سيبايوس ينضم لمسلسل الصراع بين النادي الملكي والبرشا

زيدان يغازل نيمار الجديد وسان جيرمان يستعرض قوته

{ مدن – وكالات: بعد تألقه في بطولة أوربا للشباب تحت 21 عاما يتصارع عملاقا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة على الاستفادة من خدمات لاعب وسط ريال بيتيس داني سيبايوس. إدارة بيتيس تؤكد توصلها بعرض من برشلونة في بطولة أوربا للشباب تحت 21 عاما التي جرت في بولندا مؤخرا، حيث تم اختيار سيبايوس كأفضل لاعب في البطولة. وساهم لاعب ريال بيتيس الإسباني في وصول منتخب بلاده للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام المنتخب الألماني بهدف دون رد كابايوس تحول بعد هذه البطولة إلى نجم كبير ترغب الأندية الأوربية في التعاقد معه، فحسب ما تناقلته مصادر إعلامية اسبانية فإن عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة يرغبان في التعاقد مع متوسط ميدان ريال بيتيس.

رغبة برشلونة

وخلال تقديم نادي بيتيس للاعبه الجديد كريستيان تيو الذي سبق له أيضا أن حمل ألوان برشلونة، أكد رئيس النادي الأندلسي أنخيل هارو اهتمام برشلونة باللاعب سيبايوس وبدء مفاوضات مع الفريق الكاتالوني بهذا الخصوص. كما راجت أنباء أيضا عن اتفاق بين إدارة ريال مدريد واللاعب خلال مشاركته في بطولة أوربا تحت 21 عاما، وهو ما نفاه سيبايوس. لكن رغم ذلك من المعروف أن هناك رغبة ملحة من النادي الملكي أيضا في التعاقد مع جوهرة الكرة الإسبانية الصاعد. وتم ربط انتقال سيبايوس لريال مدريد بمغادرة الكولومبي خاميس رودريجيز، الذي تشترط إدارة الريال 75 مليون يورو للسماح له بالانتقال لفريق آخر، حيث يمكن للفريق الملكي من خلال العائد الذي يجنيه من بيع صفقة خاميس شراء عقد سيبايوس المرتبط بريال بيتيس حتى 2020 . وحدد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، خليفة نجم الفريق لوكا مودريتش، الذي سيُكمل عامه الـ32، في سبتمبر / أيلول المقبل. وقالت صحيفة آس الإسبانية إن زيدان أبدى موافقته على التعاقد مع الإسباني الشاب داني سيبايوس، لاعب ريال بيتيس، والذي يعتبره خليفة الدولي الكرواتي، خلال مدة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة كابايوس

سيبايوس ليس اللاعب الوحيد الذي تنافس عليه الغريمان التقليديان ريال مدريد وبرشلونة، ففي الماضي القريب تنافس الناديان على فينيسيوس جونيور(16 عاما) الذي يلقب بنيمار الجديد وحسم الريال الصفقة لصالحه، وأندريه جوميز (23 عاما) الذي انتقل لبرشلونة. وقبل ذلك دانيلو (25 عاما) الذي يحمل حاليا ألوان الملكي ونيمار (25 عاما) الذي فضل اللعب لبرشلونة كما هو الشأن بالنسبة لراكيتيش (29 عاما)، دون أن ننسى صانع ألعاب أرسنال والمنتخب الألماني مسعود أوزيل الذي تصارع العملاقان على ضمه لصفوفهما بعد تألقه مع المانشافت في نهائيات كأس العالم 2010 . وفضل أوزيل آنذاك حمل قميص النادي الملكي، فكيف سيكون عليه الأمر يا ترى بالنسبة لجوهرة الكرة الإسبانية داني سيبايوس؟ يٌذكر أن سيبايوس يبلغ من العمر 20 عاما ويلعب في خط الوسط، وخاض الموسم الماضي 30 مباراة مع ريال بيتيس سجل فيها هدفين وصنع هدفين آخرين، وتلقى 8 بطاقات صفراء.

سان جيرمان يستعرض قوته

على صعيد اخر كشفت تقارير صحفية، عن العرض الضخم الذي قدمه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للفوز بصفقة اللاعب الشاب، كيليان مبابي، مهاجم موناكو، والذي انضم مؤخرًا إلى قائمة منتخب الديوك. وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن مسؤولي النادي الباريسي، عرضوا خلال تفاوضهم مع والد اللاعب، راتبا سنويًا ضخمًا قيمته 12 مليون يورو، لكيليان مبابي. وأضافت أن هذا العرض يعادل ضعف ما قدمه نادي ريال مدريد، للفوز بجوهرة موناكو، خلال مدة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث عرضت إدارة النادي الملكي 6 مليون يورو، كراتب سنوي. وأشارت إلى أن هذا العرض الضخم، يجعل كيليان مبابي أقرب إلى ارتداء قميص باريس سان جيرمان، أكثر من ريال مدريد، كما يصعب من مهمة نادي أرسنال الإنجليزي، الذي أبدى أيضًا استعداده للتقدم بعرض فلكي قيمته 142 مليون يورو.

من جهة ثانية أنهى نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، اول امس الثلاثاء، صفقة ضم لاعب الوسط فيديريكو فالفيردي، قادما من ريال مدريد على سبيل الإعارة، وذلك عقب تخطيه للفحوصات الطبية اللازمة. وأكد اللاعب، الذي سيكمل هذا الشهر عامه الـ 19 والذي حصل على جائزة الكرة الفضية في المونديال الأخير تحت 20 عاما، كثاني أفضل اللاعبين فيه، أن هذه هي أول خطوة هامة في مشواري الرياضي. وبهذا الشكل، يصبح فالفيردي أول صفقة يبرمها ديبورتيفو لموسم 2017-2018 . وسيرتدي متوسط الميدان، القميص الأبيض والأزرق معارا من ريال مدريد، بعد التوصل لاتفاق بهذا الشأن بين الناديين في 22 يونيو/حزيران الماضي، دون وجود شرط في العقد يسمح للديبور بالتعاقد معه. وكان فالفيردي قاد منتخب السيليستي لاحتلال المركز الرابع في مونديال كوريا الجنوبية تحت 20 عاما، الذي اختتم الشهر الماضي بتتويج انجلترا بطلة على حساب فنزويلا.

احتمالية رحيل رونالدو

وعلق البرازيلي كارلوس كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، على الأنباء التي تشير إلى احتمالية رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق خلال مدة الانتقالات الجارية. وفي فعالية رياضية بمسقط رأسه ساو خوسيه دوس كامبوس، حيث تم تكريمه بميدالية شرفية تمنح للرياضين البارزين بالمدينة، قال كاسيميرو إن كريستيانو أفضل لاعب في العالم وإنه لا يريد مواجهته ويرغب في بقائه بالفريق. وأعرب كاسيميرو عن حماسته لمواصلة حصده للألقاب مع ريال مدريد تحت إمرة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي وصفه بـالمدرب الكبير الذي يكن له كثيرا من الامتنان. وخلال فعالية تكريمه في مسقط رأسه، فوجئ كاسيميرو بمقطع مصور لرئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، أشار فيه إلى أن اللاعب البرازيلي بمثابة سفير لريال مدريد في العالم