفسه لاتتناسب مع المهنة

السفارة الألمانية تؤكد منح التأشيرة بعد إكتمال الأوراق

بغداد – شيماء عادل

عدت نقيب المحامين العراقيين احلام اللامي طريقة زميلها بديع عارف عزت ، التهديد بحرق نفسه امام السفارة الالمانية، بالاستفزازي وخطوة لا تليق بالمهنة ، مؤكدة تحرك النقابة من اجل الاتصال بعزت لمحاولة التراجع عن قراره. وقالت اللامي لـ(الزمان) امس ان (النقابة غير راضية عن طريقة عزت في الحصول على التأشيرة كونه اسلوبا استفزازيا ووسيلة ضغط بغض النظر عن ان الله سبحانه وتعالى يحاسب الانسان الذي يعرض نفسه الى الاذى عمدا ، فأن طريقة عزت غير لائقة ولاترتقي الى مبادئ مهنة المحاماة التي تؤكد ضرورة اتباع الاسلوب الحضاري عند التحدث مع الجهات المسؤولة او عند مراجعة المؤسسات). واوضحت اللامي ان (النقابة سوف تتصل بعزت وتحاول التوصل الى حل ليتراجع عن هذه الفكرة التي لا تجدي اي نفع سوى تعرضه الى الاذى وربما الموت)، فيما اكد المحامي جبار الشويلي ان السفارات في العراق ودول العالم لها معايير وقوانين تطبقها لمنح تأشيرة الدخول وعندما لا يستوفي الشخص تلك المعايير لايمنح التاشيرة.

وقال الشويلي لـ(الزمان) امس ان (عدم منح تاشيرة الدخول لاي دولة اوربية لا يعني وجود اسباب شخصية كون كل سفارة لها شروط ومعايير وعند تقديم طلب يتم النظر فيه لمعرفة مدى مطابقته للشروط وعلى ضوئه يمنح الشخص التاشيرة او يرفض واعتقد هذا ما حصل مع الزميل عزت).

واضاف ان (على عزت ان يتحلى بالصبر وان يقدم طلبا جديدا للسفارة لمعرفة الاسباب وان يعالجها بدبلوماسية حسبما متعارف عليه في كل الدوائر وعدم اللجوء الى طرق اخرى قد تؤذي نفسه ويكون قرار الحرق شخصيا ولا يتحمل عواقبه غيره ، وحتى ان طالب بتدخل النقابة لا اعتقد انها تشجعه على قراره او قد تضغط على السفارة من اجل منحه التاشيرة وهو غير مستوف للشروط العامة).من جانبها اكدت السفارة الالمانية في بغداد ان رفض منح تاشيرة الدخول لعزت يعود الى عدم استيفاء اوراقه الثبوتية التي قدمها لشروط منح التاشيرة .وقال مصدر مطلع في السفارة لـ(الزمان) امس ان (عزت قدم طلبا للحصول على تاشيرة الدخول الى المانيا الا ان السفارة رفضته كون اوراقه الثبوتية التي قدمها غير مستوفية للشروط). واضاف ان (عارف قدم شكوى بعد رفض طلبه والشكوى قيد الدراسة وسيتم اتخاذ القرار فيه باقرب وقت بصدد منحه التاشيرة ام رفضه).

وكانت (الزمان) قد نشرت على صفحتها الاولى في عددها امس خبرا تحت عنوان (محام عراقي يهدد بحرق نفسه امام السفارة الالمانية) إحتجاجا على عدم منحه تأشيرة دخول الى المانيا لغرض العلاج ، داعيا وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية والقنوات الفضائية لمشاهدة عملية الحرق ونقلها الى العالم لفضح لاانسانية بعض الدول التي تدعي حرصها على حقوق الانسان .ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على تعليق من لجنة حقوق الانسان النيابية بصدد موقفها من قرار عزت حرق نفسه ، رغم الاتصالات الهاتفية العديدة .