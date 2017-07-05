ترامب محور مسابقة لرسامي الكاريكاتير في طهران والرئيس الكوري الشمالي:

الصاروخ العابر للقارات هديتي لـ (أبناء الزنا) الأمريكيين بذكرى الإستقلال

عواصم – الزمان

فيما كان الامريكيون يحتفلون بذكرى إعلان الاستقلال الذي أقرته 13 مستعــــمرة أمريكية في الرابع من تمــــــــــــــــــوز عام . 1776وتعلن الوثيقة الحقوق غير القابلة للتصرف في الحياة والحرية والسعي من أجل السعادة، أهدى الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ- اون لـ(ابناء الزنا الامريكيين) التجربة الناجحة وغير المسبوقة التي اجرتها بلاده بإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات. ونقلت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية عن جونغ – اون قوله في إثر اشرافه شخصيا على عملية اطلاق الصاروخ إن (ابناء الزنا الامريكيين لن يكونوا مسرورين كثيرا بهذه الهدية التي ارسلت في ذكرى الرابع من تموز)، مشيرة الى انه انفجر ضاحكا قبل ان يضيف (يجب علينا ان نرسل اليهم هدايا بين الفينة والاخرى كي نساعدهم على التغلب على مللهم).ويمثل امتلاك بيونغ يانغ صاروخًا من هذا النوع يمكن تزويده برأس نووية منعطفا مهما لكوريا التي اجرت حتى اليوم خمس تجارب نووية وهي تمتلك ترسانة صغيرة من القنابل الذرية.والتحدي الذي تواجهه كوريا الشمالية اليوم يتمثل في امتلاكها التكنولوجيا اللازمة لتصغير القنبلة الذرية بما يكفي لصنع رأس نووية وتحميل هذه الرأس في صاروخ قادر على اختراق الغلاف الجوي للأرض في مرحلة الصعود ومن ثم العودة اليه مجددا اثناء الهبوط.وبحسب اكاديمية العلوم الدفاعية الكورية الشمالية التي طورت الصاروخ فإن الاخير وصل الى ارتفاع 2802 كيلو مترا واجتاز مسافة 933 كيلو مترا ، عادة هذا الانجاز (البوابة النهائية لانجاز القوة النووية للدولة).وكان الجيش الامريكي قد شكك بالاعلان الكوري الشمالي بشأن طبيعة الصاروخ، وقال انه ليس عابرا للقارات ، لكن وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون تحدث بالعكس من ذلك وأكد امس ان ما اطلقته بيونغ يانغ الثلاثاء كان بالفعل صاروخا عابرا للقارات.وشدد في بيان على ان هذا الامر (يمثل تصعيدا جديدا للخطر على الولايات المتحدة وعلى حلفائنا وشركائنا وعلى المنطقة والعالم بأسره)، مضيفًا ان بلاده (لن تقبل ابدا امتلاك كوريا الشمالية السلاح النووي). واحتفل الأمريكيون بيوم الاستقلال بالخروج للشواطئ وبسباق تحطيم الرقم القياسي في أكل النقانق وعروض الألعاب النارية في أنحاء البلاد.وجذب مهرجان السلام والحب غير الرسمي في غابة بولاية أوريجون أكثر من 13 ألف شخص.واعلنت 13 مستعمرة أمريكية الاستقلال في الرابع من تموز 1776 عبر وثيقة الحقوق غير القابلة للتصرف في الحياة والحرية والسعي من أجل السعادة.وفي فيلادلفيا حيث جرى إقرار الإعلان قرعت أجراس الحرية في قاعة الحرية احتفالا بالمناسبة.وتجمعت حشود في العديد من المدن من بينها بوسطن ونيويورك وفيلادلفيا وواشنطن في ظل تدابير أمنية أصبحت مألوفة الآن لحضور حفلات موسيقية وعروض للألعاب النارية. وينظم عرض نيويورك ،الذي يوصف بأنه أكبر العروض، على ضفة نهر إيست ريفر لتتسنى مشاهدته من مناطق مانهاتن وكوينز وبروكلين.وأنهت ولايتا نيوجيرزي ومين إغلاقا حكوميا جزئيا بمناسبة العطلة.وفاز جوي تشستنات بسباق أكل النقانق بتسجيل رقم قياسي بالتهام 72 منها في عشر دقائق.وفي واشنطن، حافظت مولي سكايلار على لقبها بالتهام 21 من شطائر الهمبرغر كبيرة الحجم.وألقت السلطات القبض على 15 شخصا، معظمهم بسبب القيادة تحت تأثير المخدرات أو السلوك غير المنضبط. وفي طهران شارك المئات من رسامي الكاريكاتير من شتى انحاء العالم في مسابقة نظمتها إيران للسخرية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وفاز بالجائزة الأولى هادي الأسدي، برسمه الساخر الذي يظهر ترامب مرتديا سترة من أوراق الدولار، فيما يشتعل شعره الأصفر نارا.وسبق لمنظمي المعرض، الذي حمل اسم (الترامبية)، أن أقاموا مسابقات مشابهة عن تنظيم داعش والمحارق النازية لليهود (الهولوكوست).وكان شعار هذا العام مستمدا من علم النازية، مع استبدال الصليب المعقوف. وشجع هذا على عقد العديد من التشبيهات بين ترامب والنازية.وتناولت الرسومات تعهد ترامب ببناء جدار على حدود بلده مع المكسيك، والعنف ضد النساء، والهجوم على وسائل الإعلام.وشارك في المسابقة رسامون من الولايات المتحدة وبريطانيا.ورسم الأمريكي كلايتون جونز غلافين لمجلة تايم، أحدهما يحمل صورة ترامب والآخر صورة الزعيم النازي أدولف هتلر.ويظهر الاثنان بوصفهما اختيار المجلة لشخصية العام. وفي الرسم، يقول ترامب لهتلر (إنه شرف عظيم)، فيجيبه الزعيم النازي بالألمانية، قائلا (نعم).