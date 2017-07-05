طلبة كليات الهندسة يطّلعون على المشاريع الرياضية

93 بالمئة نسبة الإنجاز في الهيكل الكونكريتي لملعب الزوراء

بغداد – الزمان

بحث وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ملف الجدول الزمني الكامل لملعب الزوراء الرياضي وملـــــــــف زيادة عدد المقاعد للمتفرجين الى اكثر عدد ممكن مع الشركة المنفذة للمشروع واطلع على تفاصيل العمل اليومية خلال زيارته الاخيرة للملعب الاسبوع الحالي مشيدا بالهمة العالية وسباق الزمن للوصول الى اعلى نسبة انجاز من قبل الملاك الفني لشركة بلند باية ومكتب المهندس المقيم لوزارة الشباب والرياضة.

وبينت مدير مكتب المهندس المقيم عاتكة محمد حسن ان الزيارات الاسبوعية للوزير اسهمت الى حدود بعيدة في تذليل جميع الصعاب التي تواجهنا في الجانبين الاداري والفني، الامر الذي اعطى جميع العاملين الحافز بزيادة وتائر العمل نحو الانجاز بالنسب المطلوبة وفق المواقيت المعلنة.

مشيرة الى ان احد اهم الملفات تم تجاوزه بسرعة كبيرة ويكمن في تامين المنح والاقامات الاصولية للملاكات الفنية من الشركة المنفذة مع سرعة ادخال التجهيزات والمواد المطلوبة لديمومة العمل اليومي.

واكدت اكتمال صب وتسليح الهيكل بنسبة 93% هو تقدم رائع في العمل برغم الاحوال الجوية الصعبة وارتفاع درجة الحرارة يضاف لها الانتهاء تماما من انجاز جميع المداخل والسلالم الخاصة بالجمهور وعددها 12 مدخلا مع جميع الركائز الساندة.

اضافات مهمة

واوضح المهندسان المقيمان جاسم جفال ونبيل علي ان اعمال مهمة في جانب الاضافة الجديدة جرى الانتهاء منها وخصوصا في منطقة كبار الضيوف لانجاز الحيز الاكبر و استيعاب اكثر عدد من الجمهور ومـــــــــضاعفة النسبة.

كما تم الانتهاء من اعمال الصب للجزء الاول المستوى الثالث وتنصيب مدرجات الجزء الثالث من الملعب بالكامل والشــــــــــــروع باعمال التنصيب في الجزئين الثاني والرابع وصب الجزء السابع وتســــــــــليح المستوى الثاني من الجزء الخامس بعد الانتهاء من الجزء الخامس.

واكدا ان الوصـــــــــــــول الى هذه النسب المتقدمة يعطي الشعور بالارتياح الى ان النسبة الكبرى من العمل قد تم الانتهاء منها بنجاح وشــــــــــــهادات موثقة لمختبر الاشراف الفني التابع للجامعة التكنولوجـــــــــية ويجعلنا واثقون من ان التوقيتات المعلن عنها تسير بصورة طبيعية.

الى ذلك يستقبل الموقع الخاص بملعب الزوراء الدولي العشرات من طــــــــــــلبة كليات الهندسة في جامعات بغداد والرافدين ودجلة واوروك لاجل التطبــــــيق والممارسة العملية ضمن مشروع تطبيق الذي تشرف عليه دائرة الرعاية العلمية حيث تقام هناك في موقع العمل دورات تدريبية للطلبة باشراف مهندسين مختصين من دائرة مكتب المهندس المقيم كما تم فتح الابواب امام الطلبة الخريجين لكليات الهندسة لاجل التطبيق وزيادة الخبرة منذ مطلع شهر تموز الحالي.