أزمة غالي تهدّد مستقبله مع الأهلي

النجم المصري يعترض على تعليمات المدير الفني في برج العرب

{ القاهرة – وكالات: أثار حسام غالي، قائد ولاعب وسط فريق الأهلي لمصري لكرة القدم، أزمة عنيفة في ملعب برج العرب بالإسكندرية بين شوطي لقاء فريقه ضد المصري البورسعيدي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، ورفض استكمال المباراة اعتراضًا على تعليمات المدير الفني حسام البدري. وأصبحت أزمة برج العرب حديث الأوساط داخل النادي الأهلي خاصة أنها جاءت قبل مباراة مهمة أمام القطن الكاميروني المقررة يوم السبت المقبل بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأصبح السؤال الذي يشغل بال جماهير القلعة الحمراء، هل ستؤثر هذه الأزمة على مستقبل حسام غالي صاحب الـ36 عامًا مع الفريق خاصة أنه جدد عقده لموسم واحد. ويقدم في التقرير التالي أبرز ملامح هذه الأزمة التي أصبحت حديث القلعة الحمراء:

تاريخ من الأزمات

سبق أن دخل حسام غالي في أزمات بالجملة مع زملائه ومدربيه في النادي الأهلي خلال الأعوام الستة الأخيرة منذ مشادته الشهيرة في المران مع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق عام 2012 التي أدت لإعلان جوزيه رفضه بقاء غالي إذا استمر في قيادة الأهلي. وتجاوزت إدارة الأهلي عن الأمر ليدخل غالي بعد عودته من بلجيكا في أزمات مع الإسباني جاريدو المدير الفني الأسبق على هامش مباراة القطن الكاميروني بالكونفدرالية الإفريقية عام 2014 حين رفض استبداله كما أنه دخل في مشادات كلامية عنيفة مع زملائه أكثر من مرة في التدريبات مثل رمضان صبحي وصبري رحيل. واعترف وائل جمعة مدير الكرة السابق في حوار صحفي سابق بأن حسام غالي دخل في أزمات بالجملة مع زملائه وعصبيته وتوجيه السباب إليهم ويتسبب في أزمات مما جعل غالي يرفض تصريحات جمعة ويهدد بالرحيل ليعلن النادي إقالة وائل جمعة. وكان حسام غالي عنوانًا لأزمة كبيرة في عهد الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق مع عمرو جمال الذي اتهمه بوضع التشكيلة الأساسية. ودفع غالي ثمن أزماته بالاستبعاد من منتخب مصر بسبب اعتراضه على طريقة لعب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني.

دور حسام غالي

لم يعد عطاء حسام غالي الفني والبدني يجعل الأهلي يعول عليه الكثير داخل المستطيل الأخضر. وتحول حسام غالي إلى لاعب بديل في عهد المدير الفني الحالي حسام البدري الذي لجأ للاعب مميز وهو عمرو السولية ليعيد الحيوية إلى وسط الملعب التي عانى منها الأهلي في وجود حسام عاشور وغالي. ولم يعد غالي النجم الذي سيترك رحيله بصمة مؤثرة على الفريق خاصة أن دوره القيادي لم يعد موجودا داخل الملعب ويستطيع فعله الثلاثي شريف إكرامي حارس المرمى وحسام عاشور وعبد الله السعيد.

يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري تكرار السيناريو الذي حدث مع عماد متعب مهاجم الفريق الأحمر الذي سبق وهاجم البدري في وسائل الإعلام واتهمه بتهميشه. ويدرس البدري بكل قوة تجميد غالي وعدم إشراكه مثلما فعل مع متعب الذي عاد للمشاركة في لقاء الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا كبديل لمدة 3 دقائق بعد 4 شهور من التجميد.

اقتراب صفقة هشام محمد

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع هشام محمد لاعب وسط فريق مصر المقاصة وبالتالي أصبح الفريق الأحمر في غنى عن خدمات حسام غالي. وبانضمام هشام محمد وتواجد الثلاثي حسام عاشور وعمرو السولية وأكرم توفيق بجانب إمكانية أداء الثنائي أحمد فتحي وكريم نيدفيد دور لاعب الارتكاز يبقى الجهاز الفني قادرًا على تعويض رحيل حسام غالي.

جدل الانتخابات

ارتبط اسم حسام غالي بالانتخابات على مدار المدة الأخيرة بعدما تردد عقده جلسة مع محمود الخطيب المرشح المحتمل لرئاسة النادي. وتناثرت أنباء حول نية غالي الترشح لخوض انتخابات النادي بقائمة الخطيب ودعمه لها ضد محمود طاهر رئيس النادي الحالي ومحاولة استقطابه بعض نجوم الفريق.